TORONTO, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est fier d'annoncer que Paul Simmonds, détaillant bien connu au Canada atlantique dans le sous-secteur de la vente de vêtements et de chaussures et président de Robert Simmonds Clothing, recevra le Prix Hommage, une reconnaissance spéciale remise dans le cadre du programme des Prix d'excellence dans le commerce de détail qui souligne l'apport de personnalités remarquables dont la contribution à l'industrie du détail est tout simplement exceptionnelle.

Paul Simmonds, lauréat du Prix Hommage 2023 (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Fort d'une carrière de 35 ans consacrée au commerce de détail indépendant, Paul Simmonds a contribué de façon notable à l'industrie du détail et à l'économie. En 1998, il a fondé Robert Simmonds Clothing, qui a depuis traversé quatre phases d'expansion dans différents marchés liés à ses activités principales. Le dévouement de M. Simmonds à son entreprise et sa passion pour le commerce de détail ont fait de lui l'un des détaillants les plus respectés au Canada atlantique.

Il a été activement impliqué dans diverses organisations communautaires. Il a notamment siégé au conseil d'administration de l'organisme Junior Achievement, de la Women in Transition House et de la Fredericton Community Foundation, en plus de soutenir plusieurs organismes caritatifs locaux œuvrant auprès des sans-abri ou aidant d'autres organisations à but non lucratif. M. Simmonds est aussi un membre de longue date du CA du Conseil canadien du commerce de détail et de la Chambre de commerce de Fredericton.

« Je suis profondément honoré de recevoir ce prix, a déclaré Paul Simmonds. Le commerce de détail indépendant a été ma passion durant toute ma carrière et je crois que les indépendants peuvent jouer un rôle décisif auprès des consommateurs et des communautés en leur fournissant des services encore plus personnalisés et des produits uniques. Je suis fier de faire partie de ce secteur dynamique et je continuerai inlassablement à appuyer et à défendre le commerce de détail indépendant. »

Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail, a exprimé toute sa gratitude à Paul Simmonds pour ses remarquables accomplissements, déclarant : « Par son engagement inébranlable en faveur de l'excellence et sa contribution exceptionnelle à la vie de la communauté, Paul Simmonds a laissé sa marque sur l'industrie du détail. Son leadership et son dévouement au commerce de détail indépendant lui valent cette reconnaissance amplement méritée. Nous sommes heureux de l'honorer en lui remettant ce Prix Hommage et nous le félicitons pour son extraordinaire succès. »

Le Prix Hommage sera remis à Paul Simmonds au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail du CCCD, qui se déroulera le 30 mai 2023 au Centre des congrès de Toronto de 16 h 30 à 20 h 30 HAE. Pour acheter des billets afin d'assister au gala rendez-vous à https://retailawards.ca/register-now/ (en anglais).

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail, qui se déroulera en anglais, clôturera le premier jour du plus important événement de l'industrie du détail au Canada, L'événement STORE 23, qui aura lieu les 30 et 31 mai 2023 au Centre des congrès de Toronto. L'événement STORE 23 accueillera plus de 75 conférenciers et réunira des dirigeants du secteur du détail de partout en Amérique du Nord et de l'étranger.

Les médias sont invités à assister à l'événement.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur génère annuellement plus de 85 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 462 G$ en 2022. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide.

