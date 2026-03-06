À l'approche des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026, qui se tiendront à Whitehorse, Brendan Hanley, député du Yukon, souligne l'investissement de 2 665 000 $ du gouvernement du Canada et les installations qui ont bénéficié de ce soutien.

WHITEHORSE, YT, le 6 mars 2026 /CNW/ - À deux jours du début des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026, le gouvernement du Canada souligne son investissement de 2 665 000 $ dans les Jeux et ses retombées durables sur les infrastructures sportives, la culture et le développement communautaire au Yukon.

Brendan Hanley, député du Yukon, a visité aujourd'hui les installations qui ont bénéficié du financement accordé par l'entremise du Programme d'accueil de Sport Canada. Il a fait cette visite au nom de l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports). Les fonds versés ont permis de financer des rénovations et des préparatifs afin de garantir que les athlètes, les entraîneurs et les officiels aient accès à des sites de haute qualité quand ils se réuniront à Whitehorse pour cette rencontre multisports d'envergure internationale.

Les premiers Jeux d'hiver de l'Arctique ont eu lieu en 1970 à Yellowknife. Depuis plus de 55 ans, les Jeux rassemblent des athlètes de la région circumpolaire, contribuent à resserrer les liens entre les communautés nordiques et mettent en valeur les cultures de l'Arctique.

Organisés à Whitehorse du 8 au 15 mars, les Jeux d'hiver de l'Arctique 2026 accueilleront des participants et participantes de cinq régions canadiennes (Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nord de l'Alberta, Nunavut et Nunavik), ainsi que de l'Alaska (États-Unis), du Groenland et de la région du Sápmi (Finlande, Suède et Norvège).

Au-delà de leur aspect sportif, les Jeux devraient entraîner des retombées durables pour la communauté hôte, notamment une hausse de l'activité économique, le développement du bénévolat et une plus grande fierté communautaire.

« Quel moment formidable pour mettre en valeur le talent, la résilience et la détermination des participants et participantes de tout le Canada et du Nord circumpolaire! Les Jeux d'hiver de l'Arctique 2026 mettront en valeur la richesse des cultures, des traditions et du leadership des communautés nordiques. Félicitations aux organisateurs, aux bénévoles et aux communautés qui travaillent d'arrache-pied pour assurer la réussite des Jeux de Whitehorse. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Les Jeux d'hiver de l'Arctique sont une importante célébration du sport, de la culture et de l'esprit communautaire dans le Nord. Les accueillir à Whitehorse est une grande source de fierté pour la population yukonnaise. L'investissement de notre gouvernement traduit cette fierté et garantit que les athlètes aient accès à des installations de haute qualité, tout en laissant un héritage durable en matière d'infrastructures sportives dont les communautés du Yukon pourront profiter longtemps après la fin des Jeux. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

Le gouvernement du Canada a accordé 2,6 millions de dollars pour la présentation des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026 dans le cadre du Programme d'accueil de Sport Canada. Il a aussi alloué 65 000 $ par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts afin de soutenir les activités culturelles et les spectacles éphémères durant les Jeux.

Les Jeux se tiendront du 8 au 15 mars 2026 à Whitehorse, qui est située sur les territoires traditionnels de la Première Nation Kwanlin Dün et du Conseil Ta'an Kwäch'än.

Environ 2 064 participants et participantes, dont des athlètes, des entraîneurs et des officiels techniques, sont attendus.

Les Jeux couvriront 20 disciplines sportives, combinant des disciplines modernes avec des sports traditionnels de l'Arctique et des jeux dénés.

