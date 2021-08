MONTRÉAL, le 2 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ est fier d'annoncer un investissement afin de soutenir le rachat de la société française EMKA Technologies (« EMKA ») par l'ingénieur et entrepreneur québécois David Brunet. Ce dernier, qui gérait la filiale canadienne du groupe SCIREQ, prend les rênes d'EMKA à titre de président-directeur général à compter du 2 août.

EMKA est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication d'instruments scientifiques destinés à la recherche préclinique pulmonaire, cardiovasculaire et neurologique. Grâce à une équipe de quelque 75 employés œuvrant à l'intersection de l'ingénierie et des sciences de la vie, EMKA offre un éventail complet d'équipements, de logiciels et de matériel de soutien pour les professionnels du domaine. EMKA a des bureaux en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon et au Canada (Montréal).

« David Brunet est un ingénieur et un gestionnaire passionné et il a fait la preuve de son talent en matière de développement des affaires et de gestion de projets multidisciplinaires au sein de la grande famille d'EMKA, a souligné Patrice Jolivet, Vice-président aux investissements - Agroalimentaire et santé, au Fonds de solidarité FTQ. Cette transaction démontre une nouvelle fois la volonté du Fonds d'appuyer la relève entrepreneuriale et de soutenir le développement des entreprises du domaine de la santé au Québec. »

« Notre équipe est fière de s'associer au Fonds de solidarité FTQ pour assurer la pérennité de l'entreprise et développer EMKA à son plein potentiel. EMKA œuvre dans un créneau hautement spécialisé des sciences de la vie. L'équipe du Fonds a su collaborer étroitement avec la nôtre pour bien comprendre notre entreprise et développer une structure de financement adaptée à nos besoins », a déclaré David Brunet.

À propos d'EMKA

EMKA Technologies outille les laboratoires de recherche biomédicale du monde avec des instruments scientifiques de pointe pour l'étude de la physiologie et de la pharmacologie cardiovasculaire, neurologique et respiratoire. Crée en 1992, l'entreprise s'est bâti une réputation d'excellence en développant une offre complète de matériels, de logiciels et une expertise unique au soutien des professionnels de la recherche. Elle compte parmi ses clients les plus prestigieux laboratoires pharmaceutiques, universitaires et gouvernementaux. Ses produits sont cités dans plus de 3 000 publications scientifiques et contribuent notamment à l'avancement de la science sur l'asthme, la COVID-19, l'hypertension, les maladies neurodégénératives, ainsi qu'à l'homologation de thérapies novatrices.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 723 501 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, le Fonds appuyait plus de 3 437 entreprises partenaires et 247 612 emplois. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com.

