Le député Tim Louis annonce du financement fédéral pour un projet de plantation d'arbres à Wilmot (Ontario)

WILMOT, ON, le 15 oct. 2022 /CNW/ - Chaque année, les Canadiens sont confrontés aux effets des changements climatiques dans leurs milieux de vie. Le gouvernement du Canada soutient la plantation d'arbres parce qu'il est important de prendre soin de nos forêts et de notre environnement pour combattre les changements climatiques. Ce sont les communautés, les groupes et les bénévoles locaux qui rendent possible la réalisation de projets de plantation; c'est d'ailleurs à ce chapitre que le projet Let's Tree Wilmot et sa dynamique équipe de bénévoles jouent un rôle de premier plan.

Le député de Kitchener-Conestoga, Tim Louis, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de plus de 163 000 $ à la société d'horticulture de Wilmot (Wilmot Horticultural Society) alors qu'il participait à l'activité de plantation d'arbres organisée par le groupe.

Dans le cadre de Let's Tree Wilmot, la société d'horticulture de Wilmot plantera 2 600 arbres sur 3,9 hectares de terres publiques en l'espace d'un an. En guise de préparation, elle est à mettre au point des formations sur de bonnes techniques d'entretien des arbres à l'intention du personnel du canton, des bénévoles et du grand public. Ces mesures d'éducation publique, qui comprendront des ateliers, des causeries publiques et des vidéos produites à l'échelle locale, inciteront les propriétaires de la localité à planter plus d'arbres indigènes sur leur terrain tout en les outillant pour entretenir adéquatement leurs arbres.

Les responsables de Let's Tree Wilmot travaillent également à l'aménagement d'une petite pépinière, ce qui contribuera à leur projet de planter des arbres sur de plus vastes superficies dans l'avenir.

La contribution fédérale à ce projet provient du programme 2 milliards d'arbres , qui soutient des projets de plantation dans le but de planter deux milliards d'arbres en dix ans et aide à promouvoir les solutions fondées sur la nature dont nous avons besoin pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« La plantation d'arbres est une importante solution climatique. Grâce au travail acharné de groupes des quatre coins du pays, comme la société d'horticulture de Wilmot et l'équipe de Let's Tree Wilmot, nous bâtissons un avenir meilleur pour les générations à venir. Félicitations à tous ceux et celles qui participent à ce grand projet. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Je suis fier de me joindre aux bénévoles de Let's Tree Wilmot pour faire ma part en mettant la main à la pâte. Je suis heureux d'annoncer l'octroi de plus de 163 000 $ en financement fédéral pour que cet important travail puisse se poursuivre. Nous faisons appel au pouvoir de la nature pour réduire la pollution, assainir notre air et améliorer la résilience de nos collectivités. Les arbres que nous plantons aujourd'hui contribuent à bâtir l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. »

Tim Louis

Député de Kitchener-Conestoga

« Grâce aux fonds du programme 2 milliards d'arbres, on pourra faire passer les projets d'éducation et de plantation d'arbres de Let's Tree Wilmot à un autre niveau en partenariat avec le canton de Wilmot, la région de Waterloo et des organismes sans but lucratif. Cette aide financière est un hommage au travail remarquable déjà accompli par nos bénévoles, et nous n'aurions pas pu atteindre ce stade sans l'immense soutien des conseillers et du personnel du canton de Wilmot. »

Dean Peachey

Président du comité responsable du projet Let's Tree Wilmot

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]