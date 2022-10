Le Fonds de solidarité FTQ investit dans le Groupe Roxboro Bauval

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ accorde un prêt à l'entreprise Groupe Roxboro Bauval pour en soutenir le déploiement et en assurer la relève par un nouveau groupe de direction.

Totalisant aujourd'hui plus de 65 ans d'expérience, Groupe Roxboro Bauval est un chef de file dans le secteur de la construction et dans l'exploitation de matériaux bruts. L'entreprise offre de nombreux services et compte maintenant des milliers de projets à son actif, dont la nouvelle maison-mère de Radio-Canada à Montréal, l'agrandissement du Port de Montréal et la construction de l'autoroute 25 à Montréal. C'est en 2021 que BauVal et Roxboro mettent leur expertise en commun pour créer l'une des plus grandes entreprises de leur secteur.

« Nous sommes heureux et fiers de pouvoir nous associer avec un fonds québécois qui nous soutiendra dans nos multiples projets et dans notre croissance », explique David Théorêt, président-directeur général de Groupe Roxboro Bauval.

« La jeune relève dont Groupe Roxboro Bauval s'est dotée s'est démarquée par son leadership et sa volonté d'innover au sein de l'entreprise. Le Fonds est fier d'encourager des entrepreneurs qui ont à cœur la pérennité d'une entreprise aussi importante que Groupe Roxboro Bauval et qui ne cessent de repenser leurs pratiques pour continuer de se distinguer », affirme Dany Pelletier, premier vice-président aux placements privés et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ.

À propos de Groupe Roxboro Bauval

Groupe Roxboro Bauval est un regroupement familial d'entreprises québécoises offrant plusieurs services complémentaires tant en génie civil, environnement, démolition, fondations profondes, stabilisation des sols, pavage, terrassement, infrastructures, services municipaux, toitures, déneigement ainsi qu'en approvisionnement de matériaux bruts provenant de carrières, sablières et exploitation d'usines d'enrobés bitumineux. En plus de posséder plusieurs ateliers mécaniques et unités mobiles ainsi qu'un département de fabrication de pièces, Groupe Roxboro Bauval détient une importante flotte d'équipements techniques de pointe et une force de plus de 2 300 employés passionnés et dévoués.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927 emplois.

