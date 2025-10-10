Charles L'Ecuyer récompensé pour ses avancées remarquables dans le domaine des technologies pour centres de données, rendues possibles grâce à des procédés de fabrication novateurs

CALGARY, AB , le 10 oct. 2025 /CNW/ - Territoires traditionnels des tribus des Pieds-Noirs de Siksika, des Piikuni, des Kainai, des Premières Nations Stoney Nakoda de Chiniki, de Bearspaw, de Goodstoney et de la Première Nation Tsuut'ina, de la Nation Métis du Nord-Ouest et de la Nation Métis de l'Alberta - Charles L'Ecuyer, chef de la direction de CES Corporation (Intelliflex), une entreprise de premier plan dans le domaine des infrastructures écoénergétiques pour centres de données, est l'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 des Prairies. Il a été nommé lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Calgary, au cours de laquelle 10 autres entrepreneurs représentant huit entreprises ont également été honorés.

Ivana Cvitanusic, Charles L’Ecuyer et Rob Jolley (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« L'approche préconisée par Charles en matière de systèmes évolutifs et écoénergétiques incarne précisément ce dont les entreprises ont besoin pour garder une longueur d'avance à l'ère de l'intelligence artificielle (IA) et des infrastructures numériques, affirme Ivana Cvitanusic, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY des Prairies. Son leadership et sa vision donnent aux organisations les moyens de composer avec la complexité du monde numérique de demain avec confiance et agilité. »

Sous sa direction, ce qui a commencé sous le nom de Chuck's Electrical Services, une entreprise locale de services électriques, est devenu un leader technologique transfrontalier dans le domaine des infrastructures numériques. Sa plateforme Intelliflex redéfinit la conception et le déploiement de systèmes liés à l'IA, à la chaîne de blocs et au calcul haute performance. En mettant sur pied des installations d'IA préfabriquées en aussi peu que 10 mois, comparativement à une moyenne de trois ans pour un centre de données conventionnel, l'entreprise s'attaque à l'un des plus grands défis de l'économie des données : le délai de mise en marché. L'engagement de Charles à l'égard de l'innovation et de la valeur à long terme maintient son entreprise à l'avant-garde d'un environnement numérique en constante évolution.

Ancrée dans sa raison d'être, l'entreprise intègre harmonieusement la durabilité à son ADN organisationnel. Ses innovations récentes dans la conception de systèmes à plus faibles émissions et de procédés de fabrication générant moins de déchets témoignent de son attention à l'environnement. En collaborant avec les collectivités où elle exerce ses activités, CES Corporation (Intelliflex) montre que la véritable croissance découle des valeurs.

« La capacité de Charles à transformer les défis en possibilités et à favoriser une croissance durable incarne l'essence même de l'excellence en entrepreneuriat, ajoute Rob Jolley, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY des Prairies. Nous sommes fiers de lui rendre hommage, ainsi qu'à d'autres entrepreneurs axés sur la disruption qui transforment avec audace les secteurs de l'ingénierie, des soins de santé, de la technologie et de la construction et qui, ce faisant, redéfinissent l'incidence positive qu'ils ont sur les collectivités qu'ils servent et au-delà. »

Lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 des Prairies :

Jennifer Denouden | Avana

Eric Legge | Beyond Energy Services & Technology

Brandon Diakow et John Tomkins | Gator Construction Group

Lance Norman | LN & Brudco

Peter Poon | Mint Health + Drugs

Doug Quinn | Q2 Artificial Lift Services

Gilbert Wolfe et Sharon Wolfe | Wolfe Honey

Travis Drew | WQS Group of Companies

Lauréats de la mention spéciale Entrepreneur social d'EY Ripples 2025 des Prairies :

Kori Chillibeck et Matt Moreau | The Earth Group

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 des Prairies, Charles L'Ecuyer se mesurera aux Entrepreneurs de l'année du Pacifique, de l'Ontario et de la région de l'Est en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 26 novembre 2025 à Toronto. En mai 2026, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

SOURCE EY (Ernst & Young)

