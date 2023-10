Ce don de la Fondation soutiendra les élèves de la 9e à la 12e année d'un océan à l'autre alors qu'ils·elles font la transition vers l'âge adulte.



TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Grâce à un don transformationnel de 1,25 million de dollars au mouvement Libère tes émotions, la Fondation de la famille Joyce soutiendra Jeunesse, J'écoute (JJE) par le biais de son programme Intervenant·e dans la classe. Ce programme soutient les élèves dans leur bien-être lors de leur transition vers l'âge adulte en permettant aux éducateur·trice·s de promouvoir la discussion sur la santé mentale en classe.

Le programme Intevenant·e dans la classe de Jeunesse, J'écoute est disponible pour les élèves de la 4e à la 12e année, et le don de la Fondation de la famille Joyce soutiendra spécifiquement les élèves de la 9e à la 12e année. Le programme se compose de deux parties et est offert en anglais ou en français. La première partie comprend un programme de classe animé par l'éducateur·trice. La deuxième partie comprend une conversation téléphonique ou vidéo de 45 minutes entre la classe et l'un·e des intervenant·e·s professionnel·les de JJE. Le programme s'adapte aux élèves là où ils·elles en sont et les aide à mieux comprendre leur santé mentale et à identifier comment obtenir en toute confiance du soutien quand ils·elles en ont besoin.

« Jeunesse, J'écoute crée un avenir où chaque jeune au Canada se sent à l'aise de demander du soutien en santé mentale, car il n'y a aucun défi trop grand ou trop petit pour JJE. La remarquable passion de la Fondation de la famille Joyce pour le bien-être des jeunes et son généreux investissement dans le mouvement Libère tes émotions aideront toutes les jeunes personnes à savoir qu'elles sont les bienvenues, en sécurité et entendues à Jeunesse, J'écoute. Grâce au programme Intervenant·e dans la classe, nous autonomisons les jeunes en matière de sensibilisation à la santé mentale et de ressources, et nous normalisons le comportement de recherche d'aide. Merci. Nous sommes vraiment reconnaissant·e·s de votre partenariat, » a déclaré Katherine Hay, Présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute.

« Selon les souhaits du fondateur, la Fondation de la famille Joyce s'engage à soutenir le bien-être social et émotionnel des jeunes personnes de ce pays afin qu'elles puissent mettre pleinement en valeur leurs talents et compétences dans la société. Cet investissement dans le programme Intervenant·e dans la classe de Jeunesse, J'écoute fournira à davantage de jeunes un soutien et une compréhension de la manière de prendre soin de leur santé mentale, » a déclaré l'Honorable Ed Lumley, Président de la Fondation de la famille Joyce.

« Faciliter les leçons a suscité des discussions riches sur la santé mentale et les services accessibles aux jeunes de notre communauté. L'appel en direct avec un·e intervenant·e de Jeunesse, J'écoute a soulagé beaucoup d'anxiété au nom de nombreux élèves et a ouvert leur esprit à l'accès au soutien, » a déclaré un éducateur ayant participé au programme Intervenant·e dans la classe.

Les éducateur·trice·s à travers le Canada qui souhaitent en savoir plus sur le programme et comment inscrire leur classe peuvent cliquer sur ce lien.

Le mouvement Libère tes émotions de Jeunesse, J'écoute, le plus grand mouvement de santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada, vise à recueillir 300 millions de dollars pour révolutionner les soins en santé mentale pour chaque jeune. Les jeunes sont confrontés à des défis tels que les impacts persistants de la pandémie de COVID-19, le racisme systémique, les conditions météorologiques extrêmes, la stigmatisation de la santé mentale, et plus encore. Grâce à ce mouvement, JJE agit en élargissant ses services cliniques d'un océan à l'autre, en comblant le fossé de l'équité en santé mentale et en tirant parti de l'innovation dans les soins virtuels.

FAITS SAISISSANTS

Jeunesse, J'écoute a aidé des jeunes près de 16 millions de fois depuis le début de la COVID-19 et ce nombre augmente chaque jour.

Parmi les éducateur·trice·s qui ont participé au programme Intervenant·e dans la classe, 96 % ont déclaré que l'expérience avait contribué à démystifier le processus de recherche de soutien en santé mentale.

En moyenne, 76 % des jeunes ont partagé quelque chose avec Jeunesse, J'écoute qu'ils·elles n'avaient jamais partagé avec personne d'autre.

À propos de Libère tes émotions

Le mouvement Libère tes émotions de Jeunesse, J'écoute, une campagne de financement de 300 millions de dollars jusqu'à la fin de 2024, est le plus grand mouvement pour la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. La campagne vise à offrir aux jeunes du soutien sans obstacle et de l'aide en cas de difficultés. Parce qu'aucun défi n'est trop grand et qu'aucune émotion n'est trop petite.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. En tant qu'experts en soins en ligne au pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour parler par téléphone, par messagerie texte ou dans le cadre d'un soutien autogéré en tout temps en cas de crise ou au besoin. Grâce à notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada pourra libérer ses émotions et obtenir le soutien dont elle a besoin, au moment où elle en a le plus besoin. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateur·trice·s, des bénévoles, des partenaires, des entreprises et des gouvernements pour soutenir et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site JeunesseJecoute.ca.

