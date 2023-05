OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a mis en évidence les causes systémiques sous-jacentes de la violence continue contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. De plus, la pandémie de COVID-19 a créé des défis sans précédent pour les victimes et les personnes survivantes cherchant de l'aide et les organismes de première ligne qui les soutiennent.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, annoncé un financement de 750 000 $ pour Pauktuutit Inuit Women of Canada.

L'augmentation de la capacité de Pauktuutit Inuit Women of Canada permettra à l'organisme de s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe et de veiller à ce que les femmes et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones et leurs communautés puissent prospérer maintenant et à l'avenir.

En novembre 2022, le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables de la condition féminine a lancé le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, d'une durée de 10 ans. Il s'agit d'un cadre stratégique de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Le Plan d'action national comprend cinq piliers : un soutien aux personnes victimes et survivantes et à leur famille; la prévention; un système judiciaire réactif; une mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et une infrastructure sociale et un environnement propice.

« Les taux élevés de violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones sont alarmants. Pauktuutit Inuit Women of Canada fait un travail essentiel pour prévenir et combattre la violence fondée sur le sexe, et soutenir leurs efforts demeure une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. Le financement annoncé aujourd'hui aidera cet organisme à renforcer sa capacité à s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe et à continuer de bâtir des communautés inuites prospères. Ce vendredi 5 mai, nous célébrons la Journée de la robe rouge qui nous rappelle de soutenir et d'honorer la mémoire et l'esprit de toutes les femmes et filles autochtones disparues et assassinées (FFADA), ainsi que les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, intersexuées et autres personnes sexuellement diversifiées (2ELGBTQI+). »

L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier

Ce financement fait partie des quelques 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada a investis dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

a investis dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Cette annonce s'appuie sur le précédent financement de Femmes et Égalité des genres Canada de plus de 13 millions de dollars dans plus de 100 projets commémoratifs pour aider à honorer la vie et l'héritage des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ disparues et assassinées.

de plus de 13 millions de dollars dans plus de 100 projets commémoratifs pour aider à honorer la vie et l'héritage des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ disparues et assassinées. Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, en particulier le pilier 4, appuie les approches dirigées par les Autochtones. Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe s'aligne sur le Plan d'action national pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées et la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées (Voie fédérale).

d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, en particulier le pilier 4, appuie les approches dirigées par les Autochtones. d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe s'aligne sur le Plan d'action national pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées et la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées (Voie fédérale). La Voie fédérale représente la contribution du gouvernement fédéral à l'égard du Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Elle décrit les efforts actuels et futurs du gouvernement du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Une étude récente de Statistique Canada indique que si seulement 5 % de la population féminine au Canada s'est identifiée comme autochtone en 2021, 21 % de tous les homicides liés au sexe visaient des femmes et des filles autochtones.

