WHITEHORSE, YT, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Agence canadienne de développement économique du Nord Il existe de nombreuses possibilités économiques au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, dans les collectivités de toutes tailles. En bénéficiant d'un soutien adapté qui répond à leurs besoins uniques, ces communautés du Nord peuvent connaître une croissance durable et profiter de débouchés économiques à long terme.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 3,7 millions de dollars dans le projet de croissance des entrepreneurs autochtones et de développement de l'écosystème du Nord d'EntrepreNorth.

Sur les cinq prochaines années, cet investissement aidera EntrepreNorth à bonifier son offre de programmes, à offrir des occasions de formation et de certification à de nouveaux facilitateurs ainsi qu'à déployer un cybermarché de biens et services autochtones. Le projet permettra également de poursuivre le développement de l'application d'entreprise d'EntrepreNorth, un outil Web mettant en relation les entrepreneurs et leurs réseaux de soutien partout dans le Nord.

En investissant dans ce projet, le gouvernement du Canada soutient des initiatives qui renforcent les capacités, consolident les réseaux de petites entreprises en régions rurales et favorisent la diversification économique dans le Nord.

Citations

« EntrepreNorth est une initiative porteuse de changement qui sert à cibler et à combler les lacunes auxquelles sont confrontés les entrepreneurs autochtones dans le Nord. Grâce au financement fédéral ainsi qu'à la participation de partenaires et de fondations de bienfaisance, EntrepreNorth créera de nouveaux emplois et bonifiera son soutien, les programmes de formation et les occasions de réseautage offerts aux entrepreneurs autochtones dans les trois territoires. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Les entrepreneurs autochtones offrent une gamme incroyable de produits et de services dans le Nord, et leur créativité et leur innovation sont particulièrement évidentes au Yukon. Nous sommes immensément fiers de leur travail percutant ici dans le territoire - il est clair que nous devons continuer à soutenir et à reconnaître ces entrepreneurs. EntrepreNorth a fait ses preuves en matière d'autonomisation des entrepreneurs autochtones, et j'ai hâte de voir le succès des futures cohortes soutenues par ces programmes. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Grâce à ce partenariat fondamental avec CanNor, nous renforçons les capacités entrepreneuriales, stimulons la croissance de nouvelles entreprises et mobilisons un puissant écosystème de professionnels qui renforcent le développement économique autochtone par l'innovation dans le Nord. Nous sommes profondément reconnaissants de ce soutien sur plusieurs années, qui nous permettra de continuer à faire preuve d'un leadership éclairé en enseignement de la gestion des entreprises et à mettre de l'avant des pratiques financières qui honorent les connaissances autochtones, créent un changement social et génèrent de nouvelles voies économiques dans le Nord. »

- Benjamin Scott, directeur de projet/coresponsable fondateur, EntrepreNorth

Faits en bref

CanNor investira dans ce projet jusqu'à 3 730 597 $ sur cinq ans par l'entremise du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord).

Le programme IDEENord de CanNor prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement de secteurs et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord dans les territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. Les bureaux-chefs d'EntrepreNorth se situent à Yellowknife et à Whitehorse . Au cours des six dernières années, l'initiative sans but lucratif a permis d'offrir à plus de 250 entrepreneurs autochtones du Nord de la formation sur la création d'entreprises, des programmes de mentorat et des occasions de réseautage axés sur les Autochtones.

et à . Au cours des six dernières années, l'initiative sans but lucratif a permis d'offrir à plus de 250 entrepreneurs autochtones du formation sur la création d'entreprises, des programmes de mentorat et des occasions de réseautage axés sur les Autochtones. EntrepreNorth est un projet sur la plateforme partagée de MakeWay, qui offre un soutien opérationnel, une gouvernance et une expertise caritative aux agents de changement.

