Plus de 13 millions de dollars accordés par PrairiesCan aideront des entreprises novatrices et à forte croissance de la région à augmenter leur production et à pénétrer de nouveaux marchés

CALGARY, AB, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La région de Calgary est en train de devenir l'un des principaux centres technologiques d'Amérique du Nord, où se trouvent certaines des entreprises les plus innovatrices et à forte croissance du Canada qui renforcent notre économie. Le gouvernement fédéral aide les entreprises de pointe de Calgary à poursuivre leur croissance et à créer des emplois de qualité sur lesquels les Canadiens peuvent compter.

Le député Chahal annonce des investissements fédéraux pour permettre à des entreprises de Calgary de se développer et de créer des emplois (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 13 millions de dollars destinés à huit entreprises de Calgary et de la région pour leur permettre de prendre de l'expansion, d'accéder à de nouveaux marchés pour leurs produits et services et de créer de nouvelles possibilités pour les chercheurs d'emplois. Chacune de ces entreprises est une chef de file dans le développement d'applications novatrices dans des secteurs tels que le numérique, les soins de santé et les technologies propres.

Voici les entreprises locales qui reçoivent un soutien :

Aligned Outcomes reçoit jusqu'à 178 088 dollars pour mettre à niveau sa plateforme logicielle Enterprise Digital Twin dans le but de soutenir son expansion sur le marché postsecondaire et créer de nouveaux emplois dans le secteur numérique de l' Alberta .

reçoit jusqu'à 178 088 dollars pour mettre à niveau sa plateforme logicielle Enterprise Digital Twin dans le but de soutenir son expansion sur le marché postsecondaire et créer de nouveaux emplois dans le secteur numérique de l' . Avanti Software reçoit jusqu'à 3 000 000 de dollars pour optimiser la fonctionnalité et la compétitivité d'un logiciel de gestion des ressources humaines afin d'élargir les perspectives commerciales de l'entreprise au pays et d'accroître sa part de marché.

reçoit jusqu'à 3 000 000 de dollars pour optimiser la fonctionnalité et la compétitivité d'un logiciel de gestion des ressources humaines afin d'élargir les perspectives commerciales de l'entreprise au pays et d'accroître sa part de marché. Global Analyzer Systems reçoit jusqu'à 1 500 000 dollars pour lancer et développer un analyseur de dioxyde d'azote de pointe utilisant une technologie améliorée, efficace et rentable qui permet une réglementation plus stricte des polluants et une réduction de l'empreinte carbone.

reçoit jusqu'à 1 500 000 dollars pour lancer et développer un analyseur de dioxyde d'azote de pointe utilisant une technologie améliorée, efficace et rentable qui permet une réglementation plus stricte des polluants et une réduction de l'empreinte carbone. Morweb reçoit jusqu'à 850 000 dollars pour accélérer la croissance de ses ventes, de son marketing et du développement de ses produits dans le but d'améliorer sa plateforme de site Web de pointe, qui permet aux organisations à but non lucratif du monde entier de créer et de gérer des sites Web dynamiques et axés sur leur mission avec facilité et des fonctionnalités avancées.

reçoit jusqu'à 850 000 dollars pour accélérer la croissance de ses ventes, de son marketing et du développement de ses produits dans le but d'améliorer sa plateforme de site Web de pointe, qui permet aux organisations à but non lucratif du monde entier de créer et de gérer des sites Web dynamiques et axés sur leur mission avec facilité et des fonctionnalités avancées. PK Sound reçoit jusqu'à 2 282 377 dollars pour accélérer la fabrication de ses systèmes audio robotisés brevetés et répondre à la demande mondiale croissante.

reçoit jusqu'à 2 282 377 dollars pour accélérer la fabrication de ses systèmes audio robotisés brevetés et répondre à la demande mondiale croissante. Surface Medical reçoit jusqu'à 262 362 dollars pour accélérer les ventes et le marketing afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires de son produit breveté CleanPatch, premier sur le marché, qui aide à maintenir les surfaces de soins de santé propres et sûres pour les patients et le personnel.

reçoit jusqu'à 262 362 dollars pour accélérer les ventes et le marketing afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires de son produit breveté CleanPatch, premier sur le marché, qui aide à maintenir les surfaces de soins de santé propres et sûres pour les patients et le personnel. TEKTELIC reçoit jusqu'à 3 979 752 dollars pour développer, mettre à l'essai, certifier, fabriquer et lancer des produits et des solutions de santé numérique « Internet des objets » pour le secteur de la santé au Canada .

reçoit jusqu'à 3 979 752 dollars pour développer, mettre à l'essai, certifier, fabriquer et lancer des produits et des solutions de santé numérique « Internet des objets » pour le secteur de la santé au . WaitWell reçoit jusqu'à 1 000 000 de dollars pour améliorer les capacités de son logiciel actuel afin de transformer numériquement les services offerts aux clients, y compris les analyses qui permettront de rationaliser les activités et de poursuivre l'expansion sur les marchés canadien et américain.

Au total, ces investissements devraient permettre de soutenir environ 180 emplois et d'améliorer la capacité des entreprises locales à accéder aux talents, aux technologies et aux ressources dont elles ont besoin pour commercialiser les innovations produites en Alberta sur de nouveaux marchés nationaux et internationaux.

Conformément aux principes du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada, ces investissements ont trait à la collaboration sur des priorités locales et le renforcement des atouts locaux, afin de rendre possible une économie carboneutre durable et prospère en renforçant les capacités et le perfectionnement des compétences dans les communautés des Prairies et en apportant un soutien à la croissance des entreprises.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront à certaines des entreprises les plus novatrices de Calgary d'accroître leur capacité de production, de lancer de nouveaux services et de nouvelles applications, et de s'implanter sur de nouveaux marchés à l'échelle locale, nationale et mondiale. Chacune de ces entreprises joue un rôle clé dans le renforcement et la diversification de l'économie de la région, tout en créant des emplois de qualité sur lesquels les Albertains peuvent compter. »

-L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Calgary est devenue un centre d'innovation qui attire les talents et crée des emplois durables. L'annonce d'aujourd'hui renforce la réputation de notre ville, qui compte les petites et moyennes entreprises technologiques les plus dynamiques du Canada, tout en positionnant l'Alberta comme l'endroit à surveiller pour les avancées technologiques qui améliorent la vie de tous les Canadiens. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

« Global Analyzer Systems est à l'avant-garde de la technologie de mesure des émissions atmosphériques et, avec le soutien de PrairiesCan, notre analyseur G60 CRDS NOx-NO2-NO rend la mesure des émissions atmosphériques plus précise. Cette technologie profite à de nombreuses industries, en garantissant des données scientifiquement valables et en favorisant un niveau plus élevé de responsabilité environnementale. Nous sommes fermement résolus à façonner un avenir innovateur, et nous exprimons notre sincère gratitude à PrairiesCan pour le rôle essentiel qu'il a joué dans cette nouvelle étape de notre parcours. »

-Brian Rosentreter, directeur principale et DPT, Global Analyzer Systems

« Nous sommes profondément reconnaissants du soutien de PrairiesCan. Étant fièrement fondés et basés en Alberta, nous avons pu accélérer nos efforts de transformation technologique et influencer positivement des centaines d'entreprises canadiennes soutenant plus de cent mille employés au Canada qui sont rémunérés et gérés au moyen de notre logiciel de gestion des ressources humaines en tant que service. Tout cela dans un domaine dominé par de grandes entreprises publiques et privées. »

-David Owen Cord, directeur général, Avanti Software

« L'équipe de PK Sound est incroyablement fière que les technologies que nous mettons au point, mettons à l'essai et fabriquons ici même à Calgary servent à soutenir un large éventail d'événements en direct partout dans le monde, qu'il s'agisse de grands concerts et festivals réunissant des centaines de milliers de personnes, de productions théâtrales intimes, d'événements corporatifs et philanthropiques ou autres. Le programme Croissance et productivité des entreprises de PrairiesCan permet à PK Sound de maintenir sa forte croissance d'une année à l'autre et fait en sorte que nos innovations canadiennes soient des solutions de plus en plus viables et accessibles à une liste de plus en plus longue de clients et de collaborateurs. »

-Jeremy Bridge, directeur général, PK Sound

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de Développement économique Canada pour les Prairies, qui aide TEKTELIC à présenter des solutions de médecine numérique novatrices, pratiques et abordables pour tous. Nos solutions réduiront le temps et les efforts que les infirmières consacrent aux mesures de routine des signes vitaux, ce qui leur permettra de se concentrer davantage sur les soins aux patients. En augmentant les temps de réponse aux conditions défavorables et en permettant aux patients de sortir plus tôt pour se rétablir à la maison, nous améliorons la prestation globale des soins de santé. Nous pensons que ces avancées transformeront la manière dont les patients sont surveillés et observés dans les hôpitaux et à domicile, ce qui permettra d'obtenir des résultats nettement plus efficaces. »

-Roman Nemish, président, TEKTELIC

Faits en bref

Le financement de PrairiesCan accordé à huit entreprises de Calgary et de la région provient du programme Croissance et productivité des entreprises, ainsi que du Fonds pour l'emploi et la croissance.

et de la région provient du programme Croissance et productivité des entreprises, ainsi que du Fonds pour l'emploi et la croissance. Le programme Croissance et productivité des entreprises soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs. Le financement est sans intérêt et remboursable.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance. Le financement est sans intérêt et remboursable.

Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies est un engagement à long terme à travailler différemment, en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour les Prairies et en collaborant plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur leurs priorités pour une économie prospère et durable des Prairies qui ne laisse personne de côté.

Carson Debert, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]