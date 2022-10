WHITEHORSE, YT, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de réduire les inégalités sociales et économiques entre les communautés autochtones et non autochtones en faisant des investissements immédiats et à long terme pour aider à combler les lacunes critiques en matière d'infrastructure.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé un investissement de 77 millions de dollars pendant quatre ans afin de répondre aux besoins en matière de logement et d'infrastructure des onze communautés autonomes des Premières Nations au Yukon.

Le Fonds d'infrastructure pour les communautés autochtones, annoncé dans le Budget 2021, offre aux bénéficiaires la souplesse nécessaire pour concevoir et réaliser les projets d'infrastructure qui conviennent le mieux à leurs communautés. Ces projets devraient inclure la mise à niveau des systèmes d'eau, la construction d'installations culturelles et communautaires et la construction de nouvelles maisons pour les résidents actuels et la croissance future.

« Faire avancer les priorités en matière d'infrastructure pour les partenaires signataires de traités modernes et autonomes au Yukon est une priorité de notre gouvernement. Grâce à cet investissement inédit, nos partenaires pourront tracer leur propre voie vers l'autodétermination afin d'améliorer le bien-être de leurs membres. »

« Les meilleures solutions aux besoins des communautés viennent de l'intérieur. Cet investissement offre la souplesse nécessaire aux Premières nations autonomes pour réaliser les projets de logement et d'infrastructure qui répondent aux besoins de leur communauté. J'ai hâte de voir les répercussions sociales et économiques positives des projets soutenus par ce fonds. »

Le Budget de 2021 prévoit des investissements fondés sur les distinctions de 6 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et de 388,9 millions de dollars par la suite, pour appuyer les projets d'infrastructure dans les communautés autochtones, selon la répartition suivante :

de 388,9 millions de dollars par la suite, pour appuyer les projets d'infrastructure dans les communautés autochtones, selon la répartition suivante : un financement de 4,3 milliards de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour le Fonds d'infrastructure des communautés autochtones, un fonds reposant sur les distinctions qui permet de répondre aux besoins immédiats, selon la priorité établie par les partenaires autochtones, liés à des projets d'infrastructure prêts à démarrer dans les Premières Nations, y compris dans les Premières Nations et signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale, les communautés inuites et la Nation métisse;



un financement de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et de 388,9 millions de dollars par la suite, afin de couvrir les coûts de fonctionnement et d'entretien des infrastructures communautaires dans les communautés des Premières Nations situées dans les réserves.

