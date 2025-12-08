OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le Centre national de coordination en cybercriminalité (CNC3) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Centre antifraude du Canada (CAFC) sont heureux d'annoncer le lancement d'Opération Érable 2025, une campagne éclair intersectorielle visant à prévenir et à perturber la fraude et la cybercriminalité qui touchent la population canadienne.

Pour cette initiative, le CNC3 et le CAFC réunissent des experts en cybersécurité et en lutte contre la fraude de plus de 25 organisations afin de déceler et de perturber les systèmes que les fraudeurs et les cybercriminels utilisent pour commettre des crimes, y compris les adresses de courriel, numéros de téléphone et comptes de cryptomonnaies malveillants.

Au cours de cette campagne éclair, les organismes d'application de la loi collaboreront avec des représentants de partenaires canadiens, notamment des institutions financières, des services de télécommunications, des entreprises de technologie, des plateformes d'échange de cryptomonnaies, des organismes gouvernementaux, des organisations à but non lucratif et des établissements universitaires, afin de perturber et de neutraliser les outils clés de fraude et de cybercriminalité, ce qui nous permettra de garder une longueur d'avance sur les nouvelles menaces et de mieux protéger la population.

Le CNC3 de la GRC, le CAFC et leurs partenaires comptent diffuser les résultats de cette collaboration dès que la campagne éclair aura pris fin le 11 décembre.

La population canadienne peut aussi contribuer à Opération Érable. Si vous avez été victime ou témoin d'une fraude ou d'un cybercrime, communiquez immédiatement avec le service de police de votre région et signalez l'incident sur le site Web Signaler la cybercriminalité et la fraude ou par téléphone au 1-888-495-8501. Vous devriez toujours signaler une fraude ou un cybercrime, que vous en ayez victime ou pas. Vous pouvez aussi signaler les messages texte d'hameçonnage au 7726 (SPAM sur la plupart des claviers).

Fiche d'information - Partenaires d'Opération Érable 2025

Le Centre national de coordination en cybercriminalité (CNC3) de la GRC et le Centre antifraude du Canada (CAFC) collaborent avec plus de 25 partenaires dans le cadre d'Opération Érable 2025 (du 8 au 11 décembre 2025). Ceux-ci comprennent, sans s'y limiter:

Alberta Securities Commission

Autorité des marchés financiers

Banque CIBC

Bureau de la concurrence Canada

Central 1

Agence du revenu du Canada (ARC)

Desjardins

Equifax Canada Co.

Google, LLC

Interac

Meta

Microsoft

Banque Nationale du Canada

NCFTA

NDAX Canada Inc.

NetBeacon Institute/Public Interest Registry

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Service de police d'Ottawa

GRC - Cybercriminalité, Police fédérale

GRC - Criminalité financière, Police fédérale

Banque royale du Canada

Banque Scotia

Sun Life

Sûreté du Quebec

Université de Montréal - Clinique de cyber-criminologie

