Le soutien de PrairiesCan permet au Centro Caboto Centre de rénover sa structure intérieure et extérieure

WINNIPEG, MB, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Les centres communautaires sont au cœur de nos quartiers, rassemblant les gens et renforçant les liens communautaires. Le Centre Centro Caboto, qui appartient à l'Italian Canadian League of Manitoba (ICLM) et est exploité par elle, est un atout culturel pour la communauté italienne et de nombreux autres groupes qui utilisent le centre pour des événements et des activités récréatives.

Le député Carr annonce un investissement fédéral destiné à améliorer le Centro Caboto Centre (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Pendant une visite des installations, l'honorable Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé un investissement fédéral, par l'intermédiaire de PrairiesCan, de 55 566 dollars au profit de l'ICLM. Cet investissement a contribué à la rénovation et à l'amélioration du Centro Caboto Centre à Winnipeg.

Grâce au Fonds canadien de revitalisation des communautés, l'établissement est maintenant doté de nouvelles fenêtres qui améliorent l'efficacité énergétique, et l'entrée principale a été améliorée grâce à de nouveaux panneaux de signalisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Citations

« Les centres communautaires et culturels jouent un rôle essentiel dans le rapprochement de nos quartiers. Notre gouvernement est heureux d'avoir effectué cet investissement, afin de contribuer à améliorer l'infrastructure locale, de rassembler les gens dans les espaces publics et de revitaliser l'espace pour que la communauté puisse l'utiliser. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Le Centro Caboto Centre est un pilier dans notre communauté depuis de nombreuses années. Grâce à cet investissement, le Centro Caboto Centre a modernisé ses installations et créé un espace dynamique où les gens peuvent se réunir et célébrer un sens de la communauté. »

-Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« Au nom du conseil d'administration de l'Italian Canadian League of Manitoba Inc., du personnel du centre et des clients, nous remercions le FCRC pour son financement et son soutien, depuis la demande de subvention initiale jusqu'au processus d'établissement du rapport final. »

-Pamela McFarlane, directrice administrative, Centro Caboto Centre



Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) a aidé les communautés de l'ensemble du Canada à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. PrairiesCan a administré le Fonds au Manitoba . Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds avait pour objectif d'appuyer les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique.

à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. PrairiesCan a administré le Fonds au . Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds avait pour objectif d'appuyer les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique. Les projets financés par le Fonds visaient à dynamiser les centres-villes et les rues principales, à redonner vie aux espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à améliorer l'accessibilité des espaces communautaires.

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Carson Debert, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Chris Minaker, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Pamela McFarlane, Directrice administrative, Centro Caboto Centre, [email protected]