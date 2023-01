Un financement de plus de 600 000 $ accordé par PrairiesCan au Centre communautaire et culturel chinois de Winnipeg pour la modernisation de l'espace culturel a été annoncé dans le cadre de la célébration du Nouvel An lunaire marquant l'année du lapin

WINNIPEG, MB, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Winnipeg est une ville riche en culture et en diversité. Il est essentiel de disposer d'espaces culturels accessibles pour que chacun puisse participer et profiter des activités et des célébrations qui se déroulent dans la ville. Le Centre communautaire et culturel chinois de Winnipeg offre un lieu de présentation et d'échange d'expériences culturelles, ainsi que des possibilités de loisirs, de divertissement et d'apprentissage au centre de Winnipeg.

Le député Terry Duguid annonce un investissement fédéral au profit du Centre communautaire et culturel chinois de Winnipeg (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

À l'occasion du repas du Nouvel An chinois organisé par le Centre communautaire et culturel chinois de Winnipeg pour célébrer l'année du lapin, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé hier l'octroi d'un montant de 627 944 $ destiné à la rénovation du Centre et à la construction de nouvelles installations. Grâce au soutien de PrairiesCan, les rénovations permettront de créer un nouvel espace culturel qui attirera à la fois les visiteurs et les résidents dans le quartier chinois de Winnipeg.

Les rénovations, qui seront entreprises au moment où le centre culturel et communautaire célèbrera son 40e anniversaire, comprendront des améliorations du hall principal, des salles de réunion et des toilettes publiques, ainsi qu'une nouvelle construction qui créera un espace pour un musée et améliorera la circulation dans le centre.

Le gouvernement du Canada offre son soutien aux collectivités des Prairies dans la construction et l'amélioration des espaces et les infrastructures communautaires pour que les résidents et les visiteurs puissent en profiter.

Citations

« Le Centre communautaire et culturel chinois de Winnipeg est un lieu où les familles et les amis peuvent se réunir, célébrer et se rapprocher les uns des autres. Cet investissement aidera le Centre à continuer d'accueillir des invités de tous les horizons et à faire progresser la compréhension et la valorisation de la culture chinoise à Winnipeg. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Depuis 40 ans, le Centre communautaire et culturel chinois de Winnipeg favorise la compréhension et la valorisation de la culture sino-canadienne ici à Winnipeg. Grâce à la rénovation de son espace public, il rend l'éducation, les événements et les programmes plus accessibles à tous. Je suis fier d'appuyer la revitalisation de cette importante ressource communautaire du centre-ville de Winnipeg. »

-Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud

« Ce financement nous fournira l'occasion d'entreprendre une rénovation majeure du Centre communautaire et culturel chinois de Winnipeg. Quelle belle façon de célébrer notre 40e anniversaire cette année! Nous créerons un espace accueillant où nous pourrons célébrer et faire connaître à tous les visiteurs la riche histoire du quartier chinois de Winnipeg. Le centre culturel se réjouit de poursuivre son travail avec tous ses collaborateurs pour réaménager le quartier chinois historique de Winnipeg. »

-Ben Lee, président, Centre communautaire et culturel chinois de Winnipeg

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer les projets d'infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. PrairiesCan administre le Fonds au Manitoba . Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'aider les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique.

à bâtir et à améliorer les projets d'infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. PrairiesCan administre le Fonds au . Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'aider les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique. Les projets soutenus par le Fonds visent à revitaliser les centres-villes et les rues principales, à réinventer les espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à accroître l'accessibilité des espaces communautaires.

