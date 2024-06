FORT PROVIDENCE, NT, le 28 juin 2024 /CNW/ - Au Canada, beaucoup de localités rurales et isolées produisent leur électricité à partir du diesel, une source d'énergie qui a des impacts environnementaux, sociaux et économiques négatifs. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire la transition vers une énergie propre et à créer de meilleures possibilités de développement économique pour les communautés.

C'est pourquoi le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, que le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées investit 353 710 $ dans l'évaluation du potentiel de production d'électricité par turbines hydrocinétiques dans la région du Deh Cho.

Dans le cadre de ce projet dirigé par la société en commandite Big River Service Centre, en partenariat avec le Centre canadien d'essai de turbine hydrocinétique (Canadian Hydrokinetic Turbine Testing Centre) et la société Gonezu Energy, les promoteurs évalueront des sites et favoriseront la collaboration et le dialogue avec les populations locales afin d'explorer la possibilité de remplacer le diesel par des sources d'énergie hydrocinétique.

Les données collectées serviront à évaluer les avantages escomptés de la mise en place de microréseaux hydrocinétiques et à favoriser, au Canada, la durabilité des localités éloignées en améliorant les connaissances collectives sur leur capacité potentielle à réduire leur consommation de diesel.

Cet investissement réaffirme la volonté du gouvernement du Canada de soutenir les leaders autochtones et les communautés éloignées des Territoires du Nord-Ouest dans leurs efforts pour trouver des solutions innovantes qui non seulement permettent de remplacer les énergies fossiles par des énergies propres, mais soutiennent aussi l'autodétermination et la lutte contre les changements climatiques.

Citations



« Partout au pays, les collectivités méritent d'avoir accès aux ressources dont elles ont besoin pour réduire leurs émissions, améliorer leur efficacité énergétique et remplacer les énergies fossiles. Le gouvernement du Canada entend donc faire équipe avec les communautés autochtones pour veiller à ce qu'elles disposent des capacités et de l'expertise nécessaires à la mise au point de solutions axées sur les énergies propres et les énergies bas carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Il s'agit d'une avancée d'une importance cruciale pour notre région qui pourrait contribuer à réduire notre dépendance au diesel comme source d'énergie et ainsi profiter à toute la population sur le plan économique. Félicitations aux organisations à la tête de ce projet - la société en commandite Big River Service Centre, le Centre canadien d'essai de turbine hydrocinétique et la société Gonezu Energy - pour leur vision d'avenir en faveur d'un meilleur accès à l'énergie dans nos collectivités. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]