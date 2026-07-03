AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire parlementaire Fragiskatos annoncera des mesures de soutien à la sécurité alimentaire à Windsor

WINDSOR, ON, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, soulignera le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire visant à renforcer les systèmes alimentaires à Windsor.

Date : Le lundi 6 juillet 2026 Heure : 11 h 30 (HE) Lieu : Windsor (Ontario)

Notes à l'intention des médias

Les médias doivent s'inscrire à l'avance pour participer en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici le vendredi 3 juillet, à 18 h (HE) . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse avec le secrétaire parlementaire Fragiskatos » dans l'objet de votre courriel. Le lieu leur sera fourni par la suite.

d'ici le . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse avec le secrétaire parlementaire Fragiskatos » dans l'objet de votre courriel. Le lieu leur sera fourni par la suite. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 15 (HE).

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Jake Karpouzis, Conseiller aux communications numériques et adjoint au secrétaire parlementaire, Bureau de la ministre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]