Le nouveau club de la Première Ligue canadienne ajoute trois talents québécois exceptionnels à son effectif inaugural

MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le FC Supra du Québec a annoncé aujourd'hui la signature des joueurs québécois David Choinière, Sean Rea et Loïc Kwemi, marquant ainsi une étape historique avant la première saison du club dans la Première Ligue canadienne (PLC) en 2026.

Choinière, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu apporte un palmarès impressionnant au FC Supra : quatre fois champion de la PLC et deux fois vainqueur de la Coupe Shield de la PLC. Il rejoint Rea, originaire de Laval et autre attaquant dynamique possédant une solide expérience en PLC, ainsi que Kwemi, un troisième talent offensif ayant évolué en Ligue 1 Québec.

« Ces signatures représentent exactement le type de talent québécois de haut niveau que le FC Supra veut promouvoir », a déclaré Rocco Placentino, président et cofondateur du FC Supra du Québec. « David, Sean et Loïc incarnent l'ambition, la créativité et l'esprit de compétition qui définiront notre club. L'arrivée de joueurs locaux de ce calibre renforce l'identité du FC Supra et représente un moment important pour le club et pour le soccer dans notre province. »

Choinière, 28 ans, revient au Québec après avoir passé sept saisons dans la Première ligue canadienne (PLC) avec le Forge FC, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs offensifs créatifs de la ligue, avec un don pour marquer des buts dans les moments cruciaux. Il a brillé à de nombreuses reprises pour le club le plus titré de la ligue, notamment en marquant le but de la victoire lors de la finale de la PLC en 2019, puis un autre but lors de la finale de la PLC en 2022. Il a également inscrit le but historique qui a permis à Forge de devenir la première équipe de la PLC à remporter un match en compétition de la CONCACAF, marquant le tout premier but d'un joueur de la PLC en Coupe des Champions de la CONCACAF, et trouvant le chemin des filets face à l'équipe de son frère Mathieu Choinière, le CF Montréal, lors du Championnat canadien TELUS 2024.

Au total, Choinière a marqué 31 buts et réalisé 27 passes décisives avec Forge. Ses contributions significatives ont permis au club de remporter quatre championnats de la Première ligue canadienne (PLC) en 2019, 2020, 2022 et 2023, ainsi que deux Coupe Shield de la PLC en tant que champions de la saison régulière en 2024 et 2025.

Choinière a débuté sa carrière professionnelle en 2016 en signant avec l'Impact de Montréal. Après avoir gravi les échelons de l'Académie, il a atteint la Major League Soccer avant de devenir un joueur clé de la PLC.

« Je suis honoré de faire partie des premiers joueurs à signer avec le FC Supra, et surtout de représenter ma province natale », a déclaré Choinière. « Faire partie d'un nouveau club au Québec, bâti sur l'ambition et la fierté locale, est vraiment quelque chose de spécial. »

Rea, un joueur offensif et créatif, rejoint également le FC Supra fort d'une précieuse expérience en PLC. Le joueur de 23 ans a commencé son parcours dans la ligue par un prêt de deux saisons au Valour FC, réalisant une saison 2022 exceptionnelle qui lui a valu le prestigieux titre de Meilleur joueur canadien de moins de 21 ans. En 2023, il est retourné au CF Montréal, qui l'avait initialement recruté en 2020, et a fait ses débuts en MLS avec le club montréalais. Rea a récemment évolué avec les Wanderers de Halifax en PLC d'août 2024 à la fin de la saison 2025.

« C'est un sentiment incroyable de rejoindre le FC Supra à ses débuts », a déclaré Rea. « Je suis ravi de représenter le Québec et de contribuer à bâtir quelque chose d'important pour la communauté du soccer ici. »

Kwemi, 28 ans, est un attaquant dynamique et polyvalent qui a gravi les échelons du soccer canadien jusqu'au niveau professionnel. Ancien Joueur de l'année de futsal de Canada Soccer (2024), il s'est développé au CS Saint-Laurent avant de signer son premier contrat professionnel avec l'ancien club de PLC, le Valour FC, en 2024. Il a récemment joué pour le CS LaSalle. Kwemi a remporté le championnat de la Ligue 1 Québec en 2022, terminant meilleur buteur et remportant le Ballon d'Or du meilleur joueur ainsi que le Soulier d'Or du meilleur buteur. Son expérience en futsal a façonné sa créativité, sa technique et sa capacité à influencer le jeu dans le dernier tiers du terrain.

« Nous sommes ravis de ces premières recrues, qui représentent toutes de véritables talents locaux », a déclaré Mateo Cabanettes, directeur sportif et chef des opérations du FC Supra du Québec. « David, Sean et Loïc apportent qualité, identité et ambition, des aptitudes qui correspondent parfaitement à notre mission « D'ici pour ici ». Ils posent les fondations d'une équipe compétitive, dynamique et inspirée par le tissu local, que nous bâtissons pour notre saison inaugurale. »

Produits dérivés du FC Supra maintenant disponibles

Cette semaine historique pour le FC Supra marque également le lancement du partenariat du club avec Evangelista Sports, le principal détaillant de football du Québec, qui célèbre ses 40 ans d'existence. Une sélection de produits dérivés du FC Supra est maintenant disponible à l'achat.

Le FC Supra du Québec est le plus récent club de la Première Ligue canadienne (PLC), la meilleure ligue de soccer professionnel masculin au Canada. Première équipe québécoise de la ligue, Supra a été lancée en septembre 2025 et devrait faire ses débuts lors de la huitième saison de la ligue en 2026.

La Première Ligue canadienne (PLC), la ligue nationale de soccer masculin au Canada, s'engage à offrir aux joueurs canadiens l'occasion de démontrer leurs talents dans leur propre pays et de se faire connaître sur la scène internationale du soccer. La PLC, qui disputera sa septième saison en 2025, participe à des compétitions sanctionnées par la Concacaf et la FIFA.

