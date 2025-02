OLD CROW, YT, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le renforcement de la résilience climatique des infrastructures essentielles dans les communautés nordiques et éloignées est nécessaire à la mise en place d'économies robustes et durables dans le Nord.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution pouvant atteindre 62 500 $ à la Old Crow Retail Cooperative Ltd. (coopérative d'Old Crow). Cet investissement permettra à la coopérative d'Old Crow d'améliorer son efficacité énergétique et son accessibilité pour la communauté locale.

Ce financement permettra à la coopérative d'acheter et d'installer une thermopompe qui refroidira le magasin durant l'été, contribuant ainsi à prévenir le gaspillage alimentaire tout en réduisant les coûts globaux et en abaissant les prix des denrées alimentaires pour les clients. Il permettra également de faire des réparations essentielles en renforçant un escalier fragilisé par un ruissellement excessif lié aux changements climatiques.

Investir dans des projets comme la coopérative d'Old Crow s'aligne avec les priorités de CanNor, soutient la croissance économique et renforce les infrastructures nordiques face aux changements climatiques.

« Notre gouvernement reconnaît que la résilience climatique est essentielle à la construction d'un avenir prospère et durable pour les communautés nordiques et éloignées. L'investissement dans les infrastructures d'énergie renouvelable réduit la dépendance et stimule la croissance économique. Ces projets sont essentiels pour créer des communautés durables qui peuvent prospérer face aux défis environnementaux et économiques. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« En soutenant la transition vers des solutions d'énergie verte, nous aidons les entreprises et les organisations à réduire leurs coûts, à améliorer leur fiabilité et à créer de nouvelles industries qui créent des emplois et des possibilités économiques. Ces investissements contribuent à une économie plus forte et diversifiée ainsi qu'à un environnement plus sain pour les générations futures. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Nous tenons à remercier CanNor de contribuer à notre succès et à notre vision d'un environnement plus vert. Cette contribution nous permettra d'utiliser beaucoup moins de combustibles fossiles pour chauffer notre bâtiment et contribuera à ouvrir la voie à de futurs projets d'énergie verte dans l'Arctique. »

- Matthew Walsh, directeur général de la coopérative d'Old Crow

CanNor contribue un montant pouvant atteindre 62 500 $ à ce projet dans le cadre de son programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord). IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. Les autres bailleurs de fonds de ce projet sont la coopérative d' Old Crow , qui a versé 42 200 $, et le gouvernement du Yukon , qui a fourni 20 300 $.

, qui a versé 42 le gouvernement du , qui a fourni 20 300 $. La coopérative d' Old Crow est une épicerie communautaire qui a été créée en 2014 pour lutter contre la sécurité alimentaire et le coût élevé des denrées alimentaires dans cette communauté isolée. Outre les produits d'épicerie, la coopérative d' Old Crow comprend également un guichet automatique et des services de Postes Canada pour la communauté.

est une épicerie communautaire qui a été créée en 2014 pour lutter contre la sécurité alimentaire et le coût élevé des denrées alimentaires dans cette communauté isolée. Outre les produits d'épicerie, la coopérative d' comprend également un guichet automatique et des services de Postes Canada pour la communauté. La communauté des Gwitchin Vuntut d' Old Crow est située au‑dessus du cercle polaire arctique, dans le nord du Yukon , et compte environ 250 habitants.

