PLUS DE 1 500 113 $ AMASSÉS À L'OCCASION DU 4e GRAND BANQUET DE L'EXTRAORDINAIRE AU PROFIT DE LA FONDATION DU CHUM

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le très prisé Grand Banquet de l'extraordinaire au profit de la Fondation du CHUM était de retour pour une quatrième édition le 20 mars dernier au Grand Quai du Port de Montréal. Cette soirée incontournable de l'agenda philanthropique montréalais qui affichait complet depuis longtemps a permis de récolter 1 500 113 $. Les fonds amassés sont cruciaux pour donner au CHUM les moyens de révolutionner les soins de santé en accélérant son expertise et son développement technologique.

Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Ève Desrosiers, CHUM; Mathieu Talbot, Desjardins; Alexandre Bergeron, Intelcom; Pascale Bourbeau, Quebecor; Pascale Bouchard, Fondation du CHUM; Philippe Adam, Pomerleau; Marie-Claude Dumas, WSP; Dr Bernard Lemieux, CHUM; Caroline Poupart, Fondation du CHUM; Thomas Dufour, Groupe HD; Marie-Line Beauchamp, Fondation du CHUM; Patrice Groleau, Fondation du CHUM. Crédit photo : Annie Paquin photographe. (Groupe CNW/Fondation du CHUM)

« C'est une grande fierté de voir que notre Grand Banquet de l'extraordinaire prend autant d'importance pour la communauté d'affaires. Cela démontre le rayonnement du CHUM et de sa fondation en plus de témoigner de la forte volonté des leaders d'ici de s'impliquer pour la santé des générations présentes et futures. Le CHUM fait partie des meilleurs hôpitaux au pays, on peut en être fiers, le célébrer et surtout, en prendre soin. » Souligne Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

Hommage au service d'hémato-oncologie du CHUM

Sous le thème de la nuée, phénomène captivant où les oiseaux se rassemblent et performent un ballet aérien à couper le souffle, l'évènement rendait hommage au service d'hémato-oncologie du CHUM, véritable force motrice en matière d'innovation et de recherche en oncologie.

Composé de clinicien•nes et de chercheur•es d'exception, il est à l'origine de découvertes majeures, notamment dans l'étude du microbiome et son rôle crucial en immunothérapie. Ces travaux ont révolutionné la prise en charge des personnes atteintes de cancer, en positionnant le CHUM comme un chef de file mondial dans ce domaine.

Le service d'hémato-oncologie du CHUM est extraordinaire par son dévouement, son excellence et son impact transformateur sur la vie des patientes et patients qu'il accompagne.

Soirée unique et mémorable au profit du CHUM

Un mélange savamment orchestré d'expériences sensorielles et gastronomiques attendait plus de 540 leaders d'opinion, décideurs du monde des affaires, personnalités artistiques et médecins de renom, qui ont choisi de soutenir le CHUM en étant présentes à cette soirée animée par la talentueuse danseuse, chorégraphe et créatrice Lydia Bouchard.

Les convives ont pu savourer la fine cuisine du chef Samuel Sirois. Passionné de gastronomie et de transmission, il a fièrement représenté le Canada lors de la prestigieuse finale mondiale du Bocuse d'Or de 2023 à Lyon. M. Sirois a pu compter sur le chef Marc-André Jetté, du restaurant Hoogan et Beaufort pour l'accompagner. Nos chefs ont rendu cette soirée unique et mémorable par leur savoir-faire, leur vision d'une gastronomie respectueuse et innovante, leur profond respect pour les produits et une quête constante de perfection.

Des coprésidents d'honneur d'exception

Sous la coprésidence de Mme Marie-Claude Dumas, présidente de WSP Canada, et M. Philippe Adam, PDG de Pomerleau, cette soirée a mis en lumière la force et l'engagement de notre communauté. Leur leadership exemplaire et leur capacité à mobiliser leurs réseaux ont été des piliers essentiels dans le succès de cet évènement dédié à la santé. Leur soutien continu et leur volonté inébranlable de donner au CHUM les moyens d'agir plus vite que la maladie ont permis de consolider des alliances et des partenariats précieux.

Un extraordinaire MERCI à nos partenaires!

La Fondation du CHUM remercie WSP Canada et Pomerleau d'avoir assuré la présidence d'honneur de cette quatrième édition du Grand Banquet de l'extraordinaire. Elle remercie aussi le Groupe HD et Québecor, Grands Mécènes de l'évènement, ainsi que Desjardins et Intelcom, partenaires Mécènes.

Cette année, la Bourse de l'extraordinaire d'un montant de 40 000 $, a été fièrement remise aux équipes du département d'hémato-oncologie du CHUM par l'entreprise Engel & Völkers fidèle partenaires de la Fondation.

À propos de la Fondation du CHUM

À la Fondation du CHUM, nous rallions une communauté de donatrices et de donateurs engagés autour de ce chef de file du système de santé qu'est le CHUM. Avec leur soutien, nous lui assurons une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère son développement technologique et lui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement -- pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse. Ensemble, nous repoussons les limites de la médecine.

