L'ancien joueur étoile du Supra de Montréal et de l'équipe nationale masculine du Canada, Nick De Santis, conseillera le F.C. Supra dans sa mission de développement des talents québécois.

MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Le F.C. Supra a annoncé aujourd'hui la nomination de Nick De Santis, originaire de Montréal et ancien joueur de l'équipe nationale masculine canadienne, entraîneur professionnel et dirigeant expérimenté, au poste de conseiller exécutif et membre de son conseil d'administration. Il s'agit d'un ajout clé à l'équipe de direction du club, qui se prépare pour sa saison inaugurale en Première Ligue canadienne (PLC).

Cette nomination stratégique s'inscrit directement dans la mission du club : propulser le soccer québécois sur la scène nationale et internationale. Nick De Santis travaillera en étroite collaboration avec la direction, le personnel technique et les partenaires externes du club afin d'optimiser les activités sportives du FC Supra et d'assurer une base solide pour une réussite à long terme.

« Avec plus de 20 ans d'expérience au niveau professionnel, Nick apporte un niveau de connaissances, de leadership et de vision qui amènera notre club vers les plus hauts sommets », a déclaré Rocco Placentino, président et cofondateur du FC Supra. « Sa passion et son amour pour le sport sont indescriptibles; on le ressent dès qu'on lui parle. J'ai hâte de travailler à ses côtés en tant que conseiller exécutif pour Supra, car son mentorat au fil des ans a été une véritable source d'inspiration. »

L'arrivée de Nick De Santis à titre de conseiller stratégique signifie des décennies de leadership et d'expérience sur la scène internationale, ainsi qu'un lien profond avec la communauté du soccer québécois. Ses années de joueur avec le Supra comprennent plus de 90 apparitions en LCS entre 1988 et 1992, marquant les débuts d'une carrière professionnelle qui a duré plus de dix ans. De Santis a ensuite joué pour l'Impact de Montréal et plusieurs autres clubs en Amérique du Nord, tout en étant appelé à plusieurs reprises en équipe nationale masculine du Canada. Après sa carrière de joueur, il a bâti une brillante carrière d'entraîneur et de dirigeant avec l'Impact, soulignant son engagement indéfectible envers l'avancement du soccer canadien à tous les niveaux.

« Rejoindre le FC Supra à ses tout débuts est passionnant, et je suis ravi de contribuer à la croissance et au succès du club à long terme du club », a déclaré De Santis. « Le potentiel est énorme et j'ai hâte de travailler avec l'équipe pour concrétiser la mission et la vision du club. »

Le FC Supra organisera des essais à divers endroits à Montréal et dans les environs dès novembre. De plus amples informations concernant le personnel, les signatures de joueurs et les plans de présaison seront annoncées dans les prochaines semaines.

À propos du FC Supra du Québec

Le FC Supra du Québec est le plus récent club de la Première Ligue canadienne (PLC), la meilleure ligue de soccer professionnel masculin au Canada. Première équipe québécoise de la ligue, Supra a été lancée en septembre 2025 et devrait faire ses débuts lors de la huitième saison de la ligue en 2026. Supra représente fièrement le Québec avec sa devise « D'ici pour ici », célébrant la riche tradition du soccer québécois tout en inspirant la prochaine génération de talents. Le FC Supra s'engage à renforcer les liens communautaires, à soutenir les joueurs locaux et à propulser le soccer au plus haut niveau sur la scène nationale.

À propos de la Première ligue canadienne

La Première Ligue canadienne (PLC), la ligue nationale de soccer masculin au Canada, s'engage à offrir aux joueurs canadiens l'occasion de démontrer leurs talents dans leur propre pays et de se faire connaître sur la scène internationale du soccer. Trait d'union entre le soccer amateur et le soccer professionnel au pays, le FC Supra développe les talents locaux pour soutenir la croissance du soccer canadien au pays et à l'international. La PLC est fière d'offrir du soccer professionnel de haute qualité aux communautés d'un océan à l'autre, en s'associant à des groupes de propriétaires solides, à des entreprises partenaires de calibre mondial et à des partisans passionnés pour bâtir une ligue que les Canadiens peuvent soutenir fièrement, sur le terrain comme à l'extérieur. La PLC, qui disputera sa septième saison en 2025, participe à des compétitions sanctionnées par la Concacaf et la FIFA. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site CanPL.ca.

