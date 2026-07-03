AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Metlege Diab fera une annonce à Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 3 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendra une conférence de presse à Winnipeg afin de dévoiler un projet novateur visant à renforcer l'immigration francophone au Manitoba. Un point de presse suivra.

Date : Le lundi 6 juillet 2026 Heure : 10 h (heure du Centre) Lieu : Winnipeg

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance à cet événement en communiquant leur nom, leur fonction, leur adresse de courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici le vendredi 3 juillet, à 17 h (heure du Centre) . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 6 juillet » dans l'objet du courriel. Les détails concernant le lieu seront communiqués par la suite.

d'ici . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 6 juillet » dans l'objet du courriel. Les détails concernant le lieu seront communiqués par la suite. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 (heure du Centre).

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]