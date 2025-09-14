REGINA, SK, le 14 sept. 2025 /CNW/ - Les membres de la GRC consacrent leur vie au service de la population canadienne. Chaque année, le deuxième dimanche de septembre, le personnel de la GRC se rassemble lors du Service commémoratif national de la GRC pour rendre hommage à celles et ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Le défilé commémoratif s'est déroulé dimanche matin dans la Cour d'honneur de l'École de la GRC, lieu chargé d'histoire. Il était formé de troupes de cadets, de membres de la GRC de partout au pays, d'anciens, de l'orchestre de cornemuseurs et de tambours de la GRC ainsi que de la fanfare des cadets. Dignitaires, responsables politiques, organismes partenaires, familles, amis et membres de la collectivité étaient présents pour honorer la mémoire des disparus.

C'est avec la plus solennelle gratitude que la GRC souligne l'absence de tout nouveau nom à inscrire au tableau d'honneur cette année. La GRC est à jamais reconnaissante envers les membres qui ont payé de leur vie l'accomplissement de leur devoir au service des Canadiens. Leur courage et leur sacrifice resteront pour toujours gravés dans nos mémoires.

La vidéo du Service commémoratif de la GRC se trouve sur la chaîne YouTube de la Division Dépôt de la GRC.

« C'est pour nous un honneur de recevoir le Service commémoratif national de la GRC ici, à l'École de la GRC. Cette année est un peu spéciale : c'est celle du 140e anniversaire de la Division Dépôt. Une telle longévité témoigne de la solidité et de la résilience de notre organisation, et cet anniversaire nous rappelle combien il est important que nous nous réunissions pour partager un moment de recueillement, porter notre deuil et rendre hommage à nos camarades disparus qui ont marqué tant de vies. »

Surintendant principal Mike Lokken, commandant de la Division Dépôt

« Le Service commémoratif national de la GRC est l'occasion solennelle d'honorer la mémoire et de pleurer la perte de nos confrères et consœurs décédés en faisant leur devoir, et en même temps de réfléchir aux sacrifices quotidiens que s'imposent les policières et policiers actifs dans les collectivités que nous servons. Ces héros ont donné leur vie pour protéger les Canadiens, ce pour quoi ils méritent notre plus grand respect et notre plus profonde reconnaissance. La GRC n'oubliera jamais leur courage, leur engagement, leur sacrifice. »

Mike Duheme, commissaire de la GRC

Le Service commémoratif national de la GRC a lieu chaque année le deuxième dimanche de septembre à la Division Dépôt, l'École de la GRC. En cette journée, qui marque l'inauguration du cénotaphe à la Division Dépôt le 8 septembre 1935, des membres, membres auxiliaires, cadets et anciens de la GRC défilent dans la Cour d'honneur pour rendre hommage à leurs collègues disparus, comme le veut la tradition établie en 1876.

