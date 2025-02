YELLOWKNIFE, NT, le 21 févr. 2025 /CNW/ - La vigueur du secteur alimentaire dans le Nord est essentielle au bien-être des communautés et à la prospérité des économies des territoires. Investir dans des initiatives alimentaires locales favorise l'autonomie, crée des emplois et permet de développer des systèmes alimentaires adaptés à la culture.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Conférence territoriale sur l'agroalimentaire 2025, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, a annoncé des investissements fédéraux totalisant plus de 4 millions de dollars destinés à cinq initiatives alimentaires locales dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce financement aidera les collectivités, les organisations et les entreprises à améliorer des infrastructures de production, de récolte, de transformation et de distribution d'aliments locaux et traditionnels. Il est question de projets visant notamment des installations de production et des usines de transformation d'aliments traditionnels, qui garantissent un meilleur accès à la nourriture pour les collectivités et l'ensemble du territoire.

Grâce à ces investissements, le gouvernement du Canada soutient la sécurité alimentaire dans les Territoires du Nord-Ouest et favorise un secteur alimentaire fondé sur les ressources locales et l'innovation. De telles initiatives contribuent à créer des économies nordiques plus diversifiées et plus résilientes et à réduire la dépendance à l'égard des systèmes alimentaires du Sud.

Citations

« Les communautés nordiques continuent de faire face à des défis en matière de sécurité alimentaire et de trop dépendre des systèmes alimentaires du Sud, en particulier dans les communautés éloignées et rurales. Toutefois, il est possible de remédier à cette situation grâce à des solutions et à un leadership provenant du Nord. En investissant dans des initiatives alimentaires diversifiées, locales et adaptées à la culture, nous améliorons le bien-être des communautés tout en bâtissant des économies nordiques plus résilientes et diversifiées. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« Je suis heureux de voir notre gouvernement réaliser des investissements stratégiques dans des initiatives alimentaires innovantes et communautaires dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Ces cinq projets fourniront l'infrastructure nécessaire pour créer des emplois, augmenter la production et la transformation d'aliments locaux et renforcer le secteur alimentaire dans le Nord. Soutenir de tels projets permet non seulement de développer notre économie territoriale, mais aussi d'améliorer l'accès des habitants du Nord à des aliments frais et sains. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'investissement de CanNor, qui permet à la serre communautaire d'Inuvik de demeurer un centre essentiel pour la production alimentaire locale et l'éducation dans le Nord. »

- Jen Humphries, présidente, Community Garden Society of Inuvik

« Un réseau alimentaire nordique uni et interconnecté est essentiel au développement et à la croissance du secteur agroalimentaire des T.N.-O., particulièrement en cette période de changements climatiques et d'incertitude économique. L'engagement de CanNor à soutenir l'échange de connaissances et le partage d'informations lors de notre conférence territoriale annuelle est fondamental pour aider la Territorial Agrifood Association à encourager la collaboration et à renforcer les liens indispensables à la construction et au maintien de nos réseaux intercommunautaires et des meilleures pratiques adaptées au Nord. »

- Janet Dean, directrice générale, Territorial Agrifood Association

« Polar Egg est fier d'être le fournisseur d'œufs locaux des Territoires du Nord-Ouest. Il est très important pour nous de pouvoir offrir une source alimentaire aussi nutritive, produite ici même dans les T.N.-O., à toutes les communautés du Nord. Nous sommes très reconnaissants du soutien que nous recevons de CanNor. »

- Matt Vane, copropriétaire de Polar Egg

Faits en bref

CanNor contribue à hauteur de 4 024 099 $ à cinq projets par le biais du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) et du Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI). IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada . Mis en œuvre par trois agences de développement régional du Canada , soit l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), le FICNI fournit près de 15 millions de dollars sur trois ans pour des projets communautaires qui profitent aux systèmes de production alimentaire locaux et autochtones, en mettant l'accent sur des solutions novatrices et pratiques pour accroître la sécurité alimentaire dans tout le Nord



Produits connexes

Liens connexes

https://www.nahannibuttedene.com/

Nos réseaux

Suivez CanNor sur X, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Greg Frame, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Emeralde O'Donnell, Conseillère en communications, T.N.-O., Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]