Plus de 4,3 millions de dollars par l'intermédiaire de PrairiesCan pour fabriquer et commercialiser de nouvelles technologies, faire découvrir aux petites et moyennes entreprises les possibilités en matière d'approvisionnement et créer de nouvelles perspectives de carrière pour les groupes sous-représentés

EDMONTON, AB, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Comptant plus de 500 petites et moyennes entreprises qui emploient des milliers de travailleurs, l'industrie de l'aérospatiale et de l'aviation de l'Alberta joue un rôle clé dans la diversification des économies locales et la création d'emplois bien rémunérés dans les collectivités de la province. Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires tels que des établissements d'enseignement postsecondaire, des associations industrielles, des municipalités et des entreprises pour renforcer la compétitivité de cette importante industrie.

Le député Chahal annonce des investissements fédéraux destinés à développer l’industrie de l’aérospatiale et de l’aviation de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a présenté aujourd'hui cinq projets recevant un financement de plus de 4,3 millions de dollars de PrairiesCan et qui contribueront au leadership de l'Alberta dans l'innovation en aérospatiale et en aviation. Voici les projets :

Plus de 186 000 dollars pour permettre à l' Alberta Aviation & Aerospace Council d'élaborer et de présenter l'Alberta Aerospace and Defence Conference en 2025 à Calgary et en 2026 à Edmonton . Ce nouvel événement en personne fera découvrir aux petites et moyennes entreprises de l' Alberta les possibilités en matière d'approvisionnement et d'investissement offertes par des entrepreneurs internationaux du secteur de la défense.





Plus de 100 000 dollars pour permettre à Elevate Aviation de créer et de lancer une initiative de mentorat qui donne accès à des relations de mentorat personnalisées, à des possibilités de réseautage et à des cours de perfectionnement professionnel, débouchant en définitive sur des possibilités de placement pour les groupes sous-représentés tout en répondant à la demande de travailleurs qualifiés dans l'industrie de l'aérospatiale et de l'aviation.





Plus de 1,4 million de dollars pour permettre au Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) de créer un laboratoire de matériaux composites pour l'aérospatiale. Les innovations qui utilisent des matériaux composites de pointe peuvent améliorer la performance des aéronefs tout en réduisant l'impact environnemental du secteur de l'aviation. Ce nouveau laboratoire comprend des équipements de fabrication et d'essai de pointe, ainsi qu'une équipe de chercheurs et d'ingénieurs experts pour soutenir la recherche de pointe dans le secteur de la fabrication aérospatiale.





Plus de 50 000 dollars pour permettre au comté de Sturgeon de créer un rapport et une carte de l'écosystème sur la chaîne de valeur du secteur de l'aérospatiale et de la défense de l' Alberta . Ce projet permettra au comté et aux partenaires du secteur de repérer les petits fournisseurs locaux et de les mettre en relation avec de plus grandes entreprises.





pour permettre au de créer un rapport et une carte de l'écosystème sur la chaîne de valeur du secteur de l'aérospatiale et de la défense de l' . Ce projet permettra au comté et aux partenaires du secteur de repérer les petits fournisseurs locaux et de les mettre en relation avec de plus grandes entreprises. Un montant de 2,6 millions de dollars pour permettre à UVAD Technologies Inc. de concevoir, de démontrer et de commercialiser un véhicule aérien électrique à voilure fixe et sans équipage

Au total, les investissements annoncés aujourd'hui devraient profiter à plus de 330 petites et moyennes entreprises et soutenir plus de 360 emplois.

Conformément aux principes du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada, ces investissements ont trait à la collaboration sur des priorités locales et au renforcement des atouts locaux afin de saisir des occasions de prospérité dans une économie carboneutre durable dans les Prairies.

Citations

« Les municipalités, le secteur privé et les établissements d'enseignement postsecondaire font tous partie de l'écosystème vital du secteur de l'aérospatiale et de l'aviation en pleine croissance de l'Alberta. Les investissements de notre gouvernement dans ces projets contribuent à favoriser la recherche de pointe et la commercialisation, à faire découvrir de nouveaux marchés aux entreprises locales et à éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes sous-représentées qui souhaitent faire carrière dans ce secteur en plein essor. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« L'Alberta jouit d'une réputation mondiale d'excellence dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'aviation grâce à l'ingéniosité, à l'innovation et au dynamisme de ses petites et moyennes entreprises, de ses innovateurs et de sa main-d'œuvre talentueuse. Calgary Skyview accueille certaines des meilleures entreprises de l'aérospatiale et de l'aviation au Canada, qui bénéficient grandement des investissements de notre gouvernement dans ce secteur en pleine croissance. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

« Les industries de l'aviation et de l'aérospatiale de l'Alberta présentent un potentiel incroyable, et l'ajout de la défense à notre conférence créera des liens essentiels et des possibilités de croissance pour les entreprises au sein du marché mondial de l'aérospatiale et de la défense. Le fait de réunir des acteurs de l'industrie sous un même toit accélérera le rôle de l'Alberta dans ces secteurs, stimulant l'innovation et l'investissement dans notre province. »

-Kendra Kincade, présidente, Alberta Aviation & Aerospace Council

« Cet investissement nous permet d'étendre nos initiatives de mentorat, en ouvrant des portes à des personnes qui apportent des perspectives diverses, stimulent l'innovation et renforcent l'industrie. En faisant découvrir aux participants le mentorat, le réseautage et le perfectionnement professionnel, nous ouvrons la voie à un avenir plus fort et plus inclusif pour l'aviation. »

-Laura Sinclair, directrice générale / dirigeant principal des finances, Elevate Aviation

« Cet investissement important dans le laboratoire de matériaux composites pour l'aérospatiale du SAIT dans notre domaine des services de recherche appliquée et d'innovation place l'Alberta à l'avant-plan de l'innovation durable dans le domaine de l'aérospatiale. Doté d'une technologie de pointe et d'une équipe de recherche qualifiée, ce laboratoire permettra d'atteindre de nouveaux niveaux de performance et de responsabilité environnementale dans le secteur de l'aérospatiale. Ce projet s'inscrit également dans les plans du SAIT visant à agrandir le nouvel Alberta Aerospace Research Centre (AARC) du CIRAMM, ce qui permettra de renforcer les capacités aérospatiales de l'Alberta et d'améliorer la position du Canada dans cette industrie essentielle. »

-Hamid Rajani, président du CIRAMM - Centre for Innovation and Research in Advanced Manufacturing and Materials aux ARIS

« Le comté de Sturgeon est idéalement situé à proximité de trois bases de l'armée et de deux bases de l'Aviation royale canadienne, l'épicentre des secteurs de l'aérospatiale et de la défense de l'Alberta. La définition des compétences, des connaissances et de l'expertise au sein de l'écosystème de l'aérospatiale et de la défense nous aidera à attirer d'autres investissements dans notre région. Nous sommes reconnaissants du soutien de PrairiesCan et nous voyons déjà les effets bénéfiques de ce travail lorsque nous entamons des conversations avec des investisseurs potentiels. »

-Alanna Hnatiw, mairesse du comté de Sturgeon

« Le financement reçu par UVAD Technologies Inc. par l'intermédiaire de PrairiesCan et de l'Initiative régionale de relance de l'aérospatiale est d'une importance capitale pour nos efforts de conception et de commercialisation à l'échelle mondiale d'un véhicule aérien sans équipage (VASE) à la fine pointe de l'industrie. L'Alpine Swift, le drone entièrement électrique d'UVAD, a considérablement progressé grâce au soutien de ce programme. Le soutien du gouvernement a également permis au Sud de l'Alberta d'attirer des experts de renommée mondiale dans le domaine des VASE, et UVAD est stratégiquement positionnée pour tirer parti de cette expertise. UVAD a connu une croissance exponentielle depuis l'établissement de ses installations à Medicine Hat, en Alberta. »

-David Birkett, président et directeur général, UVAD Technologies Inc.

Faits en bref

Le financement fédéral destiné à ces projets est accordé par PrairiesCan, le ministère fédéral qui soutient la croissance économique en Alberta , en Saskatchewan et au Manitoba .

, en et au . L'investissement fédéral total de 4 350 160 dollars annoncé aujourd'hui est alloué dans le cadre de trois programmes administrés par PrairiesCan : l'Initiative régionale de relance de l'aérospatiale (IRRA), le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) et le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR). L'IRRA est un programme national qui fournit 250 millions de dollars sur trois ans pour aider le secteur aérospatial canadien à sortir de la pandémie et à demeurer compétitif sur la scène mondiale. La période de réception des demandes est maintenant terminée. Le programme DEDC vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification de l'économie des collectivités des provinces des Prairies. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles. Le programme EIR crée, fait croître et soutient des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent innover du début à la fin et favorisent un environnement où les entreprises peuvent innover, se développer et être compétitives.

annoncé aujourd'hui est alloué dans le cadre de trois programmes administrés par PrairiesCan : l'Initiative régionale de relance de l'aérospatiale (IRRA), le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) et le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR). Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies est un engagement à long terme à travailler différemment, en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour les Prairies et en collaborant plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur leurs priorités pour une économie prospère et durable des Prairies qui ne laisse personne de côté.

