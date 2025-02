La Fondation Courtois donne 8,75 M$ au Centre de recherche du CHUM afin de recruter les meilleurs talents en recherche médicale

Ce don extraordinaire permettra d'offrir des fonds compétitifs à des chercheuses et chercheurs à différents niveaux de leur carrière et à la création d'un programme de bourses

MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - La Fondation du CHUM est ravie d'annoncer aujourd'hui la généreuse contribution de 8,75 millions de dollars de la Fondation Courtois dans le cadre de sa campagne majeure Agir plus vite que la maladie.

Par ce don extraordinaire, la Fondation Courtois permettra au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) de créer un fonds visant à offrir des financements compétitifs à des chercheuses et chercheurs à différents niveaux de leur carrière. Ceux-ci donneront un élan transformateur pour l'attractivité du CRCHUM et le recrutement de scientifiques de haut niveau.

Avancer plus vite et plus loin en recrutant les meilleurs talents

Ce geste inspirant donne au CRCHUM les moyens d'accroître sa masse critique de scientifiques, d'augmenter le volume de recherches fondamentales et leur transfert en phase clinique et en pratique, de multiplier les découvertes médicales et d'amplifier l'impact des avancées scientifiques bien au-delà de ses murs. En offrant un environnement de recherche attractif, tout en mettant en valeur l'innovation québécoise, le CRCHUM renforcera sa position de leader auprès des plus grands talents d'aujourd'hui et de demain.

« La générosité de la Fondation Courtois, illustrée par ce don exceptionnel, va permettre de renforcer considérablement l'attractivité du Centre de recherche du CHUM pour les meilleurs cerveaux, ainsi que l'impact de nos recherches au bénéfice de la population québécoise », affirme M. Vincent Poitout, directeur de la recherche et de l'innovation au CHUM.

Pour donner aux spécialistes de la recherche les moyens d'établir ou de poursuivre leur carrière, la philanthropie joue un rôle majeur pour concrétiser leurs aspirations et les découvertes qui en émanent. Ainsi, le CRCHUM sera en mesure d'offrir :

Des fonds de démarrage compétitifs seront alloués à des chercheuses et chercheurs à tous les stades de carrière.

seront alloués à des chercheuses et chercheurs à tous les stades de carrière. La création d'un programme de bourses permettra d'attirer au centre de recherche les meilleurs stagiaires postdoctoraux.

La Fondation Courtois, engagée pour repousser les limites du possible

Créée en 2011, la Fondation Courtois s'est donnée pour mission de soutenir des causes et des projets à haut potentiel qui ont le pouvoir de transformer et de façonner l'avenir. Depuis 2019, la Fondation Courtois a contribué à hauteur de 12 millions de dollars auprès de la Fondation du CHUM.

« Nous croyons fermement en l'importance de soutenir la recherche, et particulièrement celle qui ose explorer l'inconnu et aller au-delà des connaissances. Notre don pour ce programme permettra de recruter et de former les talents qui transformeront les découvertes scientifiques en avancées concrètes », explique M. Jacques Courtois, président de la Fondation Courtois.

« La Fondation du CHUM exprime sa profonde gratitude à la Fondation Courtois pour ce nouveau don extraordinaire qui ouvre la voie au support de chercheuses et chercheurs qui développeront les avancées scientifiques de demain », affirme Mme Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

