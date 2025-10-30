Nomination d'un directeur sportif et d'un entraîneur-chef

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le FC Supra du Québec a annoncé aujourd'hui la nomination de deux membres clés de son équipe de direction sportive, qui auront pour mission de guider le club vers le succès sur le terrain lors de sa première saison dans la Première Ligue canadienne (PLC) en 2026.

Fidèle à sa mission « d'ici pour ici », le FC Supra a nommé Mateo Cabanettes au poste de directeur sportif et chef des opérations et Nick Razzaghi au poste d'entraîneur-chef.

Ces deux nominations s'inscrivent pleinement dans l'engagement du club à développer les talents québécois, tant sur le terrain qu'en dehors.

Mateo Cabanettes possède une solide expérience dans la mise en place de programmes gagnants et le développement de joueurs locaux. En tant que fondateur du programme semi-professionnel du CS Saint-Laurent (Ligue 1 Québec), il a mené l'équipe à des résultats remarquables en un temps record, notamment un parcours sans précédent lors du Championnat canadien TELUS 2024. Ce parcours a été marqué par une victoire historique contre le Halifax Wanderers FC (CPL) et des confrontations palpitantes face au Toronto FC (MLS).

« Quand il s'agit de repérer les jeunes talents locaux, l'expérience de Mateo est inégalée », a déclaré Rocco Placentino, président du FC Supra du Québec. « Il comprend le jeu en profondeur, sur et en dehors du terrain, et apporte la vision et la motivation nécessaires pour lancer notre campagne vers le succès.»

Razzaghi arrive au FC Supra fort d'une expérience exceptionnelle à la tête du programme semi-professionnel masculin du CS Saint-Laurent. Sous sa direction, le club a réalisé un doublé historique en 2023, remportant le titre de la Ligue 1 Québec et la Coupe L1QC. Il s'agissait seulement de la deuxième saison du club à ce niveau. En 2024, Razzaghi a mené le CS Saint-Laurent au Championnat canadien TELUS, où l'équipe a marqué l'histoire en éliminant les Wanderers et en se qualifiant pour les quarts de finale.

« Faire partie du FC Supra est une formidable opportunité », a déclaré Nick Razzaghi, entraîneur-chef du FC Supra du Québec. « Mon objectif sera de bâtir une équipe forte et compétitive, tout en tissant des liens avec nos partisans et en les faisant grandir. Leur passion et leur soutien seront essentiels au succès du club.»

« Ce club représente une occasion incroyable de rassembler l'élite du soccer québécois autour d'une vision commune et concrétise une ambition collective : celle de faire passer notre sport à la vitesse supérieure », a déclaré Mateo Cabanettes, directeur sportif et chef des opérations du FC Supra du Québec. « Nick est l'architecte parfait pour définir notre identité sur le terrain. Leurs compétences tactiques, leur mentalité de gagnants et leur engagement envers le développement des joueurs sont exactement ce dont nous avons besoin pour bâtir une équipe compétitive et stimulante pour notre saison inaugurale. »

Cabanettes et Razzaghi rejoignent Nick De Santis, récemment nommé conseiller exécutif auprès de l'équipe dirigeante du FC Supra.

Le FC Supra tiendra des essais à plusieurs endroits à Montréal et dans les environs aux dates suivantes :

1ᵉʳ novembre - Laval (Parc de Lausanne à 9 h); LaSalle (Parc Riverside à 13 h 30)

- Laval (Parc de Lausanne à 9 h); LaSalle (Parc Riverside à 13 h 30) 2 novembre - Longueuil (Parc de Lausanne à 9 h) Lanaudière (Parc Maurice-Richard à 16 h)

- Longueuil (Parc de Lausanne à 9 h) Lanaudière (Parc Maurice-Richard à 16 h) 4 novembre - Laval (Parc Berthiaume-Du-Tremblay à 19 h)

Bien que les inscriptions aux essais soient maintenant terminées, le FC Supra invite la communauté à venir encourager les jeunes joueurs québécois à l'œuvre. D'autres nouvelles concernant les signatures de joueurs et le plan de présaison seront annoncées dans les prochaines semaines.

À propos du FC Supra du Québec

Le FC Supra du Québec est le plus récent club de la Première Ligue canadienne (PLC), la meilleure ligue de soccer professionnel masculin au Canada. Première équipe québécoise de la ligue, Supra a été lancée en septembre 2025 et devrait faire ses débuts lors de la huitième saison de la ligue en 2026. Supra représente fièrement le Québec avec sa devise « D'ici pour ici », célébrant la riche tradition du soccer québécois tout en inspirant la prochaine génération de talents. Le FC Supra s'engage à renforcer les liens communautaires, à soutenir les joueurs locaux et à propulser le soccer au plus haut niveau sur la scène nationale.

À propos de la Première ligue canadienne

La Première Ligue canadienne (PLC), la ligue nationale de soccer masculin au Canada, s'engage à offrir aux joueurs canadiens l'occasion de démontrer leurs talents dans leur propre pays et de se faire connaître sur la scène internationale du soccer. Trait d'union entre le soccer amateur et le soccer professionnel au pays, le FC Supra développe les talents locaux pour soutenir la croissance du soccer canadien au pays et à l'international. La PLC est fière d'offrir du soccer professionnel de haute qualité aux communautés d'un océan à l'autre, en s'associant à des groupes de propriétaires solides, à des entreprises partenaires de calibre mondial et à des partisans passionnés pour bâtir une ligue que les Canadiens peuvent soutenir fièrement, sur le terrain comme à l'extérieur. La PLC, qui disputera sa septième saison en 2025, participe à des compétitions sanctionnées par la Concacaf et la FIFA. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site CanPL.ca. https://fr.canpl.ca/fcsupra

SOURCE FC Supra

