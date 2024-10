Plus de 8,4 millions de dollars alloués par PrairiesCan permettront d'accélérer le développement d'applications et de produits quantiques et de maintenir la position de chef de file de l'Alberta dans ce secteur émergent

CALGARY, AB, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Les technologies quantiques sont au premier plan de la recherche et de l'innovation dans des domaines tels que la fabrication de pointe, les transports, la finance, l'énergie et les soins de santé. L'Alberta dispose d'atouts dans les domaines de l'informatique, des matériaux, des capteurs et des technologies des communications quantiques. Le gouvernement du Canada investit pour aider les innovateurs de l'Alberta à adopter et à développer des solutions quantiques susceptibles d'avoir un effet transformateur sur la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Le député Chahal annonce des investissements fédéraux visant à commercialiser des technologies quantiques fabriquées en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 84 millions de dollars dans trois projets qui renforceront la capacité de l'Alberta à commercialiser de nouveaux produits quantiques sur les marchés nationaux et internationaux.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

Plus de 4,1 millions de dollars pour l'initiative Quantum city de l' Université de Calgary afin de renouveler l'infrastructure et acquérir des équipements spécialisés destinés à soutenir les entreprises qui développent des applications quantiques industrielles.

afin de renouveler l'infrastructure et acquérir des équipements spécialisés destinés à soutenir les entreprises qui développent des applications quantiques industrielles. Plus de 2,2 millions de dollars pour l' Université de l' Alberta afin de mettre en place un centre d'innovation pour le matériel quantique, centre qui permet à l'industrie d'accéder à l'expertise technique et à l'équipement nécessaires au prototypage et à la fabrication de technologies quantiques.

afin de mettre en place un centre d'innovation pour le matériel quantique, centre qui permet à l'industrie d'accéder à l'expertise technique et à l'équipement nécessaires au prototypage et à la fabrication de technologies quantiques. Plus de 1,9 million de dollars pour Zero Point Cryogenics afin d'augmenter ses capacités de fabrication de pointe, mettre au point de nouveaux produits et services, et prendre de l'expansion sur les marchés canadien et américain.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de créer environ 170 emplois, d'aider directement 30 petites et moyennes entreprises et de former 375 personnes dans le domaine de la science quantique.

Le financement de PrairiesCan est alloué à ces projets par l'intermédiaire de son Initiative quantique régionale en Alberta et cadre avec la Stratégie quantique nationale. En tant que l'un des quatre centres régionaux d'expertise du Canada dans le domaine des technologies quantiques, l'Alberta est bien placée pour transformer la recherche en produits et en procédés.

Citations

« Les technologies quantiques ont une incidence de plus en plus importante sur les secteurs clés de notre économie, qu'il s'agisse de l'industrie manufacturière, des soins de santé, des transports, des télécommunications ou des sciences de la vie. L'investissement de notre gouvernement dans ces projets contribuera à réunir les connaissances du monde universitaire et l'ingéniosité de notre secteur privé afin d'accélérer les nouvelles applications quantiques qui génèrent de la croissance économique et des emplois dans toute l'Alberta. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Les technologies quantiques sont sur le point de redéfinir notre avenir, et le Canada joue un rôle de premier plan dans ce domaine passionnant. La Stratégie quantique nationale contribuera à soutenir l'économie en améliorant les capacités de recherche du Canada, en soutenant les entreprises et en cultivant les talents. Cette initiative permettra au Canada de se doter d'un avantage concurrentiel durable dans les années à venir, et l'investissement réalisé aujourd'hui dans le centre régional d'expertise de l'Alberta constitue une contribution importante à la stratégie globale du Canada. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les progrès réalisés dans le domaine de la quantique ont le potentiel de transformer notre mode de vie et de travail. Je suis fier de voir notre gouvernement tirer parti des atouts de l'Alberta dans ce secteur grâce à ces investissements stratégiques qui aident les entreprises locales à accéder aux ressources et à l'expertise nécessaires pour commercialiser leurs nouveaux produits prometteurs. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« L'université de Calgary est à la pointe de la révolution de la technologie quantique, et grâce au soutien de partenaires financiers tels que Développement économique Canada pour les Prairies, nous pouvons rester à l'avant-garde dans le développement de la technologie quantique. Il ne s'agit pas seulement d'un bond en avant dans le domaine des technologies habilitantes : notre centre économique et scientifique de classe mondiale, Quantum City, peut avoir une incidence sur tous les secteurs, de l'agriculture aux sciences de la vie, et de l'énergie à la logistique. L'avenir est plus proche que nous ne le pensons. »

- Ed McCauley, Ph. D., président et vice-chancelier de l'Université de Calgary

« Les technologies quantiques sont à la pointe de l'innovation, et ce soutien fédéral permettra aux chercheurs de l'Alberta d'en libérer le potentiel transformateur et de favoriser un environnement propice à la découverte. »

- David Chang, directeur, Innovation et Partenariats, Université de l'Alberta



« La création de plateformes cryogéniques pour la recherche quantique est complexe, requiert beaucoup de ressources et est coûteux. Nos avancées dans ce domaine ne seraient pas possibles sans le soutien apporté par des mécanismes de financement tels que celui de PrairiesCan. Il nous a permis de réunir des talents de haut niveau et de positionner nos technologies cryogéniques sur la scène mondiale. »

- Christopher Cassin, directeur général, Zero Point Cryogenics

Faits en bref

L'investissement total de 8 404 687 dollars de PrairiesCan annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre de l'Initiative quantique régionale administrée en Alberta par PrairiesCan.

de PrairiesCan annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre de l'Initiative quantique régionale administrée en par PrairiesCan. La prochaine révolution quantique devrait apporter des avantages économiques majeurs. Selon une étude commandée par le Conseil national de la recherche du Canada (CNRC) en 2020, le secteur quantique deviendra une industrie de 139 milliards de dollars au Canada , employant plus de 200 000 personnes et générant des revenus de 42 milliards de dollars d'ici 2045, ce qui pourrait contribuer à hauteur de 3 % au PIB du Canada .

(CNRC) en 2020, le secteur quantique deviendra une industrie de 139 milliards de dollars au , employant plus de 200 000 personnes et générant des revenus de 42 milliards de dollars d'ici 2045, ce qui pourrait contribuer à hauteur de 3 % au PIB du . Le budget de 2021 annonçait un engagement de 360 millions dollars du gouvernement du Canada pour le lancement d'une stratégie quantique nationale qui soutiendra une industrie quantique canadienne dynamique et contribuera à établir la main-d'œuvre requise pour renforcer le leadership mondial du Canada dans ce secteur en croissance.

du gouvernement du pour le lancement d'une stratégie quantique nationale qui soutiendra une industrie quantique canadienne dynamique et contribuera à établir la main-d'œuvre requise pour renforcer le leadership mondial du dans ce secteur en croissance. Dans le cadre de la Stratégie quantique nationale, le gouvernement du Canada aide déjà les entreprises à commercialiser leurs technologies quantiques, entre autres par l'intermédiaire du programme Solutions innovatrices Canada d'ISDE, des programmes Défi du Conseil national de recherches du Canada et de l'Initiative quantique régionale (IQR) administrée par PrairiesCan.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Carson Debert, Attachée de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]