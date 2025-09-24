MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le FC Supra du Québec, le plus récent club à rejoindre la Première Ligue canadienne, la meilleure ligue de soccer professionnel masculin au pays, a dévoilé aujourd'hui son nom et son logo.

L'inauguration a été célébrée lors d'un événement au Complexe Multi-Sports de Laval, au Québec, mercredi soir. Les membres de la communauté locale du soccer se sont réunis pour découvrir en avant-première la nouvelle image de marque du club.

« Nous voulons être reconnus comme le club d'ici pour ici », a déclaré Rocco Placentino, président et cofondateur du FC Supra. « Le choix du nom de l'équipe était évident. Nous honorons la riche tradition du soccer québécois tout en misant sur les liens communautaires et en élevant le sport au plus haut niveau.»

L'identité de marque du club revisite le logo original du Supra, utilisé par le club de soccer montréalais qui a joué de 1988 à 1992 dans l'ancienne Ligue canadienne de soccer professionnel (CPSL). Les couleurs rouge, bleu et blanc marquent le début d'un nouvel héritage.

« L'image de marque de notre équipe est profondément ancrée dans la culture unique du soccer québécois. Nous sommes fiers de compter parmi nos propriétaires une expertise de calibre mondial, notamment un designer qui a développé des identités de marque pour des clubs de soccer de premier plan à l'échelle mondiale et qui a contribué à la création de notre propre image de marque », a déclaré Placentino.

Le club fera ses débuts en CPL en avril 2026 et disputera ses matchs à domicile au Stade Boréale de Laval, domicile officiel du Roses FC, club fondateur de la Northern Super League. Conçu et construit à l'origine pour accueillir l'équipe professionnelle féminine de Montréal, le FC Supra a signé un bail avec le Roses FC pour l'utilisation du Stade Boréal.

Le lancement du club marque un moment historique pour le soccer au Québec.

La mission du FC Supra est de continuer à soutenir la communauté du soccer québécois tout en offrant aux talents locaux une plateforme pour s'épanouir et réussir sur la scène nationale.

À propos du FC Supra du Québec

Le FC Supra du Québec est le plus récent club de la Première Ligue canadienne (PLC), la meilleure ligue de soccer professionnel masculin au Canada. Première équipe québécoise de la ligue, Supra a été lancée en septembre 2025 et devrait faire ses débuts lors de la huitième saison de la ligue en 2026. Supra représente fièrement le Québec avec sa devise « D'ici pour ici », célébrant la riche tradition du soccer québécois tout en inspirant la prochaine génération de talents. Le FC Supra s'engage à renforcer les liens communautaires, à soutenir les joueurs locaux et à propulser le soccer au plus haut niveau sur la scène nationale.

À propos de la Première ligue canadienne

La Première Ligue canadienne (PLC), la ligue nationale de soccer masculin au Canada, s'engage à offrir aux joueurs canadiens l'occasion de démontrer leurs talents dans leur propre pays et de se faire connaître sur la scène internationale du soccer. Trait d'union entre le soccer amateur et le soccer professionnel au pays, le FC Supra développe les talents locaux pour soutenir la croissance du soccer canadien au pays et à l'international. La PLC est fière d'offrir du soccer professionnel de haute qualité aux communautés d'un océan à l'autre, en s'associant à des groupes de propriétaires solides, à des entreprises partenaires de calibre mondial et à des partisans passionnés pour bâtir une ligue que les Canadiens peuvent soutenir fièrement, sur le terrain comme à l'extérieur. La PLC, qui disputera sa septième saison en 2025, participe à des compétitions sanctionnées par la Concacaf et la FIFA. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site CanPL.ca.

SOURCE FC Supra

Relations de presse : Felipe Del Pozo, (514) 616 4713, [email protected]