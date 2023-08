Le financement de 240 000 $ accordé par CanNor à l'Association franco-yukonnaise permettra de cerner les lacunes en matière de services bilingues dans les trois territoires et de soutenir une campagne de recrutement.

WHITEHORSE, YT, le 1er août 2023 /CNW/ - Les économies locales fortes prospèrent lorsqu'elles attirent une main-d'œuvre diversifiée et talentueuse pour combler les lacunes dans les secteurs existants ou pour améliorer les nouveaux secteurs et y innover. Dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, le renforcement des capacités en matière de services dans les deux langues officielles améliore la prospérité et la croissance pour que tous les Canadiens puissent s'épanouir.

Aujourd'hui, à Whitehorse, le Dr Brendan Hanley, député du Yukon, a annoncé, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, que le gouvernement du Canada investit 240 000 $ pour soutenir une campagne panterritoriale ciblant les travailleurs bilingues afin de combler les postes vacants et de renforcer les capacités dans de nombreux secteurs.

Dirigé par l'Association franco-yukonnaise (AFY), qui travaillera de concert avec des associations francophones homologues au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, ce projet de trois ans vise une collaboration avec les entreprises locales, l'administration municipale et le gouvernement territorial pour cerner les secteurs qui ont besoin de personnel bilingue, tout en multipliant les campagnes de sensibilisation en ligne et les présentations en personne dans les établissements postsecondaires du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les salons de l'emploi. L'AFY s'efforcera également d'élargir l'offre de services et de produits bilingues au Yukon et d'améliorer les capacités en français des petites et moyennes entreprises menant des activités dans le territoire.

Le financement de cette initiative est assuré par l'Initiative de développement économique (IDE), qui soutient des projets encourageant la diversification économique dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, et répond aux objectifs définis dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023.

Citations

« La diversification est essentielle à la réussite de nos économies nordiques, en particulier dans des secteurs comme le tourisme, car le nombre de Canadiens et de personnes du monde entier souhaitant visiter les trois territoires augmente. En soutenant ce projet de l'Association franco-yukonnaise, nous permettrons aux entreprises du Nord de disposer d'un précieux outil pour pourvoir des postes, accroître leurs services et poursuivre leur croissance. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Les travailleurs bilingues ont beaucoup à offrir aux petites et grandes économies du Canada, mais surtout aux communautés de langue officielle en situation minoritaire, où les petites et moyennes entreprises ont souvent du mal à trouver le soutien dont elles ont besoin pour offrir des services dans les deux langues officielles. En donnant aux économies du Nord la possibilité de recruter des travailleurs bilingues, cette initiative comblera les lacunes en matière de capacité dans de nombreux secteurs et améliorera la qualité de vie des membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire qui cherchent à obtenir des services dans la langue de leur choix. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Le Yukon a beaucoup à offrir aux Canadiens qui souhaitent visiter ce territoire ou y élire domicile. Je suis heureux que notre gouvernement puisse soutenir l'Association franco-yukonnaise dans ses efforts pour recruter des travailleurs bilingues qui viendront s'installer dans notre merveilleux territoire et contribueront à notre économie en pleine croissance. Des initiatives comme celle-ci reposent sur des partenariats et des idées novatrices et font appel à ce que l'esprit du Yukon a de meilleur. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« Au nom de L'Association franco-yukonnaise, je remercie sincèrement le gouvernement fédéral pour son soutien financier dans cet important projet pan territorial. Nous sommes confiants qu'augmenter la capacité d'offrir des services en français dans nos milieux minoritaires contribue au développement de nos communautés. »

- Lorraine Taillefer, présidente, Association franco-yukonnaise

Faits en bref

L'Initiative de développement économique (IDE) apporte un soutien financier aux projets qui encouragent la diversification économique, le développement des entreprises, l'innovation, les partenariats et un soutien accru aux petites et moyennes entreprises dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).

En 2018, le gouvernement du Canada annonçait son Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir . Le plan était assorti d'un budget de 2,7 milliards de dollars sur cinq ans réparti entre 15 ministères et organismes fédéraux. CanNor est responsable du financement de l'IDE au Nunavut , dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon .

annonçait son . Le plan était assorti d'un budget de 2,7 milliards de dollars sur cinq ans réparti entre 15 ministères et organismes fédéraux. CanNor est responsable du financement de l'IDE au , dans les Territoires du Nord-Ouest et au . En 2023, le gouvernement du Canada annonce son Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration. Ce nouveau plan d'action prolonge les investissements décrits dans le plan d'action précédent - environ 2,7 milliards de dollars sur cinq ans qui font maintenant partie d'un financement continu et permanent -, tout en injectant 1,4 milliard de dollars supplémentaires sur cinq ans en nouveau financement.

