HAY RIVER, NT, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le tourisme est un moteur essentiel de l'économie du Nord, attirant des visiteurs et stimulant la croissance économique dans les collectivités du Nord chaque année. Investir dans une variété d'expériences locales dont on peut profiter toute l'année, en particulier dans les régions éloignées, aide à renforcer le secteur touristique tout en rehaussant le bien-être des collectivités situées dans les trois territoires.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, un investissement fédéral de plus de 565 000 $ dans la ville de Hay River pour améliorer et agrandir le terrain de golf de Hay River. Tout au long de ce projet d'une durée de deux ans, la ville de Hay River conclura des contrats avec des entreprises locales pour faire moderniser le pavillon du terrain de golf, améliorer l'équipement audiovisuel et de restauration, installer des verts nouvellement conçus et rénover et agrandir un terrain de camping à proximité.

De tels projets renforcent le secteur touristique des Territoires du Nord-Ouest en améliorant l'expérience des visiteurs et des résidents, en modernisant l'infrastructure servant au tourisme estival et en améliorant les installations pour les événements d'affaires ou communautaires.

« Le tourisme est un moteur clé de la croissance économique et du développement communautaire dans le Nord. Cet investissement permettra d'améliorer le tourisme sportif et de moderniser d'importantes infrastructures communautaires dans la région du Slave Sud des Territoires du Nord-Ouest, tout en créant des possibilités pour les entreprises et les résidents locaux. Conformément à la stratégie fédérale en matière de tourisme, Canada 365, notre gouvernement appuie des initiatives qui améliorent l'infrastructure et mettent en valeur la culture et les paysages uniques de nos collectivités du Nord ainsi que les expériences uniques qu'on peut y vivre. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« Les collectivités du Nord sont reconnues pour leur dynamisme et leur résilience, et il est inspirant de voir la ville de Hay River continuer à créer des occasions pour les visiteurs de découvrir de tout ce que notre territoire a à offrir. Ce projet constitue une étape importante dans le rétablissement continu de Hay River après la pandémie de COVID-19, les inondations de 2022 et les incendies de 2023. Je me réjouis à l'idée que la collectivité en croissance et le secteur touristique de la ville pourront en profiter. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Le tourisme joue un rôle essentiel dans notre économie diversifiée. Vu l'abondance de ressources récréatives naturelles et d'installations récréatives, le tourisme sportif est essentiel pour attirer les visiteurs à Hay River. L'investissement annoncé aujourd'hui créera des emplois, stimulera les ventes et générera de nouvelles possibilités dans le secteur des services de la collectivité. Nous serons ravis d'accueillir les visiteurs qui viendront s'amuser et séjourner à la principale destination des T.N.-O. pour le golf et l'organisation d'événements! »

- Kandi Jameson, mairesse de Hay River

Faits en bref

CanNor contribue jusqu'à 566 318 $ sur deux ans à ce projet dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord). La ville de Hay River couvrira le reste des coûts liés au projet, soit 961 870 $.

couvrira le reste des coûts liés au projet, soit 961 870 $. IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. Au-delà des activités récréatives, il y a sur le terrain de golf de Hay River un pavillon qu'utilisent souvent les organismes sans but lucratif. Bien que le terrain de golf appartienne à la ville de Hay River , le club sans but lucratif de Hay River est responsable de la gestion des événements, de l'entretien et de l'exploitation du terrain de camping.

un pavillon qu'utilisent souvent les organismes sans but lucratif. Bien que le terrain de golf appartienne à la ville de , le club sans but lucratif de est responsable de la gestion des événements, de l'entretien et de l'exploitation du terrain de camping. Le terrain de golf et les terrains de camping de Hay River offrent des expériences variées aux visiteurs, notamment des activités récréatives en plein air, du tourisme sportif et des infrastructures servant aux affaires comme des salles de réunion.

offrent des expériences variées aux visiteurs, notamment des activités récréatives en plein air, du tourisme sportif et des infrastructures servant aux affaires comme des salles de réunion. Hay River , considérée comme la « ville carrefour du Nord », prévoit que sa population va augmenter en raison des nouvelles possibilités économiques et de son infrastructure. Des projets comme celui-ci aideront la ville de Hay River à moderniser ses espaces communautaires afin de se préparer à la croissance de sa collectivité et de poursuivre son rôle de moteur économique du territoire.

, considérée comme la « ville carrefour du Nord », prévoit que sa population va augmenter en raison des nouvelles possibilités économiques et de son infrastructure. Des projets comme celui-ci aideront la ville de à moderniser ses espaces communautaires afin de se préparer à la croissance de sa collectivité et de poursuivre son rôle de moteur économique du territoire. La ville de Hay River prévoit de faire appel à des entreprises de construction locales pour les activités du projet, ce qui entraînera d'autres bienfaits pour l'économie locale.

