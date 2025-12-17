OTTAWA, ON, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Du 8 au 11 décembre 2025, plus de 25 organisations partenaires ont uni leurs efforts dans le cadre de l'Opération Érable 2025, une campagne éclair coordonnée par le Centre national de coordination en cybercriminalité (CNC3) de la GRC et le Centre antifraude du Canada (CAFC). Cette opération éclair ciblait les outils qu'utilisent les fraudeurs et les cybercriminels pour commettre des crimes.

Ensemble, les partenaires de l'Opération Érable ont repéré des cas suspects de fraude et coordonné plus de 3000 mesures perturbatrices contre des acteurs de la fraude. Celles-ci comprenaient :

la fermeture de comptes de courriel malveillants,

le blocage de numéros de téléphone malveillants,

la suppression de sites Web d'hameçonnage,

le signalement de transactions bancaires suspectes,

l'inscription d'adresses de cryptomonnaie criminelle liées à des fraudes sur une liste de blocage.

Cette opération éclair est la première d'une série à venir. Le CNC3 de la GRC et le CAFC entendent réunir davantage de partenaires à l'avenir pour participer à la lutte coordonnée contre la cybercriminalité et la fraude au Canada.

Citations

« Les Canadiens sont de plus en plus menacés par des réseaux cybercriminels sophistiqués. Ceux-ci commettent des crimes complexes et d'envergure. L'Opération Érable 2025 illustre ce que la collectivité de la cybersécurité peut faire lorsque tous les partenaires communiquent et mutualisent leur expertise pour contrer la cybercriminalité. La GRC est fière d'avoir accueilli cet événement historique et remercie tous ses partenaires pour leur contribution déterminante. »

Marie-Claude Dandenault, sous-commissaire, Services de police spécialisés, Gendarmerie royale du Canada

« Au nom du CNC3 de la GRC et du CAFC, je tiens à remercier sincèrement tous les partenaires qui ont participé à l'Opération Érable 2025. Ce succès ouvre la voie à d'autres actions similaires à l'avenir, avec des cyberdéfenseurs de divers secteurs qui se réuniront pour contrer ces menaces avant qu'elles ne frappent les Canadiens. »

Chris Lynam, directeur général du Centre national de coordination en cybercriminalité et du Centre antifraude du Canada, Gendarmerie royale du Canada.

Faits en bref

En 2024, les Canadiens ont signalé des pertes de plus de 648 M$ au Centre antifraude du Canada.

La cybercriminalité et la fraude constituent des infractions criminelles graves. Quiconque s'en rend coupable s'expose à des conséquences bien réelles, notamment une peine d'emprisonnement et une inscription au casier judiciaire, deux choses susceptibles de compromettre sa capacité à voyager et à trouver un emploi.

Signaler la cybercriminalité et la fraude est le tout nouveau moyen offert aux Canadiens pour signaler des incidents pour eux-mêmes ou pour autrui. Il permet de faire un signalement anonyme et de transmettre des renseignements sur les activités suspectes dont on est témoin en ligne, qu'on en ait soi-même été victime ou pas.

est le tout nouveau moyen offert aux Canadiens pour signaler des incidents pour eux-mêmes ou pour autrui. Il permet de faire un signalement anonyme et de transmettre des renseignements sur les activités suspectes dont on est témoin en ligne, qu'on en ait soi-même été victime ou pas. Le Centre national de coordination en cybercriminalité de la GRC est chargé de coordonner et d'appuyer les enquêtes sur la cybercriminalité avec des partenaires au pays et à l'étranger.

Le Centre antifraude du Canada est un service policier national qui recueille des renseignements sur la fraude au Canada, aide les victimes et appuie les services de police au pays dans leurs efforts de prévention et de répression.

Produit connexe

Liens connexes

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2025/12/4348581

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Personne-ressource: Relations avec les médias de la GRC, 613-843-5999, [email protected]