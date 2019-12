Le discours du Trône répond à l'appel de l'AMC pour un leadership fédéral en matière de santé

OTTAWA, le 5 déc. 2019 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est ravie de voir que le discours du Trône présenté aujourd'hui tient compte de la nécessité d'accroître le soutien aux soins de santé au Canada.

Plus précisément, la position de l'AMC est confortée par l'importance que le gouvernement accorde à l'amélioration de l'accès aux soins primaires et à la création d'un régime d'assurance médicaments. Ces initiatives appuient l'engagement de l'AMC à répondre aux problèmes d'accès, partout au pays, pour que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens reçoivent des soins de santé fiables et spécialisés dans leurs communautés.

En outre, l'AMC soutient l'engagement du gouvernement à contrer les effets des changements climatiques sur la santé, à prendre des mesures additionnelles face à la crise des opioïdes, à améliorer les services de santé mentale et à collaborer avec les peuples autochtones. Le système de santé du Canada traverse une période critique, et nous voulons établir des relations significatives afin d'améliorer l'accès aux soins d'un océan à l'autre.

Le programme relatif à la santé présenté aujourd'hui dans le discours du Trône constitue un début très prometteur pour la 43e législature. L'AMC porte une attention particulière à l'engagement à collaborer avec les parties prenantes, telles que les fournisseurs de soins de santé et les patients, afin de prendre les mesures essentielles qui amélioreront la vie des Canadiennes et des Canadiens.

Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau gouvernement fédéral et tous les parlementaires alors que nous cherchons à améliorer notre système de santé pour qu'il réponde aux besoins de toute la population canadienne.

Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des questions importantes pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui entraînent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

