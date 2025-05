Les 30, 31 mai et 1er juin

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - L'île du savoir, en collaboration avec Espace pour la vie, vous donne rendez-vous au parc Jean-Drapeau et à la Biosphère pour la 18e édition du Festival Eurêka!, la grande fête des sciences. Pendant trois jours, près de 150 activités familiales gratuites animées par des passionné.e.s du milieu de la recherche, de l'éducation et de l'innovation, permettront au public d'explorer les multiples facettes de la CRÉATIVITÉ et de rencontrer les esprits brillants et audacieux qui font avancer la science d'ici au quotidien.

Un tourbillon scientifique pour esprits curieux

Cette année, Eurêka! tisse des liens entre l'imaginaire et l'exploration scientifique. Petits et grands sont invités à plonger dans un tourbillon d'innovations, où la science rencontre l'art, la technologie flirte avec l'imaginaire, et où chaque volet de programmation devient une invitation à rêver, à créer, à expérimenter pour repenser le monde de demain.

Que ce soit pour fabriquer des cristaux, jouer avec les séquences d'ADN, créer des réactions chimiques, piloter des robots, goûter des aliments lyophilisés, faire appel à la géomatique, observer la beauté de micro-organismes, découvrir les mathématiques derrière l'origami, décoder le chant des baleines, tester le design d'ailes d'avion pour réduire les émissions de carbone… Eurêka! en mettra plein la vue aux jeunes et à leur famille. Pour l'occasion, la Biosphère offre une programmation spéciale.

Selon Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie : « L'innovation et la créativité sont au cœur de la grande majorité des projets d'Espace pour la vie. Cette année encore, la programmation du Festival Eurêka! en mettra plein la vue et ne manquera pas de satisfaire les esprits curieux. Pour l'occasion, la Biosphère, un musée qui met en relation l'art, la citoyenneté et la science, vous ouvre ses portes gratuitement pour la visite de ses expositions dont Transformer. Design et futurs énergétiques et Frédéric Lavoie. Insecta Mundi, qui illustrent brillamment la thématique. Profitez-en pour venir voir la nature autrement ! »

Nouveautés sur le site du Festival Eurêka! : la zone Créativité et exploration rendue possible grâce au gouvernement du Québec. Dans cette zone, explorez des thématiques reliées à votre quotidien et à des défis contemporains. Partagez vos préoccupations avec des scientifiques de tous horizons et expérimentez des technologies innovantes, de nouvelles pratiques, et des avenues prometteuses qui pourraient changer votre vie de tous les jours!

De plus, l'ÉCOzone, rendue possible grâce au programme de financement des objectifs de développement durable du gouvernement du Canada, qui proposera un espace immersif dédié aux enjeux environnementaux, ainsi que la zone Aéro, qui mettra de l'avant les secrets du cosmos et les technologies aérospatiales.

Un éclair de créativité

Parmi les coups d'éclat de la programmation cette année : Chloé Savard (alias Tardibabe), qui dévoile la beauté de l'infiniment petit, la Dre Michelle Houde, la vulgarisatrice médicale la plus colorée et créative des réseaux sociaux, Michel Rochon, qui explore l'incidence de la musique sur le cerveau, le slameur Élémo et le bédéiste Tristan Demers, ainsi qu'Anne Nguyen du Conseil de l'innovation du Québec sur l'IA comme levier à l'innovation.

Au programme des incontournables de cette 18e édition : la première canadienne de la Sonde méridienne, une installation signée Nicolas Reeves, fils du regretté Hubert Reeves, développée avec l'ingénieur David St-Onge; l'atelier de restauration d'art animé par Lucile Berthelot, une conférence sur les savoirs autochtones animée par Melissa Mollen-Dupuis; et une expérience sensorielle inusitée mettant en scène de la musique électronique, des champignons et le son de la nature de BAnQ. Les festivaliers et festivalières pourront également plonger dans le monde du design industriel grâce à la grande finale de l'Odyssée de l'objet, présentée par le Réseau Technoscience.

En soirée, place à un match d'improvisation totalement déjanté! Des comédiens de la LNI affronteront des communicateur.trice.s scientifiques dans un match d'impro survolté, où le public (et la science) auront le dernier mot!

Grands partenaires

Présenté par Hydro-Québec, le Festival Eurêka! est réalisé par L'île du savoir en collaboration avec Espace pour la vie. La grande fête des sciences bénéficie de la précieuse participation financière de plusieurs commanditaires : Bombardier, partenaire de la Zone Aéro; Génome Québec, partenaire de la Zone Humain; l'Ordre des ingénieurs du Québec, partenaire de la Zone Ingéniosité; le Fonds de recherche du Québec, commanditaire de la Scène centrale et Télé-Québec; partenaire média de longue date du Festival. Nous remercions également RECYC-QUÉBEC, complice de l'écoresponsabilité de cette édition, et la Société du parc Jean-Drapeau, site d'accueil du Festival.

Eurêka! est réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Grâce à leur soutien, L'île du savoir peut maintenir la récurrence, la gratuité et la qualité de cet important événement de science montréalais et offrir une vitrine unique aux institutions, entreprises et organismes de culture scientifique d'ici.

« La Ville de Montréal est fière de s'associer à la grande fête de la science qu'est le Festival Eurêka ! Depuis près de 20 ans, cette belle célébration stimule la curiosité, en plus de pousser les jeunes à faire preuve de créativité et d'audace, tout en leur permettant d'expérimenter et de chercher des réponses à leurs mille et une questions. Je félicite l'équipe organisatrice pour une autre programmation haute en couleur, et je les remercie d'encourager les jeunes à explorer les sciences et la technologie, tout en s'amusant. J'invite la population de tous les âges à y participer en grand nombre », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous soutenons avec fierté cet événement rassembleur, qui stimule l'intérêt pour la science et qui peut faire naître de nouvelles vocations pour des domaines d'avenir au Québec! Merci à L'île du savoir de promouvoir la culture scientifique auprès des gens de tous les âges », a ajouté Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

Partenaires associés

Cascades, CGI, Concertation Montréal, Conseil de l'innovation du Québec, Co-operators, Coveo, Desjardins (Caisse du Complexe Desjardins), INO, le Réseau Réussite Montréal, le Réseau Technoscience, Tourisme Montréal et l'Union des producteurs agricoles.

Partenaires d'enseignement supérieur

acceSciences, École de technologie supérieure, Institut national de la recherche scientifique, Polytechnique Montréal, Université Concordia, Université Laval, Université McGill, Université de Montréal, Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université de Sherbrooke.

Le projet bénéficie aussi du soutien financier de la Fondation J.A. DeSève, de Redevances aurifères Osisko et de généreux donateurs.

À PROPOS

L'ÎLE DU SAVOIR

Par une approche alliant science, technologie et disciplines artistiques, L'île du savoir crée des expériences ludo-éducatives, interactives et stimulantes pour éveiller la curiosité des jeunes et des communautés tout en favorisant l'émergence d'une relève créative dans les domaines scientifiques.

FESTIVAL EURÊKA!

Eurêka! c'est la plus grande fête de science au Québec qui rassemble, chaque année, un public de tout âge, que ce soit par passion pour la science ou simple curiosité. Au programme : trois jours de plaisir et de découvertes scientifiques et une foule d'activités interactives GRATUITES. Depuis le début de cette grande aventure, en 2007, plus de 1,2 million de visiteurs enthousiastes, dont 65 000 élèves, ont pris part à la fête!

ESPACE POUR LA VIE

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Pour consulter la programmation : FESTIVALEUREKA.CA

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT

Vendredi 30 mai ● 9 h 30 à 15 h 30

Samedi 31 mai ● 10 h 30 à 19 h + spectacle de soirée dès 19 h 30

Dimanche 1er juin ● 10 h 30 à 17 h

