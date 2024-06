Un investissement majeur pour accélérer l'Innovation chez Mondata et propulser la

mise en marché de solutions en cybersécurité.

QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Mondata clôture avec succès une ronde de financement de 17 millions de dollars dirigée par le Fonds de solidarité FTQ avec la participation du Mouvement Desjardins. Ces fonds permettront à Mondata de renforcer son engagement envers la protection des entreprises québécoises et canadiennes, tout en accélérant l'innovation de ses produits et en propulsant leur commercialisation, notamment avec le lancement à grande échelle de "Cybersécurité Proactive". Ce nouveau produit est conçu pour guider et responsabiliser les utilisateurs afin de réduire les risques d'incidents de cybersécurité, directement depuis l'application TEAMS.

Mondata s'est fait connaître grâce à sa plateforme MD.ECO, qui offre un écosystème complet de cybersécurité aux organisations de toutes tailles. Aujourd'hui, avec l'ajout de la nouvelle technologie "Cybersécurité Proactive", Mondata propose un puissant outil de sensibilisation et de formation. Ce nouvel outil permet à tous les utilisateurs d'améliorer la cybersécurité de leur organisation ainsi que leurs connaissances en seulement 5 minutes par semaine. En fournissant des conseils pratiques et en analysant les comportements en temps réel, cette solution aide les utilisateurs à adopter les meilleures pratiques pour une cybersécurité renforcée.

Martin Berthiaume, fondateur, expert en cybersécurité, et Chef de Produit de Mondata, a profité de ce financement pour confier le rôle de PDG à Yves Eric Laliberté. Cette transition permettra à Martin de consacrer tout son temps à l'innovation et à répondre aux besoins des clients.

« Étant donné la rapidité à laquelle le cybercrime évolue, s'organise et prend de l'ampleur, nous sommes convaincus que les entreprises doivent se tourner vers des professionnels proposant des solutions pour soutenir leurs efforts de défense. Cet investissement nous permettra d'accélérer notre innovation et de commercialiser notre nouveau produit, "Cybersécurité Proactive", tout en étendant l'accès à notre plateforme 24/7 de détection et de réponse aux incidents (MD.ECO) à un plus grand nombre d'entreprises », souligne Yves Eric Laliberté, président-directeur général de Mondata.

« Je suis très fier de notre équipe de professionnels qui travaille sans relâche pour assurer la meilleure protection possible pour nos clients. Les outils de pointe que nous développons n'ont pas d'équivalent, et nous permettent de réagir et de nous ajuster sans délai pour faire face aux nouvelles menaces. De plus, je tiens à remercier nos clients actuels qui ont cru en Mondata. C'est grâce à leur confiance et leur soutien que nous avons pu attirer des investisseurs d'envergure » explique Martin Berthiaume.

« Les entreprises doivent assurer une transition technologique en toute sécurité. Grâce au développement et à l'accélération de plateformes comme MD.ECO, Mondata permet aux entreprises d'être outillées face aux cyberattaques. Le Fonds est fier d'investir et d'avoir mené le financement de cette entreprise qui assure le développement de technologies au profit de la sécurité des données des entreprises », ajoute Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ.

« La cybersécurité est une préoccupation pour l'ensemble des entreprises, peu importe leur secteur d'activité ou leur taille. Les répercussions financières, opérationnelles ou réputationnelles d'une cyberattaque peuvent être désastreuses pour une entreprise qui n'est pas bien préparée. C'est pourquoi il est primordial pour Desjardins de sensibiliser et d'accompagner les entreprises à se prémunir contre ces risques. Notre soutien à la croissance de Mondata contribue à l'atteinte de cet objectif. », affirme Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises au Mouvement Desjardins.

À propos de Mondata

Fondée en 2017, Mondata a pour mission de rendre la cybersécurité accessible aux organisations québécoises et canadiennes, tout en éduquant et sensibilisant les utilisateurs aux bons comportements de sécurité. Pour ce faire, Mondata propose des solutions de cybersécurité et de cloud computing utilisant l'automatisation et l'intelligence artificielle.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn .

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 435,8 milliards de dollars au 31 mars 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Informations pour les représentants des médias : Fonds de solidarité FTQ, Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère aux relations de presse, 438 364-1596, [email protected]