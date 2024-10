DAWSON CITY, YT, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Les petites entreprises du Nord offrent des produits uniques de haute qualité tout en stimulant la croissance des collectivités, en créant de bons emplois et en contribuant au développement économique régional et territorial.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé un investissement fédéral de près de 100 000 $ pour Northern Garments Inc., une petite entreprise située à Dawson City, largement connue sous le nom de SKOOKUMbrand.

Dans le cadre de ce projet de deux ans, SKOOKUMbrand modernisera son équipement de production pour y inclure une technologie de conception assistée par ordinateur afin de pouvoir renforcer ses capacités et répondre à la demande croissante pour ses vêtements d'hiver sur mesure primés. Cet investissement appuiera également l'achat de petits équipements afin d'améliorer la productivité sur leur site en région rural et de contribuer à résoudre les défis liés au recrutement de personnel. De plus, ce projet comprend des mises à niveau du site Web de l'entreprise afin d'accroître sa portée et d'accélérer le traitement des commandes.

Le gouvernement du Canada appuie la croissance des petites entreprises dans le Nord. En investissant dans des écosystèmes territoriaux d'entrepreneurs et d'innovateurs, le gouvernement soutient des économies dynamiques et fortes et procure des avantages aux Yukonnais et aux résidents du Nord.

Citations

« Il est essentiel d'aider les petites entreprises des régions rurales à croître pour bâtir des économies fortes et des collectivités résilientes. SKOOKUMbrand contribue à l'économie territoriale, crée des emplois et conçoit des vêtements fabriqués dans le Nord pour un climat nordique. En investissant dans des projets comme celui-ci, notre gouvernement aide les entreprises du Nord à prendre de l'expansion, à adopter de nouvelles technologies et à relever les défis du Nord. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Les petites entreprises contribuent largement au Yukon. Depuis près de 20 ans, SKOOKUMbrand produit des vêtements de plein air de haute qualité fabriqués au Yukon pour les Yukonnais et expédie ses créations à des clients partout dans le monde. En mettant en œuvre des technologies numériques, en améliorant sa présence en ligne et en renforçant ses capacités, cette entreprise peut accéder à des marchés plus larges. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Notre gouvernement est fier d'appuyer les Yukonnais, tout en permettant de stimuler la croissance locale et de renforcer notre économie. En investissant dans nos entreprises locales, nous aidons les Yukonnais à améliorer leurs collectivités, à développer leurs activités et à contribuer à un avenir résilient et durable pour notre territoire. SKOOKUMbrand incarne l'esprit du Yukon : innovant, axé sur la communauté et fièrement local, et fabrique des produits spécialement conçus pour les Yukonnais. Grâce au Fonds de développement économique, nous sommes ravis d'aider cette entreprise locale exceptionnelle à croître et à atteindre de nouveaux sommets. »

- Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre du développement économique, gouvernement du Yukon

« Il est toujours difficile d'exploiter une entreprise à partir du Nord. Nous opérons de manière isolée par rapport aux autres acteurs du secteur et sommes confrontés à des pénuries de main-d'œuvre qualifiée. Nous devons donc faire preuve d'ingéniosité et nous tourner vers la technologie pour trouver des solutions qui nous permettent de répondre à la demande pour nos produits. L'appui reçu par l'intermédiaire de CanNor et du gouvernement du Yukon nous permet de nous développer pour devenir entièrement numériques dans les domaines de la vente et de la fabrication, de fournir un transport aux employés vers notre lieu de travail et de franchir un nouveau palier de développement. Nous sommes profondément reconnaissants pour ce soutien ciblé et opportun. »

- Megan Waterman, propriétaire, Northern Garments Inc.

Faits en bref

CanNor investit jusqu'à 99 999 $ pour ce projet de deux ans dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord). Ce programme prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. Le Fonds de développement économique (FDE) du gouvernement du Yukon investit également plus de 20 000 $ dans ce projet entre 2023 et 2025. Le FDE appuie des projets et des initiatives qui procurent des avantages économiques durables à long terme aux Yukonnais et aux collectivités du Yukon .

investit également plus de 20 000 $ dans ce projet entre 2025. Le FDE appuie des projets et des initiatives qui procurent des avantages économiques durables à long terme aux Yukonnais et aux collectivités du . SKOOKUMbrand est une petite entreprise appartenant à une femme et située à Dawson City , au Yukon . Depuis 2005, l'entreprise conçoit et fabrique des vêtements d'hiver, tels que des parkas garnis de fourrure et des accessoires pour les modes de vie circumpolaires.

Liens connexes

Restez en contact

Suivez CanNor sur X, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources : Kyle Allen, Directeur des communications, des affaires parlementaires et de la gestion des enjeux, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable du Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Leighann Chalykoff, Conseillère en communications, Yukon, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Damian Topps, Gouvernement du Yukon, Développement économique, 867-667-5378, [email protected]; Megan Waterman, Propriétaire, SKOOKUMbrand, [email protected]