Le Canada et le Manitoba unissent leurs efforts pour donner un nouvel élan à l'immigration francophone

WINNIPEG, MB, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le Canada est déterminé à soutenir l'immigration francophone et mise sur l'attraction et la rétention des meilleurs talents du monde. Alors que les communautés francophones en situation minoritaire font face à des défis démographiques et économiques importants, les gouvernements du Canada et du Manitoba unissent leurs efforts pour renforcer les communautés de langue officielle en situation minoritaire en répondant à leurs besoins en main-d'œuvre et en favorisant leur vitalité économique et linguistique.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé un investissement d'environ 1,3 million de dollars pour soutenir un nouveau projet financé dans le cadre du Programme d'appui à l'immigration francophone. Ce projet vise à accroître la population francophone du Manitoba grâce à des mesures novatrices en promotion, des solutions numériques innovantes, de la recherche ciblée et un soutien accru à la reconnaissance des compétences. Ces mesures simplifient le processus d'immigration pour les personnes candidates francophones et bilingues qui correspondent aux besoins du marché du travail.

Le projet sera mis en œuvre conjointement avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, l'organisme de développement économique francophone de la province.

Pour en apprendre plus sur le projet, veuillez consulter le document d'information.

La ministre a également annoncé que le Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire (PPECFSM) sera prolongé pour une année supplémentaire, soit jusqu'en août 2027. Grâce à cette prolongation, le Canada continuera d'attirer des personnes étudiantes étrangères d'expression française qui contribuent au dynamisme des communautés francophones en situation minoritaire et à la croissance de l'économie canadienne, et d'encourager la rétention de ces personnes.

Ensemble, cet investissement, la prolongation du programme pilote et la collaboration continue entre les gouvernements du Canada et du Manitoba contribueront à faire croître l'économie du Manitoba en répondant aux besoins en main-d'œuvre grâce à l'immigration francophone, tout en renforçant la vitalité et la pérennité des communautés francophones en situation minoritaire.

Citations

« Cette annonce, réalisée avec le gouvernement du Manitoba, marque une étape importante pour soutenir l'immigration francophone. Elle renforce la croissance économique et démographique des communautés francophones en situation minoritaire et répond aux besoins en main‑d'œuvre. C'est un geste concret pour assurer la vitalité et la pérennité des communautés franco-manitobaines et une nouvelle étape vers l'atteinte de l'objectif ambitieux du gouvernement du Canada en matière d'immigration francophone. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les communautés francophones en situation minoritaire de tout le pays font partie intégrante de l ' identité nationale du Canada. Ici, au Manitoba, le gouvernement fédéral est fier de les soutenir en accueillant les étudiants et les nouveaux arrivants francophones, qui apportent une contribution si importante à notre culture et à nos économies locales, régionales et nationales. »

- Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre de Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface-Saint-Vital, Manitoba

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 25 millions de dollars sur 5 ans dans le Centre d'innovation en immigration francophone, dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028.

À ce jour, 20 projets ont bénéficié d'un financement totalisant approximativement 15,7 millions de dollars pour augmenter les admissions de talents francophones et bilingues et soutenir les communautés francophones en situation minoritaire.

L'engagement continu d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada envers l'immigration francophone se voit à plusieurs réussites de l'année passée, notamment l'atteinte de 8,9 % d'admissions de résidents permanents d'expression française hors Québec en 2025.

Le PPECFSM vise à soutenir les communautés francophones en situation minoritaire tout en renforçant la diversité du Programme des étudiants étrangers (PEE). Ce programme pilote facilite l'accès au PEE pour les personnes étudiantes francophones provenant des régions du monde avec un taux de refus des demandes de permis d'études historiquement élevés. Les personnes qui présentent une demande auprès d'un établissement d'enseignement désigné participant peuvent être sélectionnées dans le cadre du programme pilote, bénéficier de services d'établissement et d'intégration pendant leurs études, et présenter une demande de résidence permanente après l'obtention de leur diplôme d'un programme admissible. Les membres de la famille immédiate des personnes participant au PPECFSM peuvent les accompagner au Canada.

À ce jour, 515 personnes étudiantes francophones ainsi que 150 membres de leur famille qui les accompagnent sont arrivés au Canada dans le cadre du PPECFSM. Les premières personnes participantes du PPECFSM pourraient obtenir leur diplôme et présenter une demande de résidence permanente dès 2027.

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SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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