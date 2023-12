Avec le projet de loi 41, appuyé par tous les partis, l'Ontario édicte une loi historique visant à protéger les victimes de la traite des personnes contre les dettes contractées sous la contrainte.

TORONTO, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Des représentants du fonds Concord Adex Survivors, des partenaires gouvernementaux, des dirigeants d'entreprises et des membres de la communauté se sont réunis aujourd'hui à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto pour annoncer que le projet de loi 41 sur la protection contre les dettes contractées sous la contrainte dans un contexte de traite de personnes a franchi avec succès l'étape de la troisième et dernière lecture à l'Assemblée législative de l'Ontario, avec le soutien de tous les partis.

Richard Dunwoody fonds Concord Adex Survivors, Warren Askew de PortsToronto, Michelle Hughes de WB Insurance, Chris Glover, député provincial de Spadina-Fort York, Derek Grieve de WB Insurance et Neil Pakey de Nieuport Aviation. (Groupe CNW/Aéroport Billy Bishop de Toronto)

Ce projet de loi fournit un cadre législatif prévoyant l'interdiction du recouvrement de créances liées à des dettes contractées sous la contrainte, et l'interdiction de tenir compte de ces dettes lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu de fournir ou non au débiteur des services ou produits de crédit. Pour assurer la bonne mise en œuvre du projet de loi 41, il faudra impérativement instaurer une transparence et favoriser la participation de toutes les parties concernées, sans oublier de donner la priorité à la protection des survivants de la traite de personnes.

Le fonds Concord Adex Survivors, créé à l'initiative de la Seeds of Hope Foundation, donne depuis 2021 une lueur d'espoir aux survivants du commerce d'êtres humains. Ce fonds joue un rôle déterminant en aidant ces survivants à rebâtir leur vie, en leur permettant notamment d'accéder à un logement sûr et abordable ainsi qu'à des études postsecondaires.

À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto accueillera trois Angel Trees, des arbres qui seront décorés de centaines d'anges en acrylique symbolisant les survivants de la traite des personnes. Ces arbres visent à rappeler avec force que le commerce d'êtres humains est un problème largement répandu dans les communautés partout au Canada.

Citations

« Cette législation historique constitue une avancée cruciale dans la lutte contre la traite des êtres humains, en garantissant que les victimes ne soient pas davantage victimes de dettes frauduleuses contractées à la suite de leur traite. Nous sommes reconnaissants du soutien multipartite que ce projet de loi a reçu, démontrant notre engagement commun envers cette question cruciale. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative dans la vie des personnes touchées par la traite des personnes. »

- Chris Glover, député provincial de Spadina-Fort York

« Cette loi historique représente une avancée décisive dans la lutte contre la traite des êtres humains, car elle permettra de s'assurer que les victimes de ce commerce ne seront pas en plus pénalisées par des dettes frauduleuses accumulées dans le cadre de leur exploitation. Nous nous réjouissons que tous les partis aient approuvé ce projet de loi, car cela témoigne de notre volonté commune de nous attaquer à cet enjeu essentiel. Ensemble, nous pouvons contribuer à améliorer sensiblement le sort des victimes de la traite des personnes. »

- Richard Dunwoody, fondateur de Project Recover et du fonds Concord Adex Survivors.

« En tant que propriétaires et exploitants d'une plaque tournante essentielle du transport au centre-ville de Toronto, nous sommes conscients que nous avons la responsabilité d'informer et de sensibiliser notre personnel de façon à ce qu'il soit en mesure d'aider à changer le cours de choses pour améliorer la situation. Nous sommes déterminés à continuer de parler franchement et de prendre des mesures pour contribuer à la lutte contre la traite des personnes au sein de nos communautés, et nous félicitons le député provincial Glover et ses collègues de Queen's Park pour leur contribution décisive à la défense et au rétablissement des victimes. »

- Warren Askew, vice-président de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto - un aéroport détenu et exploité par PortsToronto

« Le soutien de PortsToronto et de Nieuport Aviation à la campagne de dons Seeds of Hope du Concord Adex Survivors Fund a commencé en 2021. Depuis, nous avons collecté ensemble des fonds pour le logement et l'éducation postsecondaire pour les victimes de la traite des personnes, et avons également réalisé d'importantes avancées en sensibilisant les passagers, les employés et toutes les personnes passant par notre aérogare aux conséquences dévastatrices de la traite des personnes. Aujourd'hui marque une étape importante avec l'adoption du projet de loi 41 et nous félicitons le Concord Adex Survivors Fund pour sa passion et sa persévérance dans le soutien aux survivants après l'exploitation.

- Jennifer Quinn, directrice de la stratégie et du développement, de Nieuport Aviation, la société qui possède et exploite l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

À propos du fonds Concord Adex Survivors

Le fonds Concord Adex Survivors, créé à l'initiative de la Seeds of Hope Foundation, donne depuis 2021 une lueur d'espoir aux survivants du commerce d'êtres humains. Ce fonds joue un rôle déterminant en aidant ces survivants à rebâtir leur vie, en leur permettant notamment d'accéder à un logement sûr et abordable ainsi qu'à des études postsecondaires.

À propos de la Seeds of Hope Foundation

La Seeds of Hope Foundation est un organisme de bienfaisance canadien enregistré. Elle a pour mission de bâtir des communautés autonomes capables de créer les conditions requises pour permettre aux personnes se trouvant à un carrefour de leur vie de développer leurs moyens de subsistance, leurs connaissances et leur potentiel créatif en participant ensemble à des activités d'apprentissage, à des entreprises à vocation sociale et à des actions communautaires. Les dons sont recueillis par la Seeds of Hope Charity Foundation, et gérés par cette dernière par l'entremise d'un comité de surveillance composé de commanditaires, d'éducateurs et de dirigeants d'entreprises.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important portail ouvert sur le monde, mais aussi un moteur essentiel de l'économie de Toronto puisqu'il génère plus de 2,1 milliards de dollars de production économique. L'Aéroport Billy Bishop contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. En outre, il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec les hôpitaux de la région.

L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. La priorité étant de rendre son fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, d'importantes améliorations ont été apportées à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ces dernières années, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement durable, qui font l'objet de comptes rendus annuels. Cet aéroport est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

SOURCE Aéroport Billy Bishop de Toronto

Renseignements: Rapports avec les médias : Fonds Concord Adex Survivors: Richard Dunwoody, Fondateur, Tél. cell. : 416-873-6446, Adresse courriel : [email protected]; PortsToronto/Aéroport Billy Bishop de Toronto: Jessica Pellerin, Gestionnaire, Relations avec les médias et relations publiques, PortsToronto, Tél. cell. : (647) 298-0585, Adresse courriel : [email protected]