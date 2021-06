Le Fonds de solidarité FTQ génère un rendement annuel de 20,3 % pour son exercice 2020-2021

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt), en date du 31 mai 2021, sont de 20,3 % pour 1 an, 9,3 % pour 3 ans, 8,9 % pour 5 ans et 7,5 % pour 10 ans.

Ces résultats reflètent la reprise économique rapide, la force des entreprises du portefeuille du Fonds, et la forte hausse des marchés boursiers. Le rendement des investissements en capital de développement, le portefeuille « Québec », a affiché un rendement de 30,1 % pour la période (27,5 % pour les titres privés et les fonds spécialisés, et 44,5 % pour les titres cotés).

« Nous sommes bien sûr très contents d'avoir généré un excellent rendement pour nos épargnants. Mais au-delà de nos résultats financiers, ce dont nous sommes le plus fiers, c'est l'impact du Fonds partout au Québec. Parce que ce qui nous motive, en plus de stimuler l'épargne, c'est d'investir dans des entreprises qui dynamisent nos régions, qui renforcent nos communautés. Des entreprises qui font avancer le Québec vers une économie plus innovante, plus verte, plus durable », a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

« Avec du financement et de l'accompagnement, nous avons supporté nos entreprises partenaires depuis le début de la pandémie pour qu'elles puissent traverser la crise. Comme nous le faisons depuis 38 ans, nous les aidons à mieux préparer l'avenir afin d'assurer leur croissance et appuyer des emplois de qualité », a continué Mme Béïque.

Investissements de 1,1 G$

Au cours de l'exercice, le Fonds a investi 1,1 milliard de dollars dans l'économie du Québec.

« Le Fonds continue d'appuyer les rêves les plus ambitieux des entrepreneurs québécois qui doivent affronter plusieurs obstacles. Concurrence mondiale, pénurie de main d'œuvre, lutte aux changements climatiques, transition technologique… Les défis sont nombreux, les occasions tout autant! », a poursuivi Mme Béïque.

Pour appuyer la transition énergétique, le Fonds a notamment investi dans AddÉnergie, un important opérateur de réseau de recharge pour véhicules électriques. Avec ce soutien financier, AddÉnergie pourra accélérer sa stratégie de croissance et d'expansion de FLOMD, son réseau nord-américain de recharge de véhicules électriques.

En matière de développement économique régional, le Fonds a également réinvesti 200 millions de dollars supplémentaires dans les Fonds régionaux de solidarité FTQ (FRS). Célébrant cette année son 25e anniversaire, le réseau des FRS a connu une année record grâce à des investissements totaux de 150,9 millions de dollars dans 123 PME partout au Québec.

À l'initiative du Fonds immobilier de solidarité FTQ, un regroupement d'investisseurs gouvernementaux et privés ont commis 151 millions de dollars en capital patient (dont 30 millions du Fonds immobilier) pour la construction, l'acquisition et la rénovation de 1 500 logements abordables, un projet bon pour les actionnaires du Fonds et les familles québécoises.

« La reprise est bien lancée, mais il reste beaucoup de travail pour renforcer notre économie, créer des emplois de qualité et bâtir une meilleure société. Grâce à la confiance de nos actionnaires, de nos entreprises partenaires et des gouvernements, le Fonds entend demeurer un allié de premier plan du développement socio-économique du Québec », a conclu Mme Béïque.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 723 501 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, le Fonds appuyait plus de 3 437 entreprises partenaires et 247 612 emplois.

Veuillez lire le prospectus avant d'acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

