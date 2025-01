VANCOUVER, 24 janvier 2025 /CNW/ - L'Administration du tourisme de Taïwan (TTA), sous la direction du ministère des Transports et des Communications (MOTC), est ravie d'annoncer la 36e édition du Festival des lanternes de Taïwan, qui célèbre l'année du serpent sous le thème du paradis infini. L'événement aura lieu du 12 au 23 février 2025, près de la gare ferroviaire à grande vitesse de Taoyuan, promettant une expérience éblouissante aux visiteurs du monde entier.

La conception de la lanterne principale a été dévoilée lors d’un événement de lancement pour la presse (PRNewsfoto/Taiwan Tourism Administration) Les nouvelles lanternes écologiques de l’Administration du tourisme de Taïwan sur le thème du serpent peuvent se plier à tous les nombres (PRNewsfoto/Taiwan Tourism Administration)

Une lanterne principale spectaculaire

La pièce maîtresse du festival, une lanterne principale de 18 mètres de haut en forme de symbole d'infinité intitulé Paradise, est un symbole d'infinité époustouflant conçu par l'artiste de renom Akibo Li. La lanterne principale est complétée par des installations géométriques et une ambiance festive qui souligne les possibilités infinies pour Taïwan au cours de la prochaine année.

Lanternes promotionnelles novatrices sur le thème du serpent

Cette année, le festival présente des lanternes écologiques sur le thème du serpent qui seront offertes en cadeau. Ces lanternes uniques sont dotées d'une structure mobile à sept segments qui permet de les torsader en diverses formes. Conçues pour être alimentées par des banques d'alimentation USB de type C au lieu de batteries jetables, ces lanternes favorisent le développement durable tout en captivant les enfants et les familles.

Visitez le Festival des lanternes de Taïwan 2025

Le Taiwan Lantern Festival 2025 promet d'être un événement inoubliable, alliant des conceptions novatrices, des traditions culturelles et des expériences interactives. Ne manquez pas cette occasion d'explorer les merveilles infinies de Taïwan à Taoyuan en février. Situé non loin de l'aéroport international taoyuan de Taïwan, vous pouvez même profiter du Festival des lanternes de Taïwan si vous avez une période de transit plus longue à Taïwan. Si vous avez une escale de 7 à 24 heures avant votre vol de correspondance, vous pouvez même profiter d'une visite gratuite d'une demi-journée dans le nord de Taïwan. Pour en savoir plus et vous inscrire à l'avance à votre visite gratuite, visitez halfdaytour.taiwan.net.tw.

Pour en savoir plus, communiquez avec le Centre d'information sur le tourisme de Taïwan (TTIC) à Vancouver à [email protected].

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de San Francisco de TTA, tandis que le marché de l'Est canadien est géré par la succursale de New York de TTA. Le nouveau slogan de marketing lancé en 2024 est Waves of Wonder.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2605355/taiwan_lantern_festival_2025.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2605356/taiwan_tourisms_2025_snake_lantern.jpg

SOURCE Taiwan Tourism Administration