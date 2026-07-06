Le député Peter Fragiskatos souligne le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire

PORT WINDSOR, ON, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de renforcer l'économie et de rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. Aujourd'hui, Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a souligné le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire.

S'appuyant sur plus de 3 milliards de dollars d'investissements sur 10 ans, cette stratégie stimulera la productivité et l'innovation, soutiendra les épiciers indépendants et créera une plus grande concurrence dans l'ensemble du système alimentaire canadien afin de contribuer à réduire les prix pour les Canadiens et les Canadiennes.

Lors de sa réunion avec Steven Salmons, président-directeur général de la Windsor Port Authority, il a décrit les quatre principaux objectifs de la Stratégie :

Stimuler la concurrence entre les épiceries et offrir plus de choix à la population canadienne



Le nouveau gouvernement du Canada investira 1 milliard de dollars dans les infrastructures alimentaires, y compris l'établissement ou l'agrandissement de marchés de produits alimentaires et de carrefours alimentaires. Cela aidera les épiciers indépendants à acheter et à transporter des produits à prix concurrentiels sans dépendre des réseaux d'approvisionnement appartenant aux grandes chaînes de vente au détail. Des fonds supplémentaires permettront également au Bureau de la concurrence et au Tribunal de la concurrence d'avoir plus de ressources pour enquêter sur les pratiques commerciales déloyales, les prévenir et les combattre.



Augmenter la production alimentaire partout au Canada



Depuis des décennies, le Canada a exporté des produits agricoles bruts vers d'autres pays, où ils sont transformés puis nous sont revendus sous forme de produits alimentaires transformés. Cette stratégie vise à changer cette pratique. Elle prévoit le lancement d'un nouveau fonds de financement de projets agroalimentaires de 1 milliard de dollars par l'intermédiaire de Financement agricole Canada, et d'un fonds pour la sécurité alimentaire de 150 millions de dollars pour aider les entreprises canadiennes à cultiver, à produire et à transformer plus d'aliments au Canada. Cette stratégie prévoit également la création du Fonds collaboratif pour l'innovation alimentaire, doté de 100 millions de dollars, qui aidera les producteurs à rentabiliser davantage leurs cultures en favorisant la transformation des produits alimentaires au Canada. Cela signifie qu'une plus grande partie de chaque récolte sera exploitée et que la valeur ajoutée restera davantage au Canada.



Cultiver des fruits et légumes toute l'année



Nous investirons 750 millions de dollars pour accroître considérablement la production canadienne de fruits et légumes tout au long de l'année dans des serres, des fermes verticales et d'autres espaces de culture clos, y compris dans les communautés rurales et du Nord. La Stratégie réduira la dépendance à l'égard de chaînes d'approvisionnement longues et coûteuses en augmentant la production alimentaire locale.



Réduire les formalités administratives tout au long de la chaîne d'approvisionnement agricole



Afin d'aider les agriculteurs et les producteurs à accéder plus rapidement aux outils dont ils ont besoin, nous allons moderniser les principales réglementations, accélérer les procédures d'autorisation pour les semences, les aliments pour animaux, les engrais et les produits vétérinaires, et réduire les retards accumulés dans le système. Ces mesures permettront d'améliorer la productivité et d'assurer un approvisionnement alimentaire plus stable. Cette stratégie aidera également les entreprises agroalimentaires titulaires d'un permis provincial à se conformer aux exigences fédérales, afin que les denrées alimentaires produites et transformées dans le cadre de ces permis puissent être commercialisées plus facilement partout au Canada.

La souveraineté d'un pays dépend de sa capacité à subvenir à ses besoins alimentaires, à s'approvisionner en carburant et à se défendre. À l'heure actuelle, le Canada ne contrôle pas entièrement son propre système alimentaire. Notre dépendance excessive à l'égard des fournisseurs étrangers nous a rendus vulnérables aux crises mondiales, y compris les conflits à l'étranger, les sécheresses et les droits de douane. La nouvelle Stratégie nationale de sécurité alimentaire renforcera le contrôle du Canada sur son système alimentaire en favorisant la production et la transformation locales. Elle permettra à la population canadienne d'avoir davantage de contrôle sur ce que nous cultivons, ce que nous achetons et ce que nous mettons dans nos assiettes, ce qui contribuera à bâtir un Canada plus fort, plus abordable et plus résilient pour tout le monde.

Citations

« La Stratégie nationale de sécurité alimentaire vise à offrir à la population canadienne plus de choix, plus de contrôle et un meilleur accès à des aliments abordables produits localement. Grâce à cette approche "fait au Canada", nous serons en mesure de transformer une plus grande partie de la production agricole, de créer des emplois et des possibilités économiques et d'accroître l'autosuffisance alimentaire. En allégeant les formalités administratives et en aidant les entreprises innovatrices à lancer des projets plus rapidement, nous ouvrirons de nouvelles perspectives aux agriculteurs, aux transformateurs d'aliments et aux entrepreneurs de l'ensemble du secteur agroalimentaire. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Pour le sud-ouest de l'Ontario, le secteur agroalimentaire n'est pas seulement une industrie, c'est un moteur économique. Avec une contribution de 21,1 milliards de dollars au PIB en 2024, les agriculteurs nourrissent nos communautés locales et font prospérer notre pays. C'est précisément pour cette raison que la Stratégie nationale de sécurité alimentaire revêt une importance cruciale pour notre région. Elle soutient les entreprises locales et permet aux Canadiens d'acheter plus facilement des produits alimentaires abordables, fabriqués ici même, au Canada. En investissant dans les producteurs canadiens, nous créons des emplois et renforçons les communautés locales. »

- Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Les faits en bref

La Stratégie s'appuie sur des mesures fédérales qui contribuent déjà à réduire le coût de la vie des Canadiens et des Canadiennes, dont les suivantes : Éliminer la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d'une première maison neuve d'une valeur maximale de 1 million de dollars et la réduire sur les maisons neuves qui valent entre 1 et 1,5 million de dollars. Rendre permanent le Programme national d'alimentation scolaire , qui fournit des repas à quelque 400 000 enfants chaque année et permet aux familles participantes ayant deux enfants à l'école d'économiser environ 800 $ par année en épicerie. Annuler la tarification du carbone pour les consommateurs à compter du 1er avril 2025, ce qui contribuera à réduire le prix de l'essence d'environ 18 cents le litre dans la plupart des provinces et des territoires par rapport à 2024-2025. Lancer l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels , qui permettra à une famille de quatre personnes de recevoir jusqu'à 1 890 $ cette année et environ 1 400 $ par an au cours des quatre prochaines années, et à une personne seule de recevoir jusqu'à 950 $ cette année et environ 700 $ par an au cours des quatre prochaines années, une mesure qui profitera à plus de 12 millions de Canadiens et de Canadiennes.

Afin de soutenir la population canadienne tout en renforçant le système alimentaire national, le gouvernement prend également les mesures suivantes : Allouer 20 millions de dollars aux banques alimentaires et aux organismes alimentaires communautaires de tout le pays dans le cadre du volet Soutien communautaire du Fonds des infrastructures alimentaires locales. Inviter les dirigeants de l'industrie, par l'intermédiaire d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et des agences de développement régional, à soumettre des projets visant à renforcer la transformation alimentaire et l'autosuffisance en augmentant les capacités, en modernisant les installations et en améliorant les infrastructures de soutien. Lancement d'un premier appel de propositions en juin 2026 par l'intermédiaire du Fonds de réponse stratégique, puis d'un deuxième appel à l'automne 2026, en collaboration avec les agences de développement régional. Accorder une passation en charges immédiate pour la construction ou l'agrandissement de serres afin de stimuler l'offre nationale de fruits et légumes frais grâce à un allègement fiscal en amont. Réformer le programme Nutrition Nord Canada afin d'améliorer l'accès aux aliments, l'abordabilité et la durabilité à long terme dans les collectivités du Nord.



Liens connexes

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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