Eric Naaman salué pour ses solutions de sécurité de pointe pour la gestion des entrepôts

MONTRÉAL | TERRITOIRES TRADITIONNELS DES KANIEN'KEHÀ:KA, DE LA CONFÉDÉRATION DES HAUDENOSAUNEE, DES HURONS-WENDATS, DES ABÉNAQUIS et DES ANISHINAABEG, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Eric Naaman, chef de la direction de Damotech et véritable pionnier des solutions de sécurité pour entrepôts en Amérique du Nord, a été nommé Entrepreneur de l'année d'EY 2025 de la région de l'Est lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Montréal, où sept autres entrepreneurs issus de cinq entreprises ont également été mis à l'honneur.

Walid Safi, Linda Williams, Eric Naaman et Audrey Gibeault (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« Grâce à sa quête incessante d'innovation ciblée, Eric a positionné Damotech comme chef de file de la prévention des accidents d'entrepôt et de la fiabilité opérationnelle, confie Walid Safi, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de la région de l'Est. Son leadership a permis de rehausser les normes du secteur en offrant aux entreprises la confiance nécessaire pour évoluer dans un environnement exigeant où la précision est de première nécessité. »

Fondée en 1989, Damotech est passée de fabricant spécialisé à partenaire de confiance pour plus de 250 sociétés inscrites au palmarès Fortune 500. Forte d'une équipe de plus de 50 spécialistes en ingénierie et en logiciels, l'entreprise a mis au point des protocoles industriels et des outils numériques pour les systèmes de palettiers qui ont depuis été adoptés à grande échelle. Le parcours d'Eric, qui a fait carrière comme photographe commercial pendant une vingtaine d'années avant d'acquérir Damotech - alors qu'il n'avait aucune expérience sectorielle -, incarne une trajectoire audacieuse et atypique. Par sa vision, il a transformé l'entreprise en fournisseur de solutions complètes de sécurité fondées sur la technologie, intégrant des services d'ingénierie et des logiciels exclusifs. Ainsi, il a redéfini la protection des palettiers et la conformité en matière de sécurité en Amérique du Nord.

L'engagement de Damotech à l'égard de la collectivité et de l'environnement va bien au-delà des solutions de sécurité. Dans le cadre de son partenariat avec Jeunesse au Soleil, l'entreprise a fait don de plus de 33 000 livres de denrées alimentaires et mobilisé ses employés pour trier 60 000 livres supplémentaires pour des banques alimentaires locales au cours de la dernière année. Grâce à son usine certifiée LEED, qui recycle la totalité de ses déchets, et à une expansion qui a triplé ses capacités sans accroître son empreinte environnementale, Damotech prouve que la durabilité peut être un moteur de croissance stratégique.

« La vision audacieuse d'Eric pour améliorer les conditions de travail et sa détermination à soutenir son équipe, ses clients et la collectivité témoignent de son esprit entrepreneurial remarquable, explique Audrey Gibeault, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur de la région de l'Est. Nous sommes heureux de saluer ses réalisations et celles d'autres entrepreneurs inspirants de l'Est du Canada œuvrant dans les secteurs de la technologie, du commerce de détail, des soins de santé et de la fabrication. Tous sont engagés à accroître la prospérité et à changer réellement les choses. »

Lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 de la région de l'Est :

Adrian Schauer | AlayaCare Inc.

Frédéric Dugré | H2O Innovation Inc.

Sandra-Lee McBain | Signalisation Ver-Mac Inc.

Ghislain Demers et Robert Dion | Umano Medical Inc.

Hugues Foltz et Kevin Moore | Vooban

Lauréats d'une mention spéciale du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 de la région de l'Est :

Lauréate de la mention spéciale Entrepreneur social d'EY Ripples

Alison Green | Bien chez soi - soutien à domicile Inc.

Lauréate de le mention spéciale Entrepreneur en émergence

Mélissa Lambert | Lambert Design Inc.

Lauréat de la mention spéciale Prix Entreprise familiale

Maxime Gendron | Groupe AGF

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 de la région de l'Est, Eric Naaman se mesurera aux Entrepreneurs de l'année du Pacifique, des Prairies et de l'Ontario en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 26 novembre 2025 à Toronto. En mai 2026, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

Pour en savoir plus

Visitez ey.com/ca/GPE pour en savoir plus sur le programme et obtenir la liste complète des finalistes et des lauréats.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2025, les membres du jury indépendant de la région de l'Est sont : Pelra Azondekon, directrice générale, asterX | Québecor; Isabelle Côté, présidente-directrice générale, Coffrages Synergy Formwork; Jean-François Côté, président et président-directeur général, Sharethrough; Christian Fabi, associé, Novacap; Serge Harnois, président-directeur général, Harnois Énergies; et Orlane Panet, co-fondatrice et présidente-directrice générale; MicroHabitat Urban Farming.

Cette année, le commanditaire régional de la soirée est Fasken. Les commanditaires nationaux sont Air Canada, TSX Inc., The Globe and Mail et The Printing House.

À propos d'EY

EY contribue à un monde meilleur en créant de la valeur pour ses clients, pour ses gens, pour la société et pour la planète, tout en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers.

Grâce aux données, à l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et proposent des solutions aux enjeux les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY fournissent une gamme complète de services en certification, en consultation et en fiscalité ainsi qu'en stratégie et transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles, un réseau mondial multidisciplinaire et des partenaires diversifiés de l'écosystème, les équipes d'EY sont en mesure de fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

EY est All in pour façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

