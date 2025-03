WHITEHORSE, YT, le 7 mars 2025 /CNW/ - L'accès à des aliments sains est essentiel au bien-être des collectivités et à la croissance économique. C'est dans cette optique que le gouvernement du Canada prend des mesures pour soutenir les initiatives locales qui renforcent les capacités et consolident les systèmes alimentaires régionaux dans l'ensemble du Yukon.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution de plus de 1,6 million de dollars pour cinq projets d'infrastructure axés sur la culture, la conservation, la préparation et la fourniture d'aliments au Yukon.

Le fait d'appuyer de tels projets s'inscrit dans l'objectif de CanNor de soutenir la mise en œuvre de solutions novatrices et pratiques aptes à assurer la sécurité alimentaire dans le Nord. Ces solutions visent notamment à renforcer les secteurs alimentaires du Nord en augmentant la capacité des producteurs locaux.

Pour en savoir plus sur les projets financés dans le cadre de cette annonce.

Citations

« La sécurité alimentaire est à la base de collectivités saines et dynamiques. Notre gouvernement s'engage à garantir que les populations du Nord et des régions éloignées aient accès à des aliments sains et nutritifs. En appuyant les infrastructures alimentaires locales, nous contribuons à réduire les difficultés de transport et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui renforce le tissu social et économique des collectivités. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« L'amélioration des systèmes alimentaires du Yukon renforce le bien-être de la population et la résilience économique, car elle soutient l'agriculture locale et réduit la dépendance à l'égard des sources alimentaires de l'extérieur. Notre gouvernement investit dans des projets qui utilisent les connaissances et l'innovation locales pour améliorer la souveraineté alimentaire et permettre aux Yukonnais d'opter pour des produits alimentaires sains et locaux. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Prendre soin de notre terre et soutenir notre communauté vont de pair. En construisant cette serre, nous honorons la terre et assumons la responsabilité de son bien-être. Cela nous permettra de cultiver de la nourriture tout au long de l'année, assurant ainsi que notre communauté ait accès à des produits frais et nourrissants. Ce projet est un reflet de nos valeurs Trehude, qui montrent un profond respect pour la nature, et de nos principes Denzhu, qui mettent l'accent sur la résilience et l'autosuffisance. Ensemble, nous créons un projet qui soutiendra à la fois notre collectivité et notre environnement pour les années à venir. »

- Ebonie Rae Lutz, directrice du bien-être, Tr'ondëk Hwëch'in

« La Direction de l'Éducation des Premières Nations du Yukon joue un rôle essentiel en répondant aux besoins nutritionnels des élèves autochtones en leur offrant chaque jour des repas et des collations sains à l'école. Ce financement nous permet d'acheter une fourgonnette de livraison indispensable, équipée pour répondre aux besoins de ce programme en pleine croissance, en éliminant des inefficacités et des obstacles qui ne pouvaient être surmontés autrement. Sans une alimentation saine, nos enfants ne peuvent pas réussir à l'école - cette fourgonnette jouera un rôle clé dans le soutien à la réussite à long terme de nos élèves autochtones.»

- Melanie Bennett, directrice générale, Direction de l'éducation des Premières Nations du Yukon

« L'Institut arctique de l'Amérique du Nord est ravi de recevoir cette aide de CanNor pour le travail qu'il fait dans le but de mettre au point des solutions agricoles novatrices hors réseau. Nous sommes impatients de travailler avec les membres de la communauté locale, de faire connaître nos résultats et de partager nos produits frais! »

- Brent Else, directeur associé, Institut arctique de l'Amérique du Nord

« Les rénovations de cuisines commerciales sont très coûteuses pour une petite entreprise comme la mienne, et sans l'aide de CanNor, ce projet n'aurait probablement pas vu le jour. Comme je travaille depuis dix ans dans l'industrie alimentaire de Whitehorse, je peux affirmer sans me tromper que, pour un traiteur indépendant, les cuisines commerciales sont rares et très difficiles à trouver. La nouvelle cuisine me permettra de faire rouler Ali Cat Catering à Whitehorse jusqu'à la fin de ma vie professionnelle et peut-être même après ma retraite. »

- Ali Pakula, propriétaire, Ali Cat Catering

Faits en bref

Ces projets sont financés par l'intermédiaire du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) et du Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI).

IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. Le FICNI fournit près de 15 millions de dollars sur trois ans à des projets communautaires qui profitent aux systèmes de production alimentaire locaux et autochtones, et met l'accent sur la mise en œuvre des solutions innovantes et pratiques pour accroître la sécurité alimentaire partout dans le Nord.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez CanNor sur X, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Greg Frame, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Leighann Chalykoff, Conseillère en communications, Yukon, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]