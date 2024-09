SAULT STE. MARIE, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Les jeunes Canadiens sont l'une des plus grandes forces et sources de potentiel de ce pays, c'est pourquoi le gouvernement du Canada les soutient à chaque étape de leur cheminement vers un avenir prospère. Tous les jeunes méritent un bon emploi, mais nous savons que bon nombre d'entre eux se heurtent encore à des obstacles à l'emploi. La création d'occasions pour les jeunes d'acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour avoir une chance équitable de réussir sur le plan financier est essentielle pour renforcer notre économie, bâtir un pays plus inclusif et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Aujourd'hui, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, le député de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan, a annoncé l'octroi d'un financement d'un montant de plus de 1,07 million de dollars sur quatre ans au Sault Community Career Centre pour son projet Transition to Independence Program (TIP). Ce financement est offert dans le cadre du programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'Emploi et Développement social Canada (EDSC).

TIP est un programme flexible et personnalisé qui soutient les jeunes de Sault Ste. Marie. Au cours des quatre prochaines années, le financement du TIP dans le cadre de la SECJ aidera 66 jeunes âgés de 15 à 30 ans se heurtant à des obstacles à l'emploi. Il s'agit notamment des jeunes qui ne sont pas aux études, qui ne suivent pas de formation et qui n'occupent pas un emploi, de ceux qui sont en situation de pauvreté ou d'itinérance, des immigrants et des réfugiés ainsi que des victimes de discrimination. En proposant un éventail d'activités, de formations et d'expériences professionnelles, le programme TIP permettra aux participants de surmonter les difficultés socio-économiques et de faire la transition vers le marché du travail ou les études.

Au total, le programme SECJ devrait financer plus de 200 nouveaux projets d'une valeur d'environ 370 millions de dollars d'ici 2028 dans le cadre du plan du gouvernement pour créer 90 000 occasions d'emploi pour les jeunes par année entre 2024 et 2026. Ces projets offriront des services à l'emploi souples et des mesures de soutien holistiques adaptés à chaque participant afin d'aider des jeunes à acquérir des compétences transférables ayant une incidence positive et durable sur leur carrière. Cette approche a déjà fait ses preuves, alors que plus de 80 % des participants entre juin 2019 et décembre 2022 ont décroché un emploi ou sont retournés aux études après avoir suivi le programme SECJ.

Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle essentiel que peuvent jouer les gouvernements pour assurer la réussite des jeunes. C'est pourquoi, comme il a été annoncé dans le budget de 2024, le gouvernement contribue à rétablir l'équité pour chaque génération en facilitant l'accès à l'enseignement postsecondaire, en investissant dans les compétences de l'avenir et en créant des possibilités pour les jeunes Canadiens de décrocher de bons emplois.

« Les jeunes veulent réussir, pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leur communauté. Le gouvernement fédéral veille à ce que cela soit possible en les aidant à accéder aux compétences et à l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail. Le projet du Sault Community Career Centre constitue un excellent exemple de la façon dont, avec le soutien du gouvernement fédéral, les organismes communautaires peuvent créer des occasions pour tous les jeunes, en particulier les jeunes qui se heurtent à des obstacles et les jeunes en situation de handicap, de trouver un bon emploi et de se bâtir une carrière enrichissante. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« Je suis fier que notre gouvernement reconnaisse le travail considérable accompli par le Sault Community Career Centre. Le fait d'offrir de meilleures possibilités de développement de carrière et des services intégrés, notamment en matière de santé mentale, de sécurité alimentaire et de ressources personnelles, permet d'encourager et de soutenir les futurs dirigeants de la communauté. C'est en aidant les jeunes qui se heurtent à des obstacles à trouver un emploi dans notre communauté et à acquérir des compétences pour intégrer la main-d'œuvre que nous nous assurons de rester une ville prospère et florissante. »

- Le député de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan

« Le projet Transition to Independence Program est une initiative essentielle qui permet aux jeunes de Sault Ste. Marie d'acquérir les compétences et d'obtenir le soutien dont ils ont besoin pour surmonter les obstacles et obtenir un succès de longue durée. Ce financement généreux provenant du gouvernement du Canada nous permet d'offrir une approche adaptée à chacun des participants, ce qui les aide à se réaliser pleinement. En leur offrant de la formation liée à l'emploi, des services complets et des ressources pour leur développemment personnel, nous investissons non seulement dans leur avenir, mais aussi dans celui de notre communauté. »

- Adam Pinder, directeur général, Sault Community Career Centre

Les faits en bref

Le programme Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'EDSC a été conçu pour donner aux jeunes des chances égales de trouver un emploi valorisant. La nouveauté dans ce cycle de financement est le volet Jeunes en situation de handicap, qui met l'accent sur le soutien aux projets ciblant les jeunes en situation de handicap. Plus de 30 % des projets financés devraient permettre de relever les défis uniques en matière d'emploi auxquels se heurtent les jeunes en situation de handicap, ce qui est supérieur à la cible initiale de 20 %.

Les autres groupes prioritaires sont notamment les jeunes autochtones, les jeunes 2ELGBTQI+, les jeunes noirs ou racisés et les jeunes des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le programme SECJ d'EDSC s'inscrit dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse élargie du gouvernement du Canada , une initiative horizontale parrainée par 12 ministères, organismes et sociétés d'État fédéraux. Ensemble, ces 12 partenaires offrent des programmes de financement pour aider les jeunes Canadiens (de 15 à 30 ans) à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

, une initiative horizontale parrainée par 12 ministères, organismes et sociétés d'État fédéraux. Ensemble, ces 12 partenaires offrent des programmes de financement pour aider les jeunes Canadiens (de 15 à 30 ans) à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail. Pour aider les jeunes Canadiens dans la poursuite et la réalisation de leurs rêves, le gouvernement investit pour créer davantage de possibilités d'emploi et pour veiller à ce que le travail accompli par la prochaine génération porte ses fruits. Afin de créer 90 000 emplois et possibilités de soutien à l'emploi pour les jeunes par année, le budget de 2024 propose d'octroyer 351,2 millions de dollars pour la Stratégie emploi et compétences jeunesse au cours de l'exercice 2025-2026. Ces investissements dans les occasions d'emploi pour les jeunes comprennent : 150,7 millions de dollars versés par les partenaires fédéraux pour le programme SEJC afin d'offrir des stages et du soutien à l'emploi adaptés aux jeunes; 200,5 millions de dollars pour le programme Emplois d'été Canada d'EDSC afin d'offrir des emplois d'été bien rémunérés, y compris des emplois dans des secteurs connaissant une pénurie de main-d'œuvre importante, comme la construction résidentielle.



