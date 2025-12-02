OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Vingt et un organismes canadiens d'application de la loi et du gouvernement ont uni leurs forces pour intensifier leurs efforts visant à éviter que des substances dangereuses se retrouvent dans nos communautés. Pendant cinq mois, ces partenaires ont collaboré dans le but commun de perturber les activités illégales de production et de distribution de fentanyl au Canada. Cette initiative, appelée la Campagne de lutte contre le fentanyl 2.0 (ou la Campagne 2.0), a été coordonnée par la Réponse intégrée canadienne au crime organisé (RICCO) et a mené à la saisie de 386 kg de fentanyl et d'importantes quantités d'autres drogues illicites ainsi qu'à 8 136 arrestations et accusations.

La Campagne 2.0 s'est déroulée du 20 mai au 31 octobre 2025 et a mobilisé des organisations d'application de la loi d'un peu partout au pays qui ont concentré leurs efforts sur les trafiquants de fentanyl et ciblé les laboratoires clandestins, les réseaux de distribution et les facilitateurs financiers. La Campagne 2.0 a fait ressortir l'importance des enquêtes sur l'aspect financier du marché illicite du fentanyl, puisqu'elle reposait sur le principe que le démantèlement de l'infrastructure économique du crime organisé est un puissant moyen de dissuasion et un gage de réussite à long terme.

Les organisations membres de la RICCO ont vérifié le respect des conditions de mise en liberté sous caution, fait le suivi des saisies et des accusations et échangé de l'information avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l'Agence du revenu du Canada (ARC), le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et des partenaires de l'extérieur du pays.

Aujourd'hui, les coprésidents de la RICCO - la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Bonnie Ferguson et le directeur général adjoint à la Sûreté du Québec Benoît Dubé -ont annoncé les résultats de la Campagne 2.0.

Au cours de cette initiative, plus de 100 organisations canadiennes d'application de la loi ont déclaré 8 136 arrestations et accusations et la saisie de grandes quantités de drogue et d'autres biens, y compris :

386 kg de fentanyl;

270 kg de précurseurs chimiques;

l'arrestation pour trafic de fentanyl de 217 personnes qui étaient en liberté sous caution;

13,46 millions de dollars en argent comptant;

5 989 kg de cocaïne;

1 708 kg de méthamphétamine.

Plusieurs enquêtes qui ont été lancées avant et pendant la Campagne 2.0 sont toujours en cours.

La lutte contre le marché illégal de ces substances demeure une priorité clé du Canada, puisque ce marché représente une menace critique pour la santé et la sécurité du public.

Le fentanyl et ses substances analogues sont les principales causes de la crise des opioïdes au Canada. La Campagne 2.0 a mis en lumière la cohésion des organismes canadiens d'application de la loi à tous les échelons et leur détermination à lutter contre la production et la distribution de fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques au Canada.

Cette initiative fait suite à la première campagne, qui s'est déroulée du 9 décembre 2024 au 18 janvier 2025 et qui, malgré sa courte durée, a produit des résultats notables. La Campagne 2.0, qui réunit encore plus de participants, montre tout ce qui peut être accompli lorsque les services de police, les services de renseignement et les partenaires gouvernementaux unissent leurs efforts.

« L'objectif de la RICCO est clair : coordonner les démarches visant à détecter les activités du crime organisé, à lutter contre elles et à déstabiliser le crime organisé. La collaboration entre les organismes d'application de la loi, les services de renseignement et les partenaires gouvernementaux canadiens est essentielle pour la sécurité de nos collectivités. Les résultats annoncés aujourd'hui témoignent de la ténacité d'innombrables membres de la communauté de l'application de la loi qui suivent toutes les pistes afin de perturber l'importation, la production et le trafic de fentanyl et de démanteler les réseaux à l'origine de ces activités criminelles. »

Bonnie Ferguson, commissaire adjointe à la GRC et coprésidente de la RICCO

« Les résultats significatifs obtenus grâce aux efforts conjoints des organismes canadiens d'application de la loi et des partenaires clés dans la Campagne de lutte contre le fentanyl 2.0 démontrent notre capacité d'adaptation à chaque étape de la lutte contre le trafic de drogue. En favorisant la mise en commun des renseignements, des pratiques exemplaires et des ressources, la RICCO permet aux organismes de faire front commun pour lutter contre les réseaux criminels impliqués dans le trafic de fentanyl et d'autres opioïdes ainsi que leurs collaborateurs et leurs produits illicites. »

Benoît Dubé, directeur général adjoint à la Sûreté du Québec et coprésident de la RICCO

Une fiche d'information, une infographie et des déclarations sur vidéo provenant des représentants des partenaires suivants sont disponibles en cliquant ici : https://grc.ca/fr/nouvelles/2025/12/4348062

Bonnie Ferguson, commissaire adjointe à la GRC et coprésidente de la RICCO, et Benoît Dubé, directeur général adjoint à la Sûreté du Québec et coprésident de la RICCO Marty Kearns, sous-commissaire à la Police provinciale de l'Ontario (OPP) Surint. pr. Mathieu Bertrand, directeur général, Crimes graves et Crime organisé, Opérations criminelles de la Police fédérale, GRC Ken Lamontagne, directeur général, SCRC Aaron McCrorie, vice-président, Direction générale du renseignement et de l'exécution de la loi, ASFC Stéphane Sirard, sous-directeur du Renseignement, CANAFE

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2025/12/4348088

