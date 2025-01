Namakor investit dans les entreprises manufacturières québécoises pour appuyer leur croissance sur les marchés internationaux

MONTRÉAL, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») devient l'investisseur principal de NAMAKOR Holdings, une firme d'investissement qui se spécialise dans le marché de la moyenne entreprise et du repreneuriat axé au Québec. Avec cet investissement, le Fonds s'engage à jusqu'à concurrence de 20 millions de dollars américains.

NAMAKOR Holdings

NAMAKOR est une firme d'investissement fondée en 2015 par les Québécois Patrick Dussault et Stéphane Huot et où Abhi Capoor est également un partenaire clé. NAMAKOR investit dans des entreprises québécoises du secteur manufacturier de taille moyenne qu'elle fait ensuite croître à l'extérieur du Québec. Le portefeuille actuel est composé de cinq investissements situés au Québec. La firme a des bureaux à Montréal, Tampa Bay et Boston, et la majorité de ses employés est au Québec.

« Le secteur financier québécois doit développer davantage une expertise pour répondre aux besoins des moyennes entreprises et du repreneuriat. Grâce à l'expérience de son équipe de gestion, la concentration de ses investissements au Québec et sa capacité à créer de la valeur, NAMAKOR est un partenaire de choix pour le Fonds afin de mieux répondre aux besoins du marché. Alors que le repreneuriat est plus que jamais un enjeu économique majeur pour le Québec, nous sommes fiers de nous associer à NAMAKOR pour appuyer la croissance et la pérennité des entreprises d'ici », explique Philippe P. Huneault, vice-président - placements privés et investissements d'impact - Gestion de fonds et développement à l'international des entreprises du Fonds de solidarité FTQ.

« L'investissement du Fonds de solidarité FTQ dans NAMAKOR Holdings renforce notre mission de soutenir et d'accélérer la croissance des entreprises québécoises de taille moyenne. La planification de la relève et la continuité des activités sont des défis cruciaux pour le secteur manufacturier, et grâce à ce partenariat, nous sommes bien placés pour aider les entreprises à traverser ces transitions tout en favorisant une croissance durable. Nous sommes impatients de mettre à profit notre expertise et nos ressources pour créer une valeur durable pour les entrepreneurs québécois et l'économie en général », a déclaré Stéphane Huot, associé directeur chez Namakor Holdings

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 795 374 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 21,7 milliards de dollars au 30 novembre 2024, le Fonds appuie près de 4 000 entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos de NAMAKOR

NAMAKOR Holdings est reconnue pour sa grande expertise opérationnelle et son approche stratégique en matière d'acquisition de PME dans le secteur manufacturier nord-américain. En intégrant des équipes de direction hautement performantes et en mettant en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, à stimuler la croissance des revenus et à accélérer l'expansion organique et stratégique, NAMAKOR crée de la valeur à long terme. L'entreprise s'associe à des propriétaires et à des gestionnaires de PME qui cherchent à développer leurs activités et à explorer des solutions de financement alternatives. Grâce à des investissements ciblés, NAMAKOR fournit un soutien opérationnel pratique et un accès à un vaste réseau de relations commerciales, garantissant une croissance durable et la création de valeur.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

Fonds de solidarité FTQ, Genevieve Jutras, Conseillère principale, relations publiques, Fonds de solidarité FTQ