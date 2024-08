WHITEHORSE, YT, le 2 août 2024 /CNW/ - Les industries culturelles jouent un rôle essentiel dans l'économie du Yukon. Elles contribuent à l'emploi, aux ventes au détail et à l'offre touristique culturelle du territoire. Ce secteur important soutient également le développement communautaire et la préservation de l'identité culturelle.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 114 000 $ dans la Northern Cultural Expressions Society (NCES). Le projet triennal de préparation au marché et à l'exportation de la NCES offrira une formation commerciale aux artistes des Premières nations du Yukon. Cette formation comprend l'élaboration d'un plan de marketing et d'un site web, ainsi que la création d'un cadre permettant aux artistes d'augmenter et de lancer avec succès leurs activités de marketing et de vente à l'échelle nationale et internationale.

Grâce à de tels investissements, le gouvernement du Canada soutient l'expansion et la diversification des industries culturelles du Yukon. L'ouverture à de nouveaux marchés pour les artistes des Premières nations du Yukon apporte des avantages économiques aux communautés dans lesquelles ils travaillent et contribue à une économie plus diversifiée et plus inclusive.

Citations

« Notre gouvernement soutient le développement de l'industrie des arts visuels dynamique et prospère au Yukon. Grâce à ce projet, de jeunes artistes des Premières nations feront carrière dans l'industrie artistique, contribuant ainsi au tourisme culturel, à la vente au détail et à l'engagement communautaire. Leurs contributions créatives enrichiront le paysage culturel et stimuleront l'activité économique. »

- l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et de CanNor

« Le Yukon compte de nombreux artistes talentueux et novateurs. Afin d'aider les artistes à développer leurs plateformes et à enrichir les diverses industries culturelles de notre territoire, nous investissons dans la Northern Cultural Expressions Society. Le projet de NCE permettra aux jeunes artistes d'acquérir des compétences clés en matière de marketing, de faire connaître leur art à de nouveaux marchés, d'accroître la prospérité économique et d'enrichir le tissu culturel du territoire. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« La Northern Cultural Expressions Society est fière de soutenir les artistes et les détenteurs de savoirs traditionnels des Premières nations depuis 20 ans. Nous exprimons notre sincère à l'Agence canadienne de développement économique du Nord pour avoir reconnu et apprécié la contribution vitale de ces artistes à la formation et à l'enrichissement de notre paysage culturel. Shäw Nítän (Merci) pour votre engagement à préserver et célébrer les expressions artistiques et culturelles des Premières nations. »

- Naomi Crey, directrice générale de la Northern Cultural Expressions Society

Faits en bref

Le financement de projet est accordé par le biais du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord. Ce programme prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord dans les territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. NCES est une société à but non lucratif basée à Whitehorse qui aide les jeunes artistes autochtones à développer leurs compétences artistiques et à faire carrière dans les arts. La société propose des formations, des programmes de bien-être et d'autres formes de soutien. Elle gère également un magasin de détail où sont exposées les œuvres des artistes participant à ses programmes.

