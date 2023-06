CanNor investit dans la réduction des obstacles au Fieldhouse et au Multiplex de Yellowknife

YELLOWKNIFE, NT, le 28 juin 2023 /CNW/ - Les centres récréatifs publics sont au cœur des collectivités partout au Canada et offrent aux résidents des espaces où ils peuvent se réunir pour diverses activités.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada a investi plus de 472 000 $ dans un projet de la ville de Yellowknife visant à réduire les obstacles dans deux installations récréatives locales pour les rendre plus accessibles aux visiteurs et aux résidents.

Ce projet a permis d'améliorer l'accès de la collectivité à des installations récréatives destinées aux personnes de tous âges et de toutes capacités, répondant ainsi aux besoins à long terme de cette collectivité nordique.

« Notre gouvernement continue à investir dans les espaces communautaires partagés pour les rendre plus accessibles. Investir dans des espaces publics comme le Fieldhouse et le Multiplex à Yellowknife permet à un plus grand nombre de résidents de participer activement à des activités intérieures récréatives, culturelles et sportives. Bâtir des collectivités fortes et dynamiques dans les Territoires du Nord-Ouest est un élément essentiel du développement économique qui inclut tout le monde. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Les collectivités ici aux Territoires du Nord-Ouest s'épanouissent lorsqu'elles disposent d'espaces récréatifs clés qui favorisent l'interaction sociale et l'activité physique, et qui donnent accès à des programmes, à des événements et à des installations de loisirs. Ces installations font partie intégrante du bien-être général des habitants du Nord. L'appui de notre gouvernement à la réduction des obstacles et à l'amélioration de l'accessibilité de ces deux installations récréatives à Yellowknife continuera de procurer des avantages à long terme à la collectivité. »

­­- Michael McLeod, député du parlement des Territoires du Nord-Ouest

« Yellowknife s'est engagée à créer une ville accessible et inclusive où tous les résidents ont la possibilité d'accéder aux installations et aux programmes municipaux. Les investissements dans des projets comme celui-ci nous aident à créer le meilleur environnement pour nos résidents, pour aujourd'hui et pour l'avenir. »

- Rebecca Alty, mairesse de la ville de Yellowknife (T. N.-O.)

Faits en bref

CanNor a investi 472 281 $ dans un projet d'un an visant à réduire les obstacles et à accroître l'accessibilité de deux espaces communautaires à Yellowknife , le Multiplex et le Fieldhouse. La ville de Yellowknife a fourni un investissement supplémentaire de 118 695 $. Le coût total du projet s'élève à 590 976 $.

, le Multiplex et le Fieldhouse. La ville de a fourni un investissement supplémentaire de 118 695 $. Le coût total du projet s'élève à 590 976 $. Dans le cadre de ce projet, la ville de Yellowknife a ajouté des ouvre-portes automatisés et modernisé les lavabos du Multiplex et du Fieldhouse. La réduction des obstacles à l'accessibilité permettra à un plus grand nombre de personnes de participer activement à des activités de loisirs, culturelles et sportives à l'intérieur.

a ajouté des ouvre-portes automatisés et modernisé les lavabos du Multiplex et du Fieldhouse. La réduction des obstacles à l'accessibilité permettra à un plus grand nombre de personnes de participer activement à des activités de loisirs, culturelles et sportives à l'intérieur. Ce financement accordé par l'intermédiaire de CanNor est une contribution non remboursable du Fonds canadien de revitalisation des collectivités (FCRC), qui aide les organismes sans but lucratif, les municipalités et autres groupes communautaires, ainsi que les communautés autochtones, à revitaliser les centres-villes et les rues principales; réinventer les espaces extérieurs; créer des infrastructures écologiques; et accroître l'accessibilité des espaces communautaires.

Le Multiplex est une installation de loisirs polyvalente qui comprend les arénas Ed Jeske et Shorty Brown , une installation pour le club de gymnastique, un gymnase, une salle de réunion et des concessions. Il accueille également de grands événements communautaires comme la vente de bric-à-brac intérieure de la ville de Yellowknife et la foire commerciale de printemps de la chambre de commerce de Yellowknife . Le Fieldhouse comprend deux terrains multisports intérieurs, le terrain NorthwesTel et le terrain RioTinto; un mur d'escalade et une aire de jeux; une piste d'athlétisme intérieure et des concessions.

