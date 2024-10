MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 17 octobre 2024, les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ ont élu la majorité des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ est dorénavant composé de :

Claude Séguin, président du conseil *

Magali Picard , première vice-présidente du conseil

Pierre-Maurice Vachon, deuxième vice-président du conseil *

Denis Bolduc, troisième vice-président du conseil

, troisième vice-président du conseil Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction

Yvon Barrière

Éric Boisjoly

Loïc Breton

Frédéric Brisson

Daniel Cloutier

Anouk Collet

Sylvie Demers *

* Éric Gingras

Denis Labrèche *

Dominic Lemieux

Katia Marquier *

* Sylvie Nelson

Roger A. Renaud *

* Jean-Claude Scraire *

* Membres indépendants du Fonds, de la FTQ et de ses syndicats affiliés

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 785 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 20 milliards de dollars au 31 mai 2024, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

