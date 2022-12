Un financement de plus de 860 000 $ de PrairiesCan permettra d'offrir des programmes de formation commerciale, de financement, de mentorat et de perfectionnement pour investisseurs afin de soutenir plus de 600 femmes entrepreneures et les petites entreprises appartenant à des femmes

CALGARY, AB, le 9 déc. 2022 /CNW/ - L'économie canadienne n'atteindra son plein potentiel que lorsque chaque personne aura la possibilité de contribuer. Une économie inclusive signifie qu'il faut veiller à ce que les femmes entrepreneures aient les outils et les ressources nécessaires pour réussir. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec des organisations qui fournissent des services de leadership et de formation afin de permettre la participation pleine et égale des femmes à l'économie de l'Alberta.

Le député Chahal annonce deux projets visant à accroître la capacité des femmes entrepreneures et investisseuses en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 861 980 $ dans deux projets de Calgary visant à favoriser la croissance des petites entreprises grâce à un soutien particulier aux femmes entrepreneures et investisseuses.

La Calgary Immigrant Women's Association reçoit 375 630 $ pour lancer un nouveau programme d'incubateur d'entreprises à l'intention des immigrantes de l' Alberta afin de leur permettre d'acquérir des connaissances et des compétences en entrepreneuriat, de créer des plans d'affaires et d'avoir accès à du financement de démarrage. Cet investissement devrait permettre de former plus de 60 immigrantes tout en contribuant à la croissance de plus de 20 petites entreprises.





Movement51 reçoit 486 350 $ pour proposer des ateliers et de l'accompagnement en connaissances financières aux investisseuses dans l'ensemble des Prairies. L'initiative vise à donner aux femmes les compétences, la confiance et les réseaux nécessaires pour devenir des investisseuses de démarrage actives. Plus de 550 femmes des Prairies devraient profiter de cette formation.

Ces organisations offrent des services de leadership et d'expertise qui soutiennent la croissance économique inclusive dans les collectivités de l'Alberta. Grâce à l'investissement de PrairiesCan, elles augmenteront le nombre d'entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des femmes dans les Prairies.

Au total, les initiatives devraient aider directement plus de 600 femmes entrepreneures et investisseuses à jouer un rôle déterminant dans la promotion de la croissance économique et de l'innovation en Alberta et dans les Prairies.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît que, pour atteindre notre plein potentiel économique, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser qui que ce soit de côté. À mesure que de plus en plus de femmes entrent sur le marché du travail, nous veillons à ce qu'elles disposent des outils et des capacités nécessaires pour participer pleinement à l'économie, créer des emplois et être des chefs de file dans leur collectivité. L'investissement de notre gouvernement dans la Calgary Immigrant Women's Association et Movement51 permettra à davantage de femmes entrepreneures et investisseuses d'avoir accès aux ressources, à la formation et aux réseaux nécessaires pour faire progresser leurs petites entreprises, créer des emplois de haute qualité sur lesquels les Canadiens et Canadiennes peuvent compter et stimuler la croissance économique partout dans les Prairies. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Calgary et l'Alberta regorgent de femmes entrepreneures et investisseuses talentueuses, et je suis fier de voir notre gouvernement fournir les ressources dont deux organisations ont besoin pour jouer un rôle déterminant dans notre croissance économique et notre compétitivité. Notre investissement dans la Calgary Immigrant Women's Association et Movement51 aidera à faire passer les entreprises appartenant à des femmes au stade supérieur de croissance tout en bâtissant une économie inclusive pour notre ville et notre province. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

« La création d'une économie inclusive et accessible où chacun peut réussir est la base de notre stratégie économique et de notre vision pour Calgary. Le fonds d'investissement Opportunity Calgary soutient le Financial Feminism Investing Lab de Movement51 et ce financement, ainsi que l'investissement du gouvernement du Canada dans Movement51 et la Calgary Immigrant Women's Association, permettront de promouvoir l'autonomisation économique des femmes dans notre ville comme lieu où les grandes idées peuvent être adaptées à la taille des ambitions. »

-Deana Haley, vice-présidente, Corporate Initiatives & Intelligence, Calgary Economic Development

« La CIWA a élaboré un projet novateur soit les cercles d'affaires pour les femmes immigrantes, en réponse au besoin de soutenir l'entrepreneuriat pour les femmes immigrantes possédant des qualifications intermédiaires en Alberta. Grâce au financement de PrairiesCan et au programme complet de la CIWA, les immigrantes peuvent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale de leur choix. Soutenir les femmes immigrantes pour qu'elles deviennent propriétaires d'entreprises leur permet de faire partie d'un écosystème dynamique et d'être une force motrice de l'économie albertaine. »

-Paula Calderon, directrice générale de Calgary Immigrant Women's Association

« Dans le cadre de nos efforts pour éliminer l'inégalité entre les sexes dans les domaines de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des connaissances financières, le parrainage de partenaires nationaux comme PrairiesCan est important pour Movement51. Ce financement nous permettra de poursuivre l'expansion de notre plateforme éducative qui favorise la pleine participation économique des femmes et des personnes de diverses identités de genres au Canada. »

-Danielle Gifford, directrice générale de Movement51

Faits en bref

Le financement fédéral provient de deux programmes administrés par PrairiesCan : le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) et le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC).

Par l'entremise du programme DEDC, PrairiesCan fait des investissements ciblés qui visent à générer une croissance économique durable et inclusive, et à aider les collectivités de l' Alberta , de la Saskatchewan et du Manitoba à participer pleinement aux occasions économiques et à en tirer profit.

, de la et du à participer pleinement aux occasions économiques et à en tirer profit. Le programme EIR crée, fait croître et soutient des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent innover du début à la fin et favorisent un environnement où les entreprises peuvent innover, croître et être compétitives.

