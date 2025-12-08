Le Centre national de coordination en cybercriminalité de la GRC et le Centre antifraude du Canada lancent la campagne Opération Érable 2025 pour lutter contre la fraude et la cybercriminalité English
OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le Centre national de coordination en cybercriminalité (CNC3) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Centre antifraude du Canada (CAFC) sont heureux d'annoncer le lancement d'Opération Érable 2025, une campagne éclair intersectorielle visant à prévenir et à perturber la fraude et la cybercriminalité qui touchent la population canadienne.
Pour cette initiative, le CNC3 et le CAFC réunissent des experts en cybersécurité et en lutte contre la fraude de plus de 25 organisations afin de déceler et de perturber les systèmes que les fraudeurs et les cybercriminels utilisent pour commettre des crimes, y compris les adresses de courriel, numéros de téléphone et comptes de cryptomonnaies malveillants.
Au cours de cette campagne éclair, les organismes d'application de la loi collaboreront avec des représentants de partenaires canadiens, notamment des institutions financières, des services de télécommunications, des entreprises de technologie, des plateformes d'échange de cryptomonnaies, des organismes gouvernementaux, des organisations à but non lucratif et des établissements universitaires, afin de perturber et de neutraliser les outils clés de fraude et de cybercriminalité, ce qui nous permettra de garder une longueur d'avance sur les nouvelles menaces et de mieux protéger la population.
Le CNC3 de la GRC, le CAFC et leurs partenaires comptent diffuser les résultats de cette collaboration dès que la campagne éclair aura pris fin le 11 décembre.
La population canadienne peut aussi contribuer à Opération Érable. Si vous avez été victime ou témoin d'une fraude ou d'un cybercrime, communiquez immédiatement avec le service de police de votre région et signalez l'incident sur le site Web Signaler la cybercriminalité et la fraude ou par téléphone au 1-888-495-8501. Vous devriez toujours signaler une fraude ou un cybercrime, que vous en ayez victime ou pas. Vous pouvez aussi signaler les messages texte d'hameçonnage au 7726 (SPAM sur la plupart des claviers).
Fiche d'information - Partenaires d'Opération Érable 2025
Le Centre national de coordination en cybercriminalité (CNC3) de la GRC et le Centre antifraude du Canada (CAFC) collaborent avec plus de 25 partenaires dans le cadre d'Opération Érable 2025 (du 8 au 11 décembre 2025). Ceux-ci comprennent, sans s'y limiter:
- Alberta Securities Commission
- Autorité des marchés financiers
- Banque CIBC
- Bureau de la concurrence Canada
- Central 1
- Agence du revenu du Canada (ARC)
- Desjardins
- Equifax Canada Co.
- Google, LLC
- Interac
- Meta
- Microsoft
- Banque Nationale du Canada
- NCFTA
- NDAX Canada Inc.
- NetBeacon Institute/Public Interest Registry
- Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
- Service de police d'Ottawa
- GRC - Cybercriminalité, Police fédérale
- GRC - Criminalité financière, Police fédérale
- Banque royale du Canada
- Banque Scotia
- Sun Life
- Sûreté du Quebec
- Université de Montréal - Clinique de cyber-criminologie
Renseignements : Relations avec les médias de la GRC, 613-843-5999, [email protected]
