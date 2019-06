Le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction investissent 13,5 M$ pour appuyer la croissance de JLD-Laguë

L'entreprise de Laval a récemment fait l'acquisition

de TransDiff et du Centre de transmission JDH à Québec

LAVAL, QC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Pour appuyer JLD-Laguë dans sa croissance, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction investissent respectivement 10 millions et 3,5 millions de dollars dans l'entreprise de Laval. Ces investissements ont notamment permis l'acquisition de TransDiff et du Centre de transmission JDH à Québec.

Fondée en 1951 et spécialisée dans l'équipement agricole, JLD-Laguë est l'un des plus importants concessionnaires John Deere au Canada avec 16 succursales au Québec et dans l'est de l'Ontario. L'acquisition de TransDiff et du Centre de transmission JDH diversifiera les activités du groupe en ajoutant la vente, l'entretien et la réparation de camions de marque Peterbilt. À la suite de l'acquisition, l'entreprise compte plus de 600 employés répartis dans les deux divisions.

« Grâce à ces investissements du Fonds de solidarité FTQ et de Fondaction, et à l'acquisition de TransDiff et du Centre de transmission JDH, la croissance de notre entreprise se poursuit sur de solides fondations, a déclaré Terry Enepekides, président de JLD-Laguë. Nous sommes ainsi en très bonne position pour renforcer notre présence sur le marché et répondre aux besoins de nos clients, et ce, toujours avec une excellente expertise en mécanique diesel et support après-vente. »

« Une acquisition stratégique, que ce soit au Québec ou ailleurs, représente souvent une option idéale pour assurer la croissance des entreprises québécoises, et ainsi consolider leur place dans le marché. L'acquisition de TransDiff et du Centre de transmission JDH par JLD-Laguë en est un excellent exemple. Cet investissement s'inscrit parfaitement dans la volonté du Fonds de solidarité FTQ d'appuyer la croissance par acquisition des entreprises québécoises », a noté Patrice Jolivet, vice-président aux investissements - Agroalimentaire et santé au Fonds de solidarité FTQ.

« L'industrie des équipements motorisés dans les domaines de l'agriculture et du transport est nécessaire au développement de nos régions. Être en mesure avec nos partenaires de soutenir la croissance et l'offre intégrée d'un acteur dynamique comme JLD-Laguë dans ces secteurs a un impact positif indéniable pour chacune de ces filières au Québec », souligne Geneviève Bouthillier, chef adjointe à l'investissement à Fondaction.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants.

À propos de Fondaction

Fondaction gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite de près de 160 000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de près de 1 200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers.

SOURCE Groupe JLD Laguë

Renseignements: pour les journalistes seulement : Robert Loignon, Directeur marketing, communicationsJLD-Laguë, Téléphone : 514 373-4899, poste 39970, Cellulaire : 514 213-7666, Courriel : robert.loignon@jldlague.com; Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse et aux communications, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone : 514 850-4835, Cellulaire : 514 703-5587, Courriel : pmcquilken@fondsftq.com; Julien Lampron, Directeur Affaires publiques, Bureau : 514 525-7639, Cellulaire : 514 386-6049, Julien.Lampron@fondaction.com

Related Links

www.fondsftq.com